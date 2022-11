[ユーピーディー・ジャパン株式会社]

2022年11月12日~







サンフランシスコ発、日本オリジンのスキンケアブランド「タッチャ」は、キメの整った肌に整える洗い流す「タッチャ バイオレットC ラディアンス マスク」と潤いに満ちた肌へ導く「タッチャ ルミナス ハイドレーション マスク」の2製品を2022年11月12日(土)よりフォーシーズンズホテル京都 THE SPA限定で発売いたします。







フォーシーズンズホテル京都 THE SPA限定 発売製品



タッチャ バイオレットC ラディアンス マスク





キメの美しい透明感ある肌へ導くクリーミーで乾かないタイプの洗い流すビタミンマスク。

肌のくすみ※1やハリ感が気になる時に週2~3回のスペシャルケアアイテムとして。

タッチャ バイオレットC ラディアンス マスクは、洗い流すタイプのトリートメントマスクです。

ガサつきの気になる肌状態を整え、くすみ※1のない透明感のある肌に導きます。また、ポリフェノールを豊富に含み、紫色が鮮やかなムラサキシキブ果実エキス※2を配合し、AHAを含む植物由来の7種のフルーツエキス※3が、肌本来が持つコンディションをやさしくサポート。さらには、アミノ酸や乳酸を中心とする成分を含む独自の発酵液成分<HADASEI−3(R)>※4が角層のすみずみまで潤いを留め、健やかな肌へ整えます。



販売名:タッチャ VC マスク n

容量・価格:50mL 8,000円(税抜)/ 8,800円(税込)



※1. 乾燥による

※2. ムラサキシキブ果実エキス保湿成分)

※3. サンザシエキス、タイソウエキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁(全て保湿成分)

グレープフルーツエキス、リンゴエキス(ともにコンディショニング成分)

※4. サッカロミセス/コメ発酵液、チャ葉エキス、オキナワモズクエキス(保湿)



■使用方法

洗顔後の乾いた清潔な肌に使います。さくらんぼ粒大をとり、目のまわりを避けて肌が隠れるくらいの厚みで、こすらないように指の腹を使って中心から外に向かってやさしく顔全体にのばします。

15~20分放置し、ぬるま湯でよく洗い流します。その後、エッセンスで整えます。*週に2~3回の使用をおすすめします。





タッチャ ルミナス ハイドレーション マスク







潤いの充足感。肌のすみずみ※1まで水分が巡り、潤いに満ちた肌へ導く高保湿マスク。

サステナブルなココナッツ由来の極細天然繊維、バイオセルロースのマスクが、肌にピッタリと密着し、じっくりと深い潤いの充足感を得られる保湿マスク。

肌本来が持つ天然のアミノ酸の組成に近いシルクエキス※2がまるで第二の皮膚のようにうるおいのヴェールで肌を保護。また、海藻エキス※3が肌のバリア機能と水分保持力をサポートし、潤いあふれる透明感のある肌に導きます。





販売名:タッチャ ルミナス ハイドレーションマスク

容量・価格:20mL×4枚入 10,000円(税抜)/ 11,000円(税込)



※1. 角質層まで

※2. セリシン、加水分解シルク(ともにコンディショニング成分)

※3. トチャカエキス(保湿)



■使用方法

清潔な乾いたお肌に使います。袋からマスクを取り出して広げ、メッシュシートの片面をはがします。額の部分を両手で持ち、目の形にあわせて、メッシュシートをはがした面を顔にのせます。

外側のメッシュシートもはがし、額、両頬、小鼻、口のまわりなどに密着させます。約15分おいてからマスクをはがし、肌に残った液をやさしくハンドプレスでなじませます。洗い流す必要はありません。その後、お好みのクリーム等で仕上げます。





期間限定 TREATMENT MENU タッチャ バイオレット エスケープ(75分)



フォーシーズンズホテル京都 THE SPAでは、本スパ限定取扱商品の「タッチャ バイオレットC ラディアンス マスク」を使用したフェイシャルと、60分のボディトリートメントがパッケージとなった「タッチャ バイオレット エスケープ」を体験いただけます。









タッチャ バイオレット エスケープ(75分)

¥29,000(サービス料・消費税込*)

2022年11月12日(土)~2023年1月31日(火)





ボディトリートメントで筋肉の緊張をゆるめ、ストレス状態に合わせて身体をほぐした後、キメの整った肌に整える洗い流すタイプの「タッチャ バイオレットC ラディアンス マスク」をオン。マスクをオフしたあとは、しっとりと透明感のある肌に導きます。オールハンドで行われるリチュアルを通して、リュクスなひとときが堪能できる

期間限定のトリートメントメニューです。日本国内で「タッチャ バイオレットC ラディアンス マスク」を使ったスパ リチュアルを体験できるのは、フォーシーズンズホテル京都でのみ。京の癒やしを体感できるTHE SPAにて、贅沢なヒーリングタイムをぜひこの機会にご満喫ください。



■トリートメント内容

ウェルカムティー、フットバス & スクラブ、フォーシーズンズ シグネチャーボディトリートメント(60分)、

タッチャ バイオレットC ラディアンス マスク(10分)、アフタートリートメントティー



■追加トリートメントオプション

タッチャ ルミナス ハイドレーション マスク(15分) ¥9,000(サービス料・消費税込*)

肌※1のすみずみまで潤いをめぐらせるタッチャの高保湿マスクを用い、重点的に保湿ケア。肌質を問わずセレクトいただけ、ボディトリートメントとの組み合わせももちろん可能です。みずみずしさが行きわたる充足感をお楽しみください。



※1. 角質層まで

* 表示価格は、サービス料15%と消費税が含まれています。





ザ・スパ・アット・フォーシーズンズ京都について







禅における書画のひとつ「円相」よりインスピレーションを得ているザ・スパ・アット・フォーシーズンズホテル京都。「円相」とは図形の丸(円形)を一筆で描いたもので、角の取れたあるがままの心を表しているとされています。スパでのリチュアルとトリートメントは、今この瞬間に意識を向け、ご自分とのつながりを深める豊かな体験となることを目指し、心身共にくつろぐ「京の癒し」を堪能できる空間です。



営業時間:平日 12:00~20:00

週末と祝日 10:00~20:00



* 営業時間は予告なく変更する場合がございます。最新情報はホテルまでお問合せください。



お問い合わせ・ご予約:THE SPA

京都市東山区妙法院前側町445–3 フォーシーズンズホテル京都内

TEL:075–541–8474(スパ直通) E–mail:spa.kyoto@fourseasons.com

http://www.fourseasons.com/jp/kyoto/spa/





タッチャについて







2009年、ヴィッキー・ツァイ(創始者)は日本古来の成分や素肌のお手入れ法に出会い、肌とこころが癒されたことに感銘。その後、タッチャ研究所を東京に設立。日本の優れたテクノロジーと成分を駆使し、独自の使い心地の優れたスキンケアを目指してタッチャは誕生しました。

世界のセレブからも愛されるタッチャの真髄は、日本の伝統的な成分をサンフランシスコの視点でとらえたこと。秋田こまち、宇治の緑茶、沖縄の海藻を主成分に、2回の発酵を経て完成させた<HADASEI−3(R):ハダセイ−3(R)>※は、タッチャのほぼ全ての製品に配合された独自の成分です。

棗(なつめ)、桐箱、和紙など、日本の美しい形をデザインに取り入れたパッケージには、日本への思いが込められています。



※サッカロミセス/コメ発酵液、チャ葉エキス、オキナワモズクエキス(保湿)





タッチャの日本での展開



■日本公式オンラインショップ / http://www.tatcha.jp/

■三越伊勢丹化粧品オンラインストアmeeco / https://meeco.mistore.jp/contents/tatcha/index.html

■@cosme公式通販サイト@cosme SHOPPING /

https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=125285

■ザ・スパ・アット・フォーシーズンズホテル京都

https://www.fourseasons.com/jp/kyoto/spa/

タッチャの製品を使ったスキンケアリチュアルを楽しめるトリートメントメニューを展開。

※時期によって、展開が異ります。スパ取り扱い製品の一部は、タッチャ ジャパン公式で販売している製品と異なる場合があります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/11-19:46)