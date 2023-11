[公益財団法人 YMCAせとうち]

テーマ:「子どもの幸福度」の総合順位は20位。 このままでいいのか?Nipponのリアル

ゲスト:岡山ユニセフ協会 専務理事 片岡雅子さん





ユニセフ・イノチェンティ研究所が9月3日に発表した報告書『レポートカード16-子どもたちに影響する世界:先進国の子どもの幸福度を形作るものは何か(原題:Worlds of Influence: Understanding what shapes child well-being in rich countries)』は、先進国の子どもたちの精神的・身体的な健康と、学力・社会的スキルについてランキングしています。

よい子ども時代とは何でしょうか。レポートカード16では、それを、精神的幸福度、身体的健康、スキルの3つの側面から考え、それぞれ2つずつの指標で分析しました。精神的幸福度については、ポジティブな面の指標として、生活満足度、ネガティブな指標として自殺率を使いました。身体的健康では、子どもの死亡率、そして、先進国における栄養不良を表す肥満率に注目しました。スキルについては、子どもたちが高い学力をもつだけでは不十分と考え、学力と社会的スキルを同じ比重で分析しました。

日本は子どもの幸福度(結果)の総合順位で20位でした(38カ国中*)。しかし分野ごとの内訳をみると、両極端な結果が混在する「パラドックス」ともいえる結果です。身体的健康は1位でありながら、精神的幸福度は37位という最下位に近い結果となりました。私たちには何ができるのでしょうか?共に考えたいと思います。







と き:2023年11月21日 火曜日 19時~20時30分

ところ:ミュージックバー OMS 岡山市北区表町1丁目4−52 4F

*ZOOMによる同時配信も予定しています。

参加費:リアル会場のみ 500円・オンライン 無料(オンライン募金にご協力を)

*オンライン視聴の申し込みは、リンク先よりお願いします。

https://forms.gle/NFezSsJvBwQ5v6Eh8



ゲスト:岡山ユニセフ協会 専務理事 片岡雅子さん(YMCAせとうち 評議員)

https://okayamaunicef.wixsite.com/unicef

国連の組織であるUNICEF(ユニセフ)は、正式名称を国際連合児童基金といい、

「すべての子どもの権利が実現される世界をめざして」1946年に設立され、

現在約190の国と地域で活動しています。ユニセフの本部はニューヨークにあります。

岡山ユニセフ協会は、東京の(公財)日本ユニセフ協会と協力協定を締結し、

国内26の協力協定地域組織のひとつとして岡山県内で唯一、ユニセフのロゴを使用でき、

ユニセフが掲げる「子どもの権利条約」に沿った広報・(講師派遣など)啓発・募金活動などを

行っている任意団体です。



日本ユニセフ協会 https://www.unicef.or.jp











