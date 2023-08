[Project Management Institute, Inc.]

次世代のプロフェッショナルに不可欠なスキル“プロジェクトマネジメント”



プロジェクトの専門家やチェンジメーカーのための世界有数の協会であるProject Management Institute(PMI) は、日本におけるプロジェクトマネジメントの専門家のスキルアップとエンパワーメントのため、日本のプロジェクトマネジメント・コミュニティに貢献してきました。この度、PMI日本支部は25周年記念事業の一環として、若い世代にプロジェクトマネジメントの重要性を認知してもらうことを目的に、40歳以下限定のイベント「若者未来創造プログラム~25周年記念特別企画~」を、11月26日に東京で開催します。





PMIのTalent Gapレポートによると、世界経済は2030年までに2,500万人のプロジェクト専門家を追加する必要があると言われています。この需要に対応するためには、毎年新たに230万人がプロジェクトマネジメント職に就く必要があります。企業では、プロジェクトの成果を上げるために不可欠な知識や専門性に加え、リーダーシップスキルを持つ人材の必要性が高まり、プロジェクト・マネジメント・スキルを持つ人材のニーズは高まると推測されています。



PMIにとって、アジア太平洋地域は戦略的に重要な地域であり、その多様性とチャンスの幅の広さからもユニークな存在です。特に日本は現在、中国を除くアジア太平洋地域で30%以上を占める143,000人の認定取得者を擁し、さらにPMP申請数が年率約5%で増加しているアジア太平洋地域で最大の成長市場です。また、日本は国内だけでなく諸外国をリードできる影響力を持つ企業の存在、そして多国籍プロジェクトでの成功が求められる状況が高まっています。米FORTUNEが2022年8月に発表した「Fortune Global 500」には、アジア太平洋地域では中国に次いで2番目に多い47社の日本発のグローバル企業が含まれていました。



このような状況は、若い世代に大きな機会を生み出しています。プロジェクトを成功させるためのスキルを持つ人材の需要が高まる中、2022年のプロジェクトマネジメントに関するPMIの年次調査(Pulse of the Profession(R) 2023)によると、実際に若手プロフェッショナルの55%が、所属する組織のシニアリーダーはプロジェクト・マネジメント・スキルの育成に高い優先順位を置いていると回答しており、93%がプロジェクトマネジメントに不可欠なスキルの1つであるパワースキルによって、よりスマートに仕事ができると回答しています。



PMI アジア太平洋地域リージョナル マネージング ディレクターのソヒュン・カンは、「この20年半の間に、日本のプロジェクトプロフェッショナルのコミュニティは着実に成長してきました。数名のメンバーから、45,600名以上のアクティブな認定資格保有者、13,600名以上のPMI会員、5,900名以上の支部会員を擁する活気あるコミュニティへと成長しました。日本は、アジア太平洋地域、そしてそれ以遠においても、PMIの戦略的成長国です」と、述べています。さらに、「今後、日本の若い世代のプロジェクトプロフェッショナルが、デジタルトランスフォーメーションを現実のものとするために、より戦略的な役割を果たすことになると思います。私たちPMIは、この考えを現実のものとするために、日本のコミュニティに力を与えることを目指しています。共に明るい未来を切り拓きましょう」と日本コミュニティへの期待を述べています。



PMI日本支部「未来創造プログラム 25周年イベント」

PMI日本支部は、若手プロジェクトプロフェッショナルの重要性が高まる中、若い世代にプロジェクトマネジメントの重要性を認知してもらうことを目的とした40歳以下限定のイベント「未来創造プログラム 25周年イベント」を東京で開催します。



■日程: 2023年11月26日(日)



■場所: 第一部(セミナー・ワークショップ)

株式会社マネジメントソリューションズ 会議室

〒107-6229 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー29F

東京メトロ日比谷線、都営大江戸線「六本木駅」直通改札徒歩5~10分

第二部(交流会)

THE KINTAN

〒150-6038 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー38F



■対象:40歳以下限定



■開催内容



■詳細については、随時PMI日本支部ホームページにてお知らせいたします。

PMI日本支部 https://www.pmi-japan.org/





一般社団法人PMI日本支部について

一般社団法人PMI日本支部は、世界最大のプロジェクトマネジメント協会(PMI)の日本における支部として、日本国内でのプロジェクトマネジメントの普及を目的に、さまざまなステークホルダーと共に活動しています。

PMI 日本支部の活動は、会員ボランティアの主体的な活動で成り立っています。法人スポンサー、アカデミックスポンサーにも支えられつつ、各種イベントや研究会の開催、PMI 出版書籍の日本語訳・販売等を通じて、会員の方々ご自身のPM スキルの研鑽に繋がっています。また、プロジェクトマネジメントからビジネス・アナリシスやアジャイル・アプローチまで、デジタル・ディスラプションに取り組む手法の啓発へと活動の質的拡大も続けています。

一般社団法人PMI日本支部は、今年創立25周年を迎えました。プロジェクトマネジメントの普及活動の強化など、さまざまな周年記念事業としての活動を予定しております。詳細につきましては、逐次PMI日本支部HP https://www.pmi-japan.org/ よりご案内して参りますので、どうぞご期待ください。





Project Management Institute(PMI)について

プロジェクトマネジメント協会(PMI)は、プロジェクトマネジメントの専門組織であり、プロジェクト専門家とプロジェクトマネジメントのスキルを使用する個人からなる、数百万人を超える拡大中のグローバルコミュニティを統括する機関です。

PMI は、世界における何百万人ものプロジェクト専門家とチェンジメーカーのコミュニティの成長を支える世界有数の専門職組織です。プロジェクトマネジメントの世界的権威として、人々のアイディアの実現に向けた支援を行います。PMI では、グローバルアドボカシー、ネットワーキング、コラボレーション、研究、教育を通じて、組織や個人の働き方をより効率的にし、変化の激しい世界で成功を促進させます。

1969 年創設の誇り高いレガシーに基づき、PMIは世界中のほぼすべての国で活動する「目的のための」組織であり、キャリアの向上や、組織の成功を強化、新たなスキルと働き方を実現するチェンジメーカーたちが最大の力を発揮できるようサポートしています。PMI が提供するものには、国際的に認められた規格、資格、オンラインコース、ソートリーダーシップ、ツール、電子出版物、およびコミュニティが含まれます。



詳細についいては、www.PMI.org, Project Management Institute Japan Linkedin

https://www.linkedin.com/company/projectmanagementinstitute , https://www.facebook.com/PMInstitute , および Twitter @PMInstitute .をご覧ください。



