無料のYouTube Live 配信も実施



N 対 N 双方向リアルタイム通信基盤「Diarkis」の開発、提供を行う株式会社 Diarkis(所在地:東京都渋谷区、代表取締役 CEO:高橋 信頼、以下 Diarkis)は、2023年8月23日(水)から25日(金)の3日間にわたって開催される「コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2023(以下「CEDEC2023」)」のスポンサーセッションに、「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下「プロセカ)」の開発に携わる株式会社Colorful Palette の伊藤氏と登壇いたし、展示ブースエリアにも出展いたします。









スポンサーセッションの概要







Diarkis が登壇するセッションでは、N 対 N 双方向リアルタイム通信基盤「Diarkis」導入事例のスマートフォンアプリケーション「プロセカ」の開発に携わる株式会社Colorful Palette の伊藤氏をゲストにお招きしてご紹介いたします。



■ セッションタイトル:

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』 リアルタイム配信型バーチャルライブ「コネクトライブ」におけるリアルタイム通信基盤「Diarkis」運用の成功事例



■セッション内容:

スマートフォンゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』内で配信されている「コネクトライブ」機能では、3D キャラクターがステージ上でリアルタイムに動き会話するバーチャルライブを実現しました。発表時は多くの反響と期待を寄せていただけた反面、初回の公演は多くのトラブルを発生させてしまい悔いの残る結果となってしまいました。

本セッションではそれらの問題にどう向き合い、改善していったかをリアルタイム通信基盤「Diarkis」開発者の Diarkis 代表の高橋も交え、時系列に沿ってお伝えします。



■セッションスケジュール:

日 時:2023年8月23日(水)11:20~12:20

場 所:パシフィコ横浜 ノース 3階(G314-315)

配 信:https://www.youtube.com/watch?v=XlFc00awD9o(無料)



■講師:

高橋 信頼(Takahashi, Nobuyori)

株式会社 Diarkis 代表取締役 CEO

オンラインゲームのバックエンド開発に長年従事。全く新しい大規模通信ミドルウェア「Diarkis」を開発し、2019年に Diarkis を設立。



伊藤 寛起(Itoh, Hiroki)

株式会社Colorful Palette シニアマネージャー / テクニカルディレクター

2011年、株式会社サイバーエージェントに入社

2018年、Colorful Palette設立に合わせ参画し、現在に至る



Diarkis 出展ブース概要







Diarkis の出展ブースでは、クロスプラットフォーム対応のオンラインゲーム開発に強いミドルウェア「Diarkis」を導入事例と共にご紹介します。

また、出展ブースに足を運んで頂いた方限定の特典もご用意しておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。



■展示ブース情報:

期 間:2023年8月23日(水)~25日(金)10:00~19:00 ※最終日は18:00迄

場 所:パシフィコ横浜 ノース 1階(E-19)

https://cedec.cesa.or.jp/2023/exhibit/floor-map



■こんな方にオススメ!

オンラインゲーム開発において、以下の課題を解決するミドルウェアです:

・クロスプラットフォーム対応を実現したい

・制限のないユーザー間の通信を実現したい

・バックエンドを少人数で安定運用したい

・障害に強い大規模通信を実現したい

・ゲームを停止せずにメンテナンスしたい などなど



CEDEC 2023 開催概要







コンピュータエンターテインメント開発者を対象とした、ゲームに関する技術や知識を共有する国内最大規模のカンファレンスです。毎年3日間にわたって開催し、エンジニアリング、プロダクション、ビジュアルアーツ、ビジネス&プロデュース、サウンド、ゲームデザイン、アカデミック・基盤技術の7分野で約200ものセッションが行われます。



名 称:コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス2023(CEDEC2023)

会 期:2023年8月23日(水) ~ 8月25日(金)

受講方法:現地受講またはオンライン

会 場:パシフィコ横浜 ノース(神奈川県横浜市西区みなとみらい)またはオンライン

U R L:https://www.pacifico.co.jp/visitor/floorguide/tabid/679/Default.aspx

主 催:一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

公式サイト:http://cedec.cesa.or.jp/2023/



株式会社 Diarkisについて







株式会社 Diarkis は、「リアルタイム通信」における様々な課題を、テクノロジーを用いて解決する豊富な経験と実績を有する技術者集団です。我々は、当社のミッション「We connect the dots of the digital world」に基づき、「Diarkis」 を介して「人」と「物」を相互につなげられる存在になることで、多種多様の業界のデジタル空間上におけるインフラとなることを目指しております。

コーポレートサイト:https://diarkis.io/ja

プロダクトサイト:https://welcome.lp.diarkis.io/



