オリジナル照明をはじめ世界の照明・家具ブランドの輸入・販売、照明計画を行う株式会社YAMAGIWA(本社:東京都港区、CEO:松川晋也)は、2023 年11 月19 日に創業100 周年を迎えました。このたび100 周年に向けたコンセプトを制定したことをお知らせいたします。今後、2024 年11 月までを周年期間と位置づけ、ステークホルダーの皆さまへ感謝を込めて、次の100 年を創っていく様々な取り組みを展開してまいります。





100 周年に向けたコンセプト





Designing Culture for the Next 100 Years.



これからの100 年は、どんな時代になるのだろう。



地球環境、食糧問題、世界経済、様々な社会課題の中、

人々のくらしを照らし、豊かな心を育む。



私たちYAMAGIWA は、大正、昭和、平成、令和、そして次の世代へ人々の心を照らす

「ひかり」を「灯す」カルチャーデザイン・ライティングカンパニーを目指します。



私たちYAMAGIWA は

照明器具をデザインします。

空間をデザインします。

コミュニケーションをデザインします。

文化をデザインします。



そして、未来をデザインします。



社会の中で今私たちにできること。この100 年で培われた技術と知識、

強い気持ちを携えて、これから迎える未知の時代を照らしていきたいと思います。





CEO 挨拶





YAMAGIWA は、1923 年11 月19 日、東京秋葉原で創業し、本日をもって創業100 周年を迎えることが出来ました。これもひとえにお客様をはじめ、当社と共に歩んでくださった皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。

当社の前身である山際電気商会が産声をあげたのは、関東大震災の傷跡が生々しく残る最中でした。以来、戦前戦後の混沌とした時代から、近年のコロナ禍による生活様式の変化など、多様な時代変遷がありました。数多くの困難を耐え抜き、会社を継続、発展させることができましたのも、皆さまのご支援の賜物と存じます。



2011 年までの屋号、ヤマギワ株式会社では、生活空間を美しく、こころを豊かにする「生活文化向上」を存在意義とし、そのDNA を受け継ぎながら、現在の株式会社YAMAGIWA へと、会社も大きく変わってまいりました。日本の照明文化を守り続けてきたことは我々の大きな誇りです。



「あかり文化の創出と継承」「美しい暮らしと社会の実現」



この2つは、これまで照明事業における独自のポジションの確立を目指してきた中で、我々がいつもこころにとめている想いです。これからの100 年においても我々は、あかりのデザインと光のテクノロジーに磨きをかけ、芸術的感性と高い技術をもってお客様の満足のその先を目指します。あかり文化を軸に、生活空間の美しさを高めるデザイン活動を通して社会へ貢献してまいります。



関係者の皆さまにあらためて感謝の意を表しますとともに、今後とも変わらぬご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。



株式会社YAMAGIWA

CEO 松川 晋也



創業100 周年記念ロゴ・デザインコンセプト







YAMAGIWA 100 周年ロゴの制作においては、最初に五つの指針を設定しました。第一に亀倉雄策氏が制作したマークと同じような存在に見えないこと。つまりマークと並んで使用されるため、かぶらないようにするということです。第二に、100 という数字が瞬時にわかること。第三に、YAMAGIWA らしい表現であること。 第四に、物語を持ったロゴであること。そして第五に、これからの可能性を込めること。この5つの指針を設定して制作にあたりました。この指針に基づき様々検討した中で最終的に選ばれたロゴは、マークでは使われていないYAMAGIWA らしい繊細な“ 線” で構成された100 という数字表現です。1 と0 と0 が重なり合う姿は、過去と現在そして未来を繋いでいることを物語っています。さらに数字の中が抜けた輪郭線の100 には、中の空間にあらゆる可能性を込めることができます。つまりこの100 周年ロゴは、シンプルでありながら、そこにこれからの100 年に向かうYAMAGIWA の強い意志が込められています。

グラフィックデザイナー 佐藤 卓



デザイナープロフィール





佐藤 卓 グラフィックデザイナー

1979 年東京藝術大学デザイン科卒業、81 年同大学院修了。株式会社電通を経て、84 年独立。株式会社TSDO 代表。商品パッケージやポスターなどのグラフィックデザインの他、施設のサインや商品のブランディング、企業のCIなどを中心に活動。代表作に「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」パッケージデザイン、「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」グラフィックデザイン、「金沢21 世紀美術館」「国立科学博物館」シンボルマークなど。また、NHK E テレ「にほんごであそぼ」アートディレクター、「デザインあ」「デザインあneo」総合指導、21_21 DESIGN SIGHT 館長を務め、展覧会も多数企画・開催。著書に『塑する思考』(新潮社)、『マークの本』(紀伊國屋書店)、『Just Enough Design』(Chronicle Books)など。



株式会社YAMAGIWA





1923 年の創業以来、日本の照明業界におけるパイオニアとして革新的な照明器具・技術を追求してきました。タグライン「The Art of Lighting」のもと、美しい暮らしと社会の実現に向け、光が生み出す美しい情緒的価値を社会に提供し続けています。詳しくは、https://www.yamagiwa.co.jp/ をご覧ください。



