株式会社MOL PLUS(代表:阪本拓也、本社:東京都港区、以下「MOL PLUS」)は、シンガポールに「MOL PLUS Singaporeデスク」を2023年3月よりオープンしました。MOL PLUSが海外拠点を構えるのは「MOL PLUS UK デスク」に続き、2拠点目となります。





「MOL PLUS Singaporeデスク」は、株式会社商船三井の100%子会社である「MOL (ASIA OCEANIA) PTE. LTD.」の新規事業開発部門所属のメンバーが兼任し、同社オフィスを拠点として活動します。特にSingaporeデスクでは海運・物流の変革を目指すスタートアップ企業や東南アジアの社会課題解決を目指すスタートアップ企業の支援に注力します。地場を拠点に活動を行うことで、投資・協業活動の創出を増加させるとともに、よりスピーディーな連携を行える体制を実現します。



MOL PLUSは、「MOL PLUS UKデスク」「MOL PLUS Singaporeデスク」の開設に続き、その他の重点地域へもグローバルデスクを設置することを検討しており、グローバル海運CVCとして着実に成長を続けていきます。



MOL PLUSは、今後もスタートアップ企業への出資や協業を通じ、スタートアップ企業が持つ斬新なアイデアやテクノロジーと商船三井グループがもつリソースに相乗効果を生ませ、『海運業と社会に新しい価値をプラスする』、新規事業の創出を目指し続けます。





MOL PLUS Singapore デスクのメンバーMr. Alvin Seng (左)とMOL PLUS 代表阪本拓也(右)





プレスリリースに関するお問い合わせ先:

株式会社MOL PLUS(HP:https://www.molplus.net/)

Tel:03-3587-7643 / E-mail:molplus@molgroup.com



