[三井不動産商業マネジメント株式会社]

RAYARD MIYASHITA PARK ☓ SHIBUYA FASHION WEEK 自分でシャッターを切る「セルフ写真館」や、チャリティ×サスティナブルが叶うマーケットを実施





三井不動産商業マネジメント株式会社(東京都中央区)が運営する『RAYARD MIYASHITA PARK』(東京都渋谷区)は、「Miyashita Park “MiYaPa” Fashion Fes 2023 Spring」を2023年3月1日(水)~3月21日(火祝)に開催いたします。



本キャンペーンは、昨年に続き、「渋谷ファッションウイーク」が参画する「TOKYO CREATIVE SALON 2023」(主催:渋谷ファッションウイーク、共催:RAYARD MIYASHITA PARK)の一環として開催し、渋谷の街からファッションとアートを発信していきます。2023年春の「渋谷ファッションウイーク」は、『ENCOUNTER “コロナ禍の約3年を経て圧倒的に失われた人・コト・モノとの「出合い」を紡ぎ出す』をコンセプトとしています。RAYARD MIYASHITA PARKでは、より多くのお客様に親しみを持ってもらえるよう、新たに「ミヤパ」という呼称を採用。渋谷らしくエネルギッシュなデザインの「ミヤパ」ポスターがキャンペーン期間中に館内各所を彩り、カラフルに彩られたRAYARD MIYASHITA PARKでは、セルフ写真館や寄付型マーケットなどをお楽しみいただけます。



「Miyashita Park “MiYaPa” Fashion Fes 2023 Spring」

詳細: https://mitsui-shopping-park.com/urban/miyashita/special/23-052/index.html







-本リリースのポイント-

1.お気に入りのファッションを美しい写真に!「宮下写真館」が3月1日(水)より開催

最先端のトレンドが集まる「ミヤパ」で、”昭和レトロ“をイメージしたポップでビビッドな世界観を楽しめる「セルフ写真館」が期間限定でオープンします。お気に入りのファッションを楽しい写真に残しませんか。



2.寄付とつながるサステイナブルマーケットマーケット「KIFFma(キフマ)」が3月11日(土)より開催

製品を購入するだけで寄付につながる、サスティナブルなチャリティマーケットでお買い物をお楽しみいただけます。





1. お気に入りのファッションを美しい写真に!「宮下写真館」が3月1日(水)より開催

最先端のトレンドが集まる「ミヤパ」だからこそ、”手触りのあるファッション体験を”という思いでお届けするセルフ写真館。

“昭和レトロ”をイメージしたポップでビビッドな世界観です。様々なファッションの人々が行き交う渋谷という街を体現できるよう、カラフルな撮影背景を用意し、お客様に選んでいただける仕様に。どんな方でも楽しんでいただけるこだわりのライティングを組み、ファッションも表情も”自然なのに盛れる”写真をお楽しみいただけます。

また、デジタルに慣れた現代の生活の中で、あえて形ある写真を手元に残すという楽しみを最大限感じていただけるよう、複数種類のデザインが施されたフォトフレームをご用意しています。こだわりの1枚をお選びいただき、ご自宅に飾るなど日常の彩りにご活用ください。

「宮下写真館」は、2023年3月1日(水)~3月19日(日)に開催いたします。開催期間中RAYARD MIYASHITA PARKの対象店舗内で税込2,500円以上(合算不可)のお買い物をしていただくと、無料撮影チケットをプレゼントいたします。撮影は、お1人様あたり税込500円をSouth1F &BASE受付にお支払いいただいてもご参加いただけます。

「宮下写真館」でお気に入りのファッションを記録し、自分だけのオリジナルの美しい写真撮影をお楽しみください。





<宮下写真館概要>

■開催期間:3月1日(水)~3月19 日(日)

■開催時間:11時~21時(最終受付:20:30) ※先着順となります。

■受付・開催場所:South1F &BASE(渋谷横丁横)

■制限時間:1回あたり10分

・参加人数分の「プリント」をお渡しします。

・「プリント」の選定時間は撮影終了後5分以内となります。



<対象店舗>

KAPOK KNOT、L'ECHOPPE、CONVERSE TOKYO、CLOUDY、Firsthand、MINOTAUR INST.、

THE NORTH FACE Backmagic、GBL、MAMMUT、BRIEFING ALG、DENIS MADE IN TOKYO、gram、

G-SHOCK STORE、HARIO Lampwork Factory、NEW ERA、EQUALAND SHIBUYA、KIFFma



<参加条件>

下記いずれかの条件を満たした方がご参加いただけます。

1. 撮影チケットをお持ちの方。

2. 参加料金税込500円をお支払いいただいた方。

※複数名でご参加される場合、人数分の参加料金が必要となります。

※現金はご使用いただけませんので、各種電子決済をご準備ください。



2.寄付とつながるサステイナブルマーケットマーケット「KIFFma(キフマ)」が3月11日(土)より開催





循環型消費と寄付の日常化をテーマに立ち上がったプロジェクト「KIFFma(キフマ)」。様々なブランドやファッションを愛する方々が出品する、アウトレット品や古着、もしくはサスティナブルな社会につながる様々な商品たち。それらすべての商品の、売り上げの一部が深刻な社会課題に取り組む認定NPO/国際NGO団体に寄付されるチャリティマーケットです。開催期間は3月11日(土)~3月21日(火祝)。ぜひ気軽にお買い物と寄付をお楽しみいただけたらうれしいです。







各商品についているKIFFタグには、商品ごとの出店者が設定した「KIFF %(売り上げの何割を寄付するかの割合)」と「寄付先」が記載されており、売る側買う側の双方が主体的に寄付に向き合うことができるシステムになっています。



KIFFma第1回目である今回の寄付先は、公益財団法人どうぶつ基金/公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン/公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン。トルコ・シリア大地震支援などに活用される予定です。



<「KIFFMA」開催概要>

■開催期間:3月11日(土)~3月21日(火祝)

■受付時間:11時~21時

■開催場所:South2F吹き抜け広場

■寄付先:

公益財団法人どうぶつ基金



どうぶつ基金は、動物と人が幸せに共生できる社会づくりに貢献してきた団体です。動物の適正な飼育法の指導・動物愛護思想の普及等を行い、環境衛生の向上と思いやりのある地域社会の建設に寄与することを目的としています。



公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン



プラン・インターナショナルは、女の子が本来持つ力を引き出すことで地域社会に前向きな変化をもたらし、世界が直面している課題の解決に取り組む、世界75ヶ国以上で活動する国際NGOです。



公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン



セーブ・ザ・チルドレンは、日本を含む世界120ヶ国で子ども支援を行う民間・非営利の国際組織です。子どもの権利が実現された世界を目指し、緊急・人道支援や教育など多岐にわたる分野で活動をしています。



出店者:ALLYOURS/Audire/EQUALAND/DENIS/foufou/ITONAMI/Komons/mam(モデル)/SIRUP(アーティスト)/THE SHOP/青山ブックセンター/アルトタスカル/えっちゃん(ボンボンTV)/木村石鹸 and more…(50音順・敬称略)



※出店者のモデルやアーティスト本人が店頭に立たない場合もございます。予めご了承ください。

※最新情報は、後日開設のInstagramアカウント(@kiffma_official)にて随時更新いたします。



■渋谷ファッションウイークについて

渋谷ファッションウイークは、「東京クリエイティブサロン」(TOKYO CREATIVE SALON 2023)に参画し、渋谷という街を世界に開かれた観光拠点にしていく“国際文化観光都市・渋谷”構想のもと、2014年3月に初開催しました。これまで渋谷駅周辺の大型商業施設が中心となり、施設との垣根を超えて多彩なパートナーとともに渋谷ならではのカルチャー発信を展開してきました。世界が様変わりする中、渋谷の街の歩みを止めることなく発信する方法を、ニューノーマルな生活様式に適用した形を模索しながらの開催に挑戦しています。



19回目を迎える2023年春は、『ENCOUNTER “コロナ禍の約3年を経て圧倒的に失われた人・コト・モノとの「出合い」を紡ぎ出す』をコンセプトに展開致します。



■「東京クリエイティブサロン2023」(TOKYO CREATIVESALON 2023)について

東京クリエイティブサロン実行委員会とエリア毎の独立した実行委員会、さらに協力企業・団体との連携によって、それぞれが企画・実行するイベントを集約させた一大フェスティバルです。



第4回となる今回は、ファッションとデザインという日々の生活の営みには欠かせない 2 つの分野にフォーカスを置いた、すべての生活者に開けた祭典として開催。様々なデザインセクターのトップクリエイターを巻き込み、東京を代表する6つのエリア(丸の内・有楽町、日本橋、銀座、渋谷、原宿、羽田)を表現の場=キャンバスとして捉え、2023年3月17日(金)~3月31日(金)にわたり、様々な場所でクリエイティブ表現を発信してまいります。





「RAYARD MIYASHITA PARK」施設概要

■住所

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10



■営業時間

●ショップ:11:00~21:00 ※店舗により異なります

●レストラン・フードホール:11:00~23:00 ※一部店舗は異なります

RAYARD MIYASHITA PARKは、ご来館のお客様に安心してお買物・お食事をお楽しみいただくため、施設内の衛生管理には十分に配慮しております。



■アクセス

JR、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線「渋谷」駅より徒歩3分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前<原宿>」駅 7番口より徒歩8分

※駅の出口は各交通機関ホームページをご覧ください。



■「RAYARD MIYASHITA PARK」公式サイト

https://mitsui-shopping-park.com/urban/miyashita/



■「MIYASHITA PARK」位置図





■「三井不動産9BOX感染対策基準」について





当社グループでは、これまでも施設ごとに新型コロナウイルス感染対策を徹底してまいりましたが、今後新たな変異株が流行した場合においても安心して当社グループの施設をご利用いただくために、医学的・工学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と考え、グループ共通の「三井不動産9BOX感染対策基準」を策定しました。当社グループはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジスティクス、住宅等、多様な施設を展開しており、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目として提示することで、社会共通の課題解決に貢献したいと考えています。

当社は引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。



※参考リリース:https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/28-20:16)