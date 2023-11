[東洋化成株式会社]





2023年11月11日(土)、東洋化成のアナログレコード製造工場で開催される『OPEN FACTORY』にて、初のレコードプレス即売会が実施されます。

宮崎カーフェリーのCM楽曲制作のためにカクバリズム所属アーティストによって結成された架空のバンド、Pacific Orange Bandのアイランド・メロウ・グルーヴ炸裂のカリプソ激烈最高楽曲「Blue Magic」と、二階堂和美と浜野謙太のデュエットが最高なアーバンメロウで泣けるまさかの新曲(!)「Sunwave Road」が初アナログ(7インチ)化され、当日会場では実際にプレスされる様子の見学会&その場でプレスされたレコードの即売会が行われます。

実際の製造工程を生で見られる貴重な機会もさることながら、今回のイベントにて限定発売される7インチレコードを是非楽しみにイベントにお越しください。



リリース情報





■アーティスト名・タイトル:Pacific Orange Band「Blue Magic/Sunwave Road」



[楽曲参加メンバー]

Vo:二階堂和美

Vo:浜野謙太(在日ファンク)

Key:サイトウジュン(YOUR SONG IS GOOD)

Steelpan:MC.sirafu(片想い)

Guitar:橋本翼(cero)

Ba:辻村友晴(キセル)

Dr:辻村豪文(キセル)

Tp:村上基(在日ファンク)

Tb:ジェントル久保田(在日ファンク)

Sax:橋本剛秀(在日ファンク)

Per:松井泉(YOUR SONG IS GOOD)

■仕様:7インチレコード

■価格:未定



即売会について





■会場内東洋化成ブースにて、レコードが製造され次第順次販売させていただきます。

■レコードが製造され次第の販売となりますので、販売開始時間につきましては未定となります。

■並びにてご案内させていただきますので、当日はスタッフの誘導に従ってご購入いただけますと幸いです。

※限定発売につき数に限りがあります。何卒ご了承くださいませ。



工場見学について





■見学方法:申込不要。時間になりましたら並びにてご案内させていただきます。

■所要時間:5分程度

■内容:プレス機の見学 ※カッティングルームの見学会はございません。

■実施時間:11時~13時、14~16時 ※実施時間外の並びはご遠慮願います

【注意点】

・見学希望者が多数で時間内でのご案内が難しい場合は並びを中断させていただくことがございます。

・撮影に関しましては当日スタッフより指示させていただきますので、そちらに従って撮影ください。

・プレス機は大変貴重な機械でございますので、お手に触れないよう十分にご注意ください。

・館内立ち入り禁止エリアには入らないようご注意願います。

・館内は飲食禁止でございます。



イベント概要





■イベント名:OPEN FACTORY

■公式サイト: https://www.open-factory.jp/

■開催場所:東洋化成 末広工場 駐車場スペース

〒230-0045 神奈川県横浜市鶴見区末広町1-1-45

https://goo.gl/maps/pgbmo8VTXN9nfjGm7

■入場料:無料

■開催日時:2023年11月11日(土) 11時~17時(荒天中止)

※中止の際はイベント当日の午前9時までにイベントHPに掲載及びSNSにてご案内させていただきます。

■主催:東洋化成株式会社

■協賛:株式会社パナソニック(Technics)、株式会社ナガオカ(NAGAOKA)、Deus Ex Machina、株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

■本件に関するお問い合わせ先:東洋化成株式会社

■MAIL: record-eigyo@toyokasei.co.jp



カクバリズム







2002年に東京で設立されたインディペンデントレーベル。

YOUR SONG IS GOOD、SAKEROCK、cero、二階堂和美、キセル、VIDEOTAPEMUSIC、片想い、在日ファンク、mei ehara、スカート、思い出野郎Aチーム、Hei Tanaka、Homecomings、(((さらうんど)))、Ogawa&Tokoro、Alborgなどのリリースをしている。

昨年、設立20周年を迎えた。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-19:46)