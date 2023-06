[メタジェンセラピューティクス株式会社]



腸内細菌研究に基づいた医療・創薬を推進するメタジェンセラピューティクス株式会社(本社:山形県鶴岡市、代表取締役社長CEO:中原拓)は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社、日本ベンチャーキャピタル株式会社、みずほキャピタル株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社を引受先とした第三者割当増資により、シリーズAセカンドクローズにて総額6億円の資金調達を実施し、シリーズA総額で17億円の資金調達を完了しました。



なお、メタジェンセラピューティクスはこれまでに13.3億円の資金調達を実施しており、この度の調達により累計調達額は19.3億円になります。



◆資金調達の背景と目的

近年、腸内細菌に関する研究の進展とともに、腸内細菌を「医療」において活用する動きが広がっています。諸外国では「腸内細菌叢移植」が治療として実施され、2023年4月には、世界初となる便由来経口製剤が米国FDAにより承認されるなど、マイクロバイオーム創薬研究が活発に行われています。



本資金調達により、メタジェンセラピューティクスは腸内細菌叢移植の社会実装へ向けた「腸内細菌叢バンクの構築・運用」や「腸内細菌創薬プログラムの研究開発」を加速します。日本において、腸内細菌叢を必要とする患者さんと、腸内細菌叢を提供するドナーをつなぐ「腸内細菌叢バンク」を構築することで、FMTの社会実装を支援、推進するとともに、国際競争力のある日本発のマイクロバイオーム医薬品の開発を目指しています。



◆調達資金の使途

1. 腸内細菌叢バンクの構築・運用

⮚腸内細菌ドナー候補の登録システムの構築

⮚医療機関と連携した腸内細菌叢バンクの運営(ドナー募集・ウェブ問診、ドナー適格性評価、献便受領・腸内細菌叢溶液の製造・検査・保存、医療機関への提供)

⮚腸内細菌叢溶液調整・品質管理のためのプロセス構築



2. 免疫チェックポイント阻害剤関連共同研究などFMT臨床応用に向けた基礎・臨床研究の推進



3. 生菌製剤を含む腸内細菌創薬プログラムの研究開発



■投資家からのコメント





スパークス・アセット・マネジメント株式会社

次世代成長投資本部 伊藤 光大 氏

FMT治療は近年海外を中心に研究が進んでおり、潰瘍性大腸炎をはじめ様々な疾患に対する新たな治療法として、国内でも社会実装が待たれる状況です。長年の臨床研究で蓄積された豊富な腸内細菌叢データと、先進的なバイオインフォマティクス技術を有するメタジェンセラピューティクスがマイクロバイオーム医療・創薬の推進をリードし、多くの患者の皆さまにとっての福音となることを期待しております。





日本ベンチャーキャピタル株式会社

投資部門 北岡 侑子 氏、岡本 小百合 氏

この度は、腸内細菌叢移植(FMT)の社会実装やマイクロバイオーム創薬といった画期的な医療・医薬品の研究開発に取り組むメタジェンセラピューティクス株式会社ならびに多くの投資家の方々とご一緒することができ、大変嬉しく思います。中原氏が率いる素晴らしいチームがマイクロバイオームサイエンスの更なる発展に大きく寄与し、新たな医療・医薬品の実用化を実現できることを大いに期待しております。





みずほキャピタル株式会社

投資第3部 インベストメントマネジャー 大森 啓介 氏

メタジェンセラピューティクス社は腸内細菌叢移植とマイクロバイオーム創薬において国内随一の研究開発力を持つバイオベンチャーです。海外におけるマイクロバイオーム創薬の薬事承認が相次ぐ中、日本発のマイクロバイオームサイエンスに基づいた革新的な医療と医薬品の創出に期待します。我々は中原社長、石川CMO、寺内CSOを中心とした素晴らしい経営チームと共に、みずほグループ総力をあげてサポートして参ります。





SMBCベンチャーキャピタル株式会社

投資営業第三部 駒橋 政和 氏

マイクロバイオームは炎症性腸疾患以外の様々な疾患に関与しているとされ、治療法開発は世界的に注目を集めています。新しいモダリティであり社会実装に向け様々な課題が想定されますが、メタジェンセラピューティクスチームの持つサイエンスと熱量であれば乗り越えられると思います。マイクロバイオーム治療開発のリーディングカンパニーとして、一刻も早く患者様に治療法を届けることを期待しております。



■代表取締役社長CEO 中原拓 より



本日、私たちのシリーズA資金調達ラウンドが最終クローズし、総額17億円の資金を調達することができました。シードラウンド・Pre-Aラウンド以来の支持者であるFTI、JAFCO、KII、4月のシリーズAファーストクローズに参加したJIC-VGI、そして今回の最終クローズで新たに加わっていただいたSPARX、NVCC、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタルといった一流の投資家たちの深い信頼と支援に心から感謝しています。



この資金調達は、私たちのビジョンと使命、すなわち「マイクロバイオームサイエンスで患者の願いを叶え続ける」ため、日本発で世界へとマイクロバイオーム医療・創薬のインパクトを拡大するための強力な後押しとなります。世界的に見て、便由来経口製剤が米国で承認されるなど、腸内細菌治療が新たな段階に突入しています。私たちはこの潮流に乗り遅れることなく、この先進的な治療法を日本の患者さんたちに1日でも早くお届けしたいという強い決意を新たにしました。



これに向けて、メタジェンセラピューティクスは腸内細菌移植プラットフォームの確立、腸内細菌叢バンクの構築とマイクロバイオーム創薬の推進を、これまで以上に一層強化していきます。私たちは患者さんたちの健康と生活の質の向上を最優先に考え、このような最新の科学的知見を医療の現場へと届けるための道筋を切り開いていきます。



皆さまのご支持に感謝申し上げつつ、患者さん一人ひとりの健康と生活の質向上に向けて、私たちは挑戦を続けてまいります。



マイクロバイオームとは

マイクロバイオームは、腸内や皮膚・口腔などヒトの体のいたるところに存在する細菌全体を意味します。特に、ヒトの腸内には約40兆個*に上るといわれており、ヒトの健康に大きな影響力を持っていることが近年明らかになってきています。

* Sender, R., Fuchs, S. & Milo, R. Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. PLoS Biol. 14, e1002533 (2016)



腸内細菌叢移植(FMT)とは

腸内細菌叢移植(FMT)は、健康な人の便に含まれている腸内細菌叢を、疾患を持つ患者さんの腸に大腸内視鏡を用いて移植し、腸内マイクロバイオームの異常(ディスバイオーシス)を改善する医療技術です。順天堂大学では2014年の臨床研究開始以来、200名以上**の潰瘍性大腸炎の患者さんに対するFMTの実績を積み重ね、研究成果を複数の海外トップジャーナルに発表しています。

**順天堂大学医学部付属順天堂医院 消化器内科「潰瘍性大腸炎に対する腸内細菌叢移植」

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/clinic/shokaki/about/treatment/intestinal_microbiota1.html



腸内細菌叢バンクとは

腸内細菌叢バンクとは、便を提供いただける「腸内細菌ドナー」を募集、スクリーニングし、「腸内細菌叢移植」を行う際に患者さんに移植する腸内細菌叢溶液を調製し、医療機関に届ける仕組みです。腸内細菌叢バンクは、腸内細菌を用いた医薬品の研究開発の基盤ともなります。



メタジェンセラピューティクス株式会社について

メタジェンセラピューティクス株式会社は「マイクロバイオームサイエンスで患者さんの願いを叶え続ける」ことをミッションとして、腸内細菌研究に基づいた医療と創薬でソーシャルインパクトを生み出す大学発ベンチャーです。順天堂大学の医師と慶應義塾大学、東京工業大学の研究者が共同創業し、「腸内細菌叢移植療法(FMT)」の社会実装と、「FMT起点のリバーストランスレーショナル創薬」を推進しています。現在メタジェンセラピューティクスでは人材採用を積極的に進めております。募集中のポジションはhttps://www.metagentx.com/carrers/をご覧ください。募集中のポジションに当てはまるものがなくとも、マイクロバイオームサイエンスでイノベーションを起こす仲間に入っていただける方は hr@metagentx.com までご連絡ください。



<会社概要>

会社名:メタジェンセラピューティクス株式会社(略称 MGTx)

本社所在地:山形県鶴岡市覚岸寺字水上246-2

東京事務所:東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

代表者:代表取締役社長CEO 中原拓

設立日:2020年1月17日

事業内容:マイクロバイオームサイエンスを活用した創薬・医療事業

URL:https://www.metagentx.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/15-17:46)