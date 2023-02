[株式会社LIVE SPORTS MEDIA]

三笘薫選手が所属するブライトン戦をはじめ、 3月1日(水)の FAカップ 5回戦から決勝戦までライブ中継!



株式会社 LIVE SPORTS MEDIA(本社:東京都港区、以下LSM)が運営する「SPOTV NOW(スポティービーナウ)」は、2023年3月1日(水)より世界最古のカップ戦であるイングランドのFAカップを配信することが決定しました。また5回戦から決勝までの全15試合をライブ中継でお届けします。











「SPOTV NOW」はどこよりもお得な価格で、より多くのお客様へ世界最高峰のスポーツをお届けするために、現在配信中のサッカー、プレミアリーグ(イングランド1部)全試合、セリエA(イタリア1部)、スコティッシュ・プレミアシップ(スコットランド1部)、メジャーリーグベースボール(MLB)に加えて「Emirates FA Cup」の配信を決定しました。



LSM代表取締役(Eclat Media Group代表) Mitchell Hong のコメント

「FAカップとのパートナーシップを、韓国本社が運営するサービスから日本のSPOTV NOWにも拡大することができ、大変嬉しく思います。今後とも日本のスポーツファンの皆さまへ、より良質な”スポーツエンターテイメント”をお届けするために社員一同力を合わせ尽力して参ります。」



■SPOTV NOWでの配信について

SPOTV NOWでは三笘薫選手が所属するブライトン戦をはじめ、3月1日(水)のFAカップ5回戦から6月3日(土)開催予定の決勝戦まで、全15試合を全てライブ中継で配信予定です。また試合後は見逃し配信・ハイライトでもお楽しみ頂けます。さらにSPOTV NOW注目の試合、準決勝、決勝戦は日本語による実況・解説を付け中継を行います。試合の配信日程など詳細については、今後SPOTV NOWサービス内で順次お知らせしてまいります。



■Emirates FA Cupについて

FAカップはイングランドで1871年に創設された、世界で最も古い歴史を持つサッカーのカップ戦です。プレミアリーグのクラブをはじめ、プロ・アマ問わずThe Football Association(イングランドのサッカーを統括する国内競技連盟)に登録している全てのクラブに参加資格があります。また通常のカップ戦では主流のホーム&アウェイ方式ではなく、抽選によりホームチームを決め試合を行う一発勝負のため、ジャイアントキリング(番狂わせ)が起こりやすい大会としても知られています。4回戦では現日本代表の三笘薫選手(ブライトン所属)が、前回王者のリヴァプール相手に決勝ゴールを決め勝利を収めるなど、国内外で非常に注目度の高いカップ戦の一つです。



■5回戦SPOTV NOW ライブ中継の試合

【3/1 (水)】

ストーク vs ブライトン

レスター vs ブラックバーン

フラム vs リーズ

ブリストル vs マンチェスター・シティ



【3/2 (木)】

サウサンプトン vs グリムズビー・タウン

バーンリー vs フリートウッド

マンチェスター・ユナイテッド vs ウェストハム

シェフィールド・U vs トッテナム

(一部の試合が見逃し配信、ハイライトのみでの配信になる可能性もございます。)



