味の素グループのフードロス削減プロジェクト「TOO GOOD TO WASTE~捨てたもんじゃない!~」の情報や「捨てたもんじゃない!」レシピを紹介



味の素株式会社(社長:藤江 太郎 本社:東京都中央区)は、当社商品「ほんだし(R)」、「丸鶏がらスープ(TM)」、「味の素KKコンソメ」のパッケージの裏面で、当社のフードロス削減プロジェクト「TOO GOOD TO WASTE~捨てたもんじゃない!~」の訴求を開始します。本パッケージ品は、2023年1月以降、期間限定で販売されます。





■パッケージ裏面で「TOO GOOD TO WASTE~捨てたもんじゃない!~」を紹介する製品を発売する理由



当社では、フードロス削減プロジェクト「TOO GOOD TO WASTE~捨てたもんじゃない!~」を、2022年8月よりSNSやWebサイトなどを中心に展開しています。



この度、オンラインのみならず、生活者との最大の接点である商品を通じて同取り組みを広めていくため、「ほんだし(R)」、「丸鶏がらスープ™」、「味の素KKコンソメ」のパッケージ裏面で「TOO GOOD TO WASTE~捨てたもんじゃない!~」を紹介する製品を発売します。



【対象商品一覧】

●「ほんだし(R)」450g箱





●「ほんだし(R)」120g箱









●「丸鶏がらスープ™」50g袋









●「味の素KKコンソメ」固形21個入箱









●「味の素KKコンソメ」顆粒50g袋











リニューアル後の裏面パッケージには、以下の内容が掲載されます。





「TOO GOOD TO WASTE~捨てたもんじゃない!~」の情報

各風味調味料を使用した「捨てたもんじゃない!」レシピ

詳しいレシピ紹介ページへ遷移するQRコード





■パッケージ裏面リニューアル対象商品および掲載される「捨てたもんじゃない!」レシピ

リニューアル後のパッケージ裏面には、「ほんだし(R)」「丸鶏がらスープ™」「味の素KKコンソメ」をそれぞれ使用したフードロス削減を推進するための「捨てたもんじゃない!」レシピが掲載されます。



掲載される「捨てたもんじゃない!」レシピは、以下のとおりです。



◎「ほんだし(R)」(まるごとピーマンのレンチン煮浸し)









「ほんだし(R)」の裏面パッケージに掲載される「捨てたもんじゃない!」レシピは、ピーマンをヘタや種ごと調理して食べる『まるごとピーマンのレンチン煮浸し』です。



レンジ調理で5分でできるにもかかわらず、「ほんだし(R)」のかつおだしが香る、副菜にぴったりの簡単時短レシピです。



『まるごとピーマンのレンチン煮浸し』のレシピはこちらをご覧ください。

https://bit.ly/parkajinomoto-recipe-802536



◎「丸鶏がらスープ™」(ブロッコリーの芯でまるでザーサイ)





「丸鶏がらスープ™」のパッケージ裏面に掲載される「捨てたもんじゃない!」レシピは、捨ててしまいがちなブロッコリーの芯を使用した『ブロッコリーの茎でまるでザーサイ』です。



「丸鶏がらスープ™」とごま油の風味がたまらない中華風の味付けで、普段はあまらせてしまいがちなブロッコリーの茎を利用した、ザーサイのような食感も楽しめるレシピです。



『ブロッコリーの茎でまるでザーサイ』のレシピはこちらをご覧ください。

https://bit.ly/parkajinomoto-recipe-802537



◎「味の素KKコンソメ<顆粒>」(えのきの根元でガリバタステーキ)





「味の素KKコンソメ<顆粒>」の裏面パッケージに掲載される「捨てたもんじゃない!」レシピは、普段捨ててしまうえのきの石づきを使用した『えのきの根元でガリバタステーキ』です。



「味の素KKコンソメ<顆粒>」とにんにくバターで味付けした、お子さんにもおすすめの一品。フライパンひとつで簡単にできるごちそうレシピです。



『えのきの根元でガリバタステーキ』のレシピはこちらをご覧ください。

https://bit.ly/parkajinomoto-recipe-802539



◎「味の素KKコンソメ<固形>」(ニンジンまるごとピラフ)





「味の素KKコンソメ<固形>」のパッケージ裏面に掲載される「捨てたもんじゃない!」レシピは、あまりがちなニンジンを丸ごと使用する『ニンジンまるごとピラフ』です。



「味の素KKコンソメ<固形>」とニンジンを⽪ごと炊飯器に入れ、炊き上がりにニンジンをくずしながら混ぜ合わせるのが楽しい一品です。



『ニンジンまるごとピラフ』のレシピはこちらをご覧ください。

https://bit.ly/parkajinomoto-recipe-802538



■これからも様々な形で「捨てたもんじゃない!」レシピをお届けしていきます!

当社では、パッケージ裏面に掲載される「捨てたもんじゃない!」レシピをぜひご家庭で実践していただきたいと考えています。



ピーマンのヘタや種、ブロッコリーの茎、えのきの根元など、普段は捨ててしまいがちな部分までおいしく食べる「捨てたもんじゃない!」レシピを通じて、自然な形でフードロス削減の取り組みが広がることを願っております。



今後も「捨てたもんじゃない!」レシピや、楽しくフードロス削減ができるテクニックを、オンラインや店頭、イベント等を通じてご紹介していきます。



■「AJINOMOTO PARK」について





「いつも生活の中心にある“食”を通じて毎日を明るく、楽しく」をコンセプトとする「AJINOMOTO PARK」では、毎日のおいしいをつくるレシピを中心に、食べることの様々な楽しさを“もっと”お届けしていきたいと思っています。新たな発見をする楽しさや、毎日の生活に生かせる楽しさ、新しい体験をする楽しさなど、たくさんの「こんな楽しさあったんだ!」が感じられるように、みなさまの声を聞きながら、様々な食の体験を追求していきます。



「AJINOMOTO PARK」たべる楽しさを、もっと。

https://bit.ly/parkajinomoto-aptop-230207



