[一般社団法人ジャパンeスポーツアソシエイション]

京都eスポーツ振興協議会

(代表幹事:一般社団法人ジャパンeスポーツアソシエイション(JeSA))は、

一般社団法人 京都eスポーツ協会が、

11月連休3日(金曜)に、京都サンガスタジアムにて、地元企業らが

eスポーツに携わる学生ら向けに就労支援イベントを開催したことを紹介いたします。



また、同日は、関西の京都府・大阪府・滋賀県・奈良県・兵庫県・三重県・和歌山県の7つのeスポーツ協会・eスポーツ連合が共催して実施される

府県対抗eスポーツ大会「第2回 BATTLE OF KINKI」(タイトルはApex Legends)も開催されました。







【eスポーツ就労支援フェス】

eスポーツ就労支援フェスは、eスポーツに携わる優秀な人材を求める企業担当者との距離が近く気軽に参加できる自由な就活空間です。

当日同日に関西7府県のeスポーツ協会・eスポーツ連合により共催開催しされていた「第2回 BATTLE OF KINKI」(タイトルApex Legends)に参加した選手や観戦者、就労相談などをしたい学生さんなど約110人が参加し、

11社の企業さんと、どんな仕事があるのかや、どんな働き方なのか、eスポーツ関係のスキルを活かせるのかなどなど、堅苦しくない雰囲気のなかで個別面談が行われました。

企業担当者にとっては、ICTセンスの高いeスポーツに携わる学生さんたちに、自社をPRできる機会になりました。



eスポーツに携わる学生さんたちには、以下のような基礎能力・センスが優れていると思われます。



・コミュニケーション力

eスポーツ競技を通じたチームプレイや戦略伝達、SNSでの活動を通じて得られる ロジカルに説明する能力が養われていると思われます。



・デジタルリテラシ

eスポーツプレイの動画編集や配信・SNSでの活動を通じて得られるICTに関する知識やスキルが優れていると思われます。



・クリエイティビティ

eスポーツ競技を通じて必須となるチームワークを高める能力や、イベント運営などで得られる創造性・問題解決能力が養われていると思われます。



・グローバル感覚

eスポーツ競技を通じて世代年代・性別などにはとらわれず世界中のプレイヤとの人間関係が構築できる環境の中で得られる共感力・共生力・語学力が養われていると思われます。

以上のような基礎能力・センスが優れているeスポーツに携わる学生さんたちは、プロプレイヤだけでなく、ICTエンジニア、イベント企画運営、グローバル営業など、さまざまな業種・職種の仕事において能力を発揮できるものと思われます。



【eスポーツ就労支援フェス開催概要】

日時:2023年11月3日(金曜・祝日)12時から18時



場所:京都サンガスタジアム コワーキングエリア



参加費:無料

参加者には、もれなくQUOカード又はスタバカード(500円分)を進呈!



持ち物:手ぶらで参加できます



参加企業:10社ほど



協力:株式会社 NTTe-Sports



<ホームページ>

https://kyoto-esports.org/



【関西2府5県のeスポーツ団体が共催するApex Legends大会】

同日には、関西の京都府・大阪府・滋賀県・奈良県・兵庫県・三重県・和歌山県の7つの

eスポーツ協会・eスポーツ連合が共催して府県対抗で行われるeスポーツ大会「第2回 BATTLE OF KINKI」(タイトルはApex Legends)が開催されました。

賞品は、高級国産黒毛和牛ブランド 亀岡牛。

優勝チームには2人1万円分など、お肉の争奪戦です。(京都サンガスタジアムに来場チームの特典賞品です)



<BATTLE OF KINKI(Apex Legends) ホームページ>

http://bok-esports.jp/



【京都サンガスタジアム ニュースポーツフェス】

本イベントは、11月の連休(3/4/5日)に京都サンガスタジアムで開催される「京都サンガスタジアム ニュースポーツフェス」のイベントの一つにもなっており、

3日間、いろいろなイベントが開催されました。



<初日3日(金曜)>

・近畿2府5県のeスポーツ団体が共催するApex Legendsの近畿大会「BATTLE OF KINKI」

・eスポーツに携わる人たちの就労を支援する京都eスポーツ協会主催の「eスポーツ就労支援フェス」

・ストリートeスポーツ対戦(eFootball)



<中日4日(土曜)>

・一般社団法人日本ドローンサッカー連盟主催の「ドローンサッカー全国大会」やトッププレーヤによるPK戦、体験会などのドローンサッカーイベント。

・インフルエンサーたちによる「スプラトゥーン コミュニティ大会 & はじめての体験会」

https://www.BeSporter.jp/Kyoto2023/Splatoon.html

・亀岡市主催の「サンガスタジアムまるごと子育てフェスタ」では、今年オープンした木育ひろば「KIRI no KO(きりのこ)」を中心に乳幼児や未就学児も一緒に遊べるイベントや、キッチンカーも登場。

・ストリートeスポーツ対戦(eFootball)



<最終5日(日曜)>

・亀岡牛争奪戦の「第4回 京都ロケットリーグ全国オープン」

・ストリートeスポーツ対戦(eFootball)



公式ホームページ:

https://www.BeSporter.jp/Kyoto2023/



【関連情報】

<京都eスポーツ振興協議会>

代表幹事:一般社団法人ジャパンeスポーツアソシエイション(JeSA)



<京都eスポーツ振興協議会 公式ホームページ>

https://www.BeSporter.jp/Kyoto2022/

<京都eスポーツ振興協議会 公式ツイッター>

https://twitter.com/kyoto_e_sports

<京都eスポーツ振興協議会 公式フェースブック>

https://www.facebook.com/kyoto.JeSports



<関西eスポーツ実行委員会>

公式ホームページ http://bok-esports.jp

公式ツイッター https://twitter.com/bok_2023



【本件お問い合わせ先】

京都eスポーツ振興協議会 事務局

https://www.BeSporter.jp/Kyoto2023/Toiawase.html



