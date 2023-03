[NOT A HOTEL株式会社]

NOT A HOTEL株式会社(東京都渋谷区、代表取締役CEO:濱渦伸次、以下「NOT A HOTEL」)は、NOT A HOTELアプリのAIコンシェルジュ機能をリリースいたしました。GPT-3.5系の技術を活用した「学び、成長していく」AIコンシェルジュです。キャラクターデザインを手掛けるのは、アーティストの長場雄氏です。







◼️ AIコンシェルジュ「Kevin」とは







NOT A HOTELは、新しい家の持ち方を実現するProptechスタートアップです。自宅や別荘のように資産として保有でき、相互利用可能な物件を年10日単位からシェア購入できるプラットフォームを提供しています。



この度オーナー及び宿泊者の体験向上のため、予約からチェックアウトまでをサポートするAIコンシェルジュ機能をリリースいたしました。本日から宿泊する皆様にご利用いただけます。

Dialogflow CX (Google Cloud)と GPT-3.5系 (OpenAI)および LangChain、pgvectorをはじめとする種々のテクノロジーを組み合わせて開発された AI「Kevin」は、以下のような特徴を兼ね備えています。



1.予約リクエストから、チェックアウトまでをサポート



「Kevin」とチャットするだけで、宿泊予約の変更、朝食や夕食のリクエストなどを完結させることができます。これらの業務をAIが担うことで、現地スタッフがよりきめ細やかなサービスや接客を提供することにつなげます。



2.未学習の情報を自ら検索して探し出す



GPT3.5は、Chat-GPTにも組み込まれている大規模言語モデルです。当日の天気やホテル周辺の観光地情報などを、インターネットから探し出してきて回答します。「Kevin」の回答は常に新しく生成されるため、まるで生身のコンシェルジュと会話しているような感覚のチャット体験を実現します。



3.NOT A HOTEL現地スタッフが持つおすすめ情報を学習



青島や那須など、現地で勤務するNOT A HOTELスタッフによるレコメンド情報を学習していくことで、地元の人しか知らないグルメやディープなスポットなどを紹介することが可能になります。



4.個性を備えた人間らしいAI



今後「Kevin」以外のAIコンシェルジュも追加し、ユーザーが自分と気の合うコンシェルジュを選べるようになる予定です。キャラクターごとに学習内容や宿泊者とのやりとりが異なるため、次第に言葉遣いや詳しい分野などに個性が現れていきます。





◼️アーティスト長場雄氏による 「Kevin」のキャラクターデザイン



「Kevin」のキャラクターデザインを手掛けたのは、アーティストの長場雄氏です。長場氏のミニマルながら温かみを感じさせるタッチの作品とコラボレーションすることで、宿泊者にとって身近で親しみのあるAIコンシェルジュを目指しました。デザインにインスピレーションを受けた言葉遣いをAIに学習させることで、性格なども表現しています。



NOT A HOTEL公式Instagramでも「Kevin」のデザインをご覧いただけます。

https://www.instagram.com/notahotel_official/



◼️ 長場雄氏プロフィール



アーティスト。1976年東京生まれ。2014年頃から、現在の作風につながる白黒のラインのみで構成された作品を発表。雑誌『POPEYE』をはじめとした数々のメディアや、国内外の名だたるブランドとのコラボレーションのほか、自身の個展や海外アートフェアなどでも注目を集める。近著に作品集『A PIECE OF PAPER』。

WEB:https://nagaba.com/

Instagram:https://www.instagram.com/kaerusensei/?hl=ja





