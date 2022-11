[株式会社ヒマラヤ]

スポーツ用品小売業の株式会社ヒマラヤ(本社:岐阜県岐阜市 代表取締役会長兼社長:小森裕作)は、店舗に芝生エリアを併設した体験型のアウトドア専門店 「HIMARAYA OUTDOOR GIFU」店を11月25日(金)岐阜市江添にオープンいたします。

「HIMARAYA OUTDOOR GIFU」が取り扱うアウトドア・キャンプ用品は10,000品番50,000点以上となり、キャンプ用品を軸とした専門店としては国内最大級の品揃えとなります。木を基調とした店内には、自然豊かな岐阜県とのつながりを意識し、トレーサビリティの確立した「ぎふ証明材」を使用しております。また、間伐材や廃材も積極的に利用、マネキンの一部にも岐阜の伝統工芸品・美濃焼の廃材を再利用するなど、自然と環境に配慮した店舗となっております。

店舗に併設した300坪弱の芝生広場はキャンプ場を再現、自然に近い環境で商品がお試しいただけます。また、キャンプ、アウトドアアクティビティに係る体験イベントを積極的に実施、アウトドアのキャンプの楽しみ、楽しみ方をより多くのお客様にお伝えしてまいります。









■豊富な取り扱いブランド

取扱いブランド総数は200を超え、店内のそれぞれの売場には、世界中からセレクトされた多様なブランド、商品が並びます。「THE NORTH FACE」「Columbia」「CHUMS」「ogawa」「LOGOS」「Coleman」「Snow peak」「VISION PEAKS」「SETOUT」の9つのブランドコーナーが登場!それぞれのブランドの世界観や特徴を比較しながら、じっくりと商品を検討することができます。特にヒマラヤオリジナルブランドである「VISION PEAKS」はブランドのフラッグシップ店として全てのアイテムが展開されております。



~HIMARAYA OUTDOOR GIFU 取扱いブランドの一例

CAPTAIN STAG CHUMS Coleman Columbia Gramicci G-stove HELLY HANSEN

HELSPORT KEEN KOKOPELLI LOGOS MINIMAL WORKS mont-bell Mt.SUMI NANGA

Nemo Nordisk Nor tent ogawa patagonia PENDLETON snow peak SUMMIT FOCUS

THE NORTH FACE UNIFLAME VISION PEAKS アラジン シマノ トヨトミ















■キャンプ場を再現した芝生エリア

約8mの大きなシマトネリコをシンボルツリーとする芝生エリアは、コハウチワカエデ、ヤマツツジなどの樹木が植えられるなど、自然を近くに感じられる演出でフィールドの雰囲気を高めています。

このエリアではテント設営の際のペグ打ち、ロープの張り方やポールの立て方などはもちろん、テント内の地面の感覚、風や光の入り方などが実際に体感いただけます。さらには、従来の屋内型店舗では不可能だった、ランタンや焚火台といった火器類も試用いただけます。火おこしや、薪への着火、実際に夜間でのランタンの明るさ確認など、実際のフィールドでなければ再現が難しかった感覚がリアルに体験できます。また、エリアの一角には世界的建築家の隈研吾氏とsnow peakによるトレーラーハウス「住箱」を設置し、炊事棟をイメージした水場も併設いたしました。オープニングイベントでは、メーカー講師を招いてのバーベキュー講習会を開催いたします。











■冬キャンプのおすすめ

今の時期の冬キャンプでおすすめの個性的なブランドはノルウェー発祥の「Nortent(ノルテント)」と「HELSPORT(ヘルスポート)」です。薪ストーブの使用を前提として作られているテントが特徴となり、煙突ポートが備わっていたり、幕体が難燃性素材でつくられていたりします。国内では限られた店舗でしか取扱いのないブランドとなりますので、是非店頭で現物をお確かめください。薪ストーブのおすすめは、ノルウェー発祥の「G-STOVE」、丁寧な物づくりで定評のある日本ブランドの「Mt.SUMI」、どちらも携帯性に優れながら安定感もあるモデルとなっております。もちろん、定番の「トヨトミ」「アラジン」などの石油ストーブもご用意しております。この機会に是非冬キャンプに挑戦してみてはいかがでしょう?





■アウトドアアクティビティ

キャンプと一緒に楽しめるアウトドアレジャーアイテムも豊富にラインナップいたしました。

清流に恵まれた岐阜ならではのアクティビティとして、フォールディングカヤック、SUP(スタンドアップパドルボート)、パックラフトといったパドルスポーツ用品を取り扱います。また、スラックラインに加え小さなお子様でも楽しめる、ニンジャラインやスウィングライン、フィンランド発祥のアウトドアゲームモルック、アウトドア用バドミントンセット、フライングディスクなど、キャンプ場で楽しめるさまざまなアイテムを豊富に取り揃えております。







■アウトドアセレクトショップ「嵓 KURA HOLIC」

岐阜市靱屋町の古民家から「OUTDOORGIFU」の店内へ移転いたしました。

「自然に生きる。かっこよく生きる。」をコンセプトに、本物のブランドが作る上質な「心地良さ」・「タフさ」・「ストーリー」を通して、ユーザーのライフスタイルをより楽しく、快適にするブランド、商品をセレクトしています。



~嵓 KURA HOLIC 取扱いブランドの一例

and wander AS2OV AXESQUIN BURLAP OUTFITTER F/CE. FILSON GOHEMP

GRANITEGEAR GRIPSWANY MANUALALPHABET FOR PRAY

melple MINIMALWORKS MYSTERY RANCH ROOSTER GEAR MARKET

rootwatsocks snow peak SUMMIT FOCUS Teton Bros. VERNE









■オープン限定品

今回のオープンに合わせて、限定商品をご用意いたしました。

注目は「THE NORTH FACE」の「HIMARAYA OUTDOOR GIFU」限定デザインのロングTシャツ 7,150円。ナルゲンボトル(1.0L)2,640円、コンパクトサイズ枡(枡工房枡屋謹製)1,760円には織田信長の居城である岐阜城を頂く金華山や岐阜県に生息する国の天然記念物オオサンショウウオがモチーフとしてデザインされています。さらに、「HIMARAYA OUTDOOR GIFU」別注カラーとして、金属加工のメッカである燕三条産 ユニフレーム シェラカップ 1,980円 火口が自在に伸びて便利な SOTO スライドガストーチ 2,500円もご用意いたしました。

いずれも、数に限りがある商品となりますので、売り切れの際はご容赦ください。

















オープンイベントのご案内



体験型スポーツショップのオープンとして、それぞれの店舗にて様々な体験イベントを実施いたします。事前申し込みの必要なイベントもございますが、是非ご来店いただきご参加いただけますと幸いです。





OUTDOOR GIFU開催 体験イベント



◆Weber 無料BBQ講習&試食会 ーmini GrillAcademyー (事前応募制、受付終了しました)

メーカー専門スタッフによる、Weberのグリルを使用したバーベキュー調理&試食体験に無料ご招待!

日時:2022/11/26(土)- 11/27(日)11:00~、13:00~、15:00~

場所:OUTDOOR GIFUメイン芝生エリア

※雨天の際は、中止になる場合がございます



◆テント設営体験会

ビジョンピークス・スノーピーク・ロゴス・コールマン

テントに関するお悩み解決!経験豊富なスタッフが、設営のポイントや豆知識を丁寧にお伝えします。芝生の上での設営体験は、おすすめです!

日時:

・2022/11/25(金)- 11/27(日)

スノーピーク11:00-12:00、ロゴス14:00-15:00、コールマン16:00-17:00

・2022/12/3(土)

スノーピーク11:00-12:00、ビジョンピークス14:00-15:00、コールマン16:00-17:00

・2022/12/4(日)

スノーピーク11:00-12:00、ロゴス14:00-15:00、ビジョンピークス16:00-17:00

場所:OUTDOOR GIFUメイン芝生エリア

※雨天の際は、中止になる場合がございます



◆本格的!レザークラフト体験会

「ガス缶カバー」や「シェラカップ取っ手カバー」など、世界にひとつだけのオリジナルアイテム作ってみませんか?

費用:500円~2,500円

※作成するアイテムによって価格が異なります。

日時:2022/11/25(金)- 11/27(日)10:00-18:00

場所:メイン芝生エリア内「住箱」



◆キャンドル作り体験会

オリジナルキャンドルを作って、キャンプの夜を彩ってみませんか?親子やカップルでのご参加、お待ちしています。

費用:税込300円

日時:2022/11/25(金)- 11/27(日)10:00-18:00

場所:メイン芝生エリア内「住箱」



◆CHUMS ワークショップ

CHUMSのオリジナルアクセサリーを手づくりしよう!

費用:ブレスレット 税込550円

ガーランド 税込1,650円

日時:2022/12/3(土)- 12/4(日)11:00-17:00

場所:OUTDOOR GIFU店内特設会場



◆JEEP 展示会

憧れのJEEPの最新モデルが3台、芝生エリアおよび店内に登場!お子様向けのイベントも用意しております、是非ご家族そろってお越しください!

日時:2022/11/25(金)- 11/27(日)10:00-17:00

場所:メイン芝生エリア



◆HONDA 展示会

アウトドアシーンにおすすめのHONDA車3台が登場!キャンプアイテムとの組み合わせでオートキャンプのイメージが膨らむ事間違いなし!お子様に大人気!「オリジナル缶バッチ作り」も同時開催!ご家族そろってお越しください!

日時:2022/12/3(土)- 12/4(日)10:00-17:00

場所:メイン芝生エリア



◆キッチンカー来場

岐阜や愛知、地元で人気のキッチンカーが大集合!体験型の店舗でペコペコになったお腹をしっかり満たしてください。

日時:11/25(金)2台 11/26(土)5台 11/27(日)6台

場所:店舗前道路



◆SHERPA COFFEE POPUP

「それぞれのお客様に合った最高に美味しいコーヒーを提案する」

長年、岐阜の地でコーヒーと向き合い続ける専門店の味を、ヒマラヤで堪能ください。

日時:2022/12/3(土)- 12/4(日)10:00-17:00

場所:メイン芝生エリア内「住箱」





OPEN記念!本館、ゴルフ本店、OUTDOOR GIFU合同企画のご案内



◆ヒマラヤメンバーズ会員証提示でほぼ全品15%OFF!

セール期間中、ヒマラヤメンバーズ会員証提示で、店舗在庫に限りほぼ全品店頭表示価格より15%OFFで購入いただけます。まだ会員でない方も、カンタン・無料のメンバーズ登録で、その場で特典が受けられます。

◆Instagram#ヒマラヤ岐阜 ハッシュタグキャンペーン

セール期間中、HIMARAYA OUTDOOR GIFU、スポーツ本館、ゴルフ本店のいずれかのアカウントをフォロー&店内外の様子を「#ヒマラヤ岐阜」をつけて投稿いただいた方の中から、抽選で25名様にAmazonギフト券を最大3万円分プレゼント!



【株式会社ヒマラヤについて】

設立 : 1991年

資本金 :25億円

業績 : 売上高 589億円、経常利益 23億円(2022年8月期)

事業内容:スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

ウェブサイト:https://www.hmry.jp/



