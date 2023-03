[株式会社パレスホテルマネジメント]

デザイン性の高い洗練されたホテル Zentis Osakaで世界的アーティストの最高の音を堪能するイベント



大阪・堂島浜に位置するZentis Osaka(ゼンティス大阪 所在地:大阪市北区堂島浜1-4-26、総支配人:秋山 幹雄)は、世界的アーティストが残した名曲の数々を楽しむレコードイベント「Salon de Zentis」Vol. 9 “Frank Sinatra”(サロン ド ゼンティス ボリューム9 フランク・シナトラ)を2023年5月14日(日)に開催いたします。









第9弾はジャズ歌手、ポピュラー歌手としてだけではなく俳優としても広く活躍したアメリカ出身のフランク・シナトラ氏を精選いたします。心に響く類まれな歌声で世界中を魅了した同氏は、『カム・フライ・ウィズ・ミー(Come Fly With Me)』(1958年)や『マイ・ウェイ(My Way)』(1969年)などのヒット曲を世に送り出しました。風薫る5月の夜に、Zentis Osakaに響くシナトラ氏の名曲の数々をお楽しみください。



音楽イベント「Salon de Zentis」は、「Encounters of a New Kind 感性が、深呼吸する場所。」をコンセプトに掲げ、今まで出会うことのなかった人々、ヴィジョン、価値観、アイディアと出会う場所を目指すZentis Osakaにて、Technicsの最高級サウンドシステムで上質な音楽体験を実現するイベントです。音楽・映画・美術・舞台など幅広いジャンルで活躍するプロデューサー・立川 直樹(たちかわ なおき)氏を迎えた本イベントを定期的に開催しており、音楽に関心の高いお客様が知的邂逅の機会を求めて参加されています。リピーターの方も多く、何度足を運んでもご満足いただけるよう、世界中の楽曲よりセレクトされた名曲が引き立つ、ホテルならではの寛ぎの空間を提供しています。



立川氏が語る豊富なエピソードをお楽しみいただくとともに、ホテル2階の「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」では、シェフが本イベントのためだけに考案したディナーコースと、バーテンダーがご用意するフランク・シナトラをイメージした特別カクテルをご堪能ください。イベント後には、開放感溢れるテラスにて立川氏が更なる濃密な音楽談義を繰り広げるアフターサロンも開催いたします。



本イベントは今後も継続的に実施してまいります。デザインにこだわり洗練されたホテル空間を満喫しながら、最高音質で世界的アーティストの音楽に包まれるZentis Osakaならではのひとときをご堪能ください。





イベント概要



イベント名 :「Salon de Zentis」Vol. 9 “Frank Sinatra”

日時 :2023年5月14日(日)受付 18:30~/ディナー 19:00~20:30/セッション 20:30~22:00

会場 :Zentis Osaka 2階 「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」

料金 :20,000円(サービス料10%・消費税込)ディナーコース付き ※ドリンクは別料金

内容 :<セッション>Technicsのハイエンドオーディオが奏でる音楽と、立川 直樹氏によるアーティストやレコードに関する豊富なエピソードをお楽しみいただけます

<ディナー>シェフが本イベントのためだけに考案した特別ディナーコース

<カクテル>フランク・シナトラをイメージした特別カクテル

予約受付 :06-4796-3200(「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」)3月28日(火)より受付開始

URL :https://zentishotels.com/ja/osaka/news/press-release/202303284071/

主催 :Zentis Osaka

プロデューサー :立川 直樹

制作 :KYOEI

協力 :FM COCOLO 765 / Technics





「Salon de Zentis」アフターサロン概要



イベント名 :「Salon de Zentis」アフターサロン

日時 :2023年5月14日(日)22:30~midnight

会場 :「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」テラス席

料金 :5,000円(サービス料10%・消費税込)1ドリンク、軽食付き

内容 :立川氏との濃密な音楽談議を個別に楽しむ特別なひととき

予約受付 :06-4796-3200(「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」)

宿泊プラン :「Salon de Zentis」アフターサロン付き宿泊プラン

Studio(25平方メートル )2名様 29,710円~

Corner Studio(32平方メートル )2名様 39,610円~

※上記金額は「Salon de Zentis」ディナー・セッション参加費は含まれません。

※サービス料10%・消費税・宿泊税込

※1泊2日・1室利用料金

※諸般の事情により、イベント内容に一部変更が生じる場合がございます。最新情報は公式ウェブサイトにてご確認ください。



●Frank Sinatra(フランク・シナトラ)1915.12.12 - 1998.5.14





アメリカ出身のジャズ/ポピュラー歌手。囁くような優しい唱法であるクルーナーの名手として広く知られ、数多くのヒット曲を世に送り出したシナトラ氏は、エルヴィス・プレスリーやマイケル・ジャクソンなどと並ぶ20世紀を代表するエンターテイナーの一人。また、映画『地上より永遠に(From Here to Eternity)』(1953年)に出演した際にはアカデミー助演男優賞に輝くなど、俳優としてもその才能を発揮しました。シナトラ氏の功績は、彼の死後も称えられ続けており、2003年にはイギリスの月刊音楽誌『Q』が発表した「歴史上最も偉大な100人のシンガー」において第3位に選出されています。





●プロデューサー 立川 直樹(たちかわ なおき)氏





1949年生まれ。70年代の始まりから、メディアの交流をテーマに音楽、映画、美術、舞台など幅広いジャンルで活躍するプロデューサー・ディレクター。分野はロック、ジャズ、クラシック、映画音楽、アート、舞台美術、都市開発と多岐に渡り、音楽評論家・エッセイストとしても独自の視点で人気を集めています。『シャングリラの予言』、『セルジュ・ゲンズブールとの一週間』、『TOKYO1969』、『ザ・ライナーノーツ』、『I Stand Alone』『CONVERSATION PEACE ロックンロールを巡る10の対話』、『音楽の聴き方』など著書多数。





●「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」





ブレックファストからディナーまでご利用いただけるオープンキッチンのオールデイダイニングに、アフタヌーンティーやカクテルをお楽しみいただけるラウンジ・バーエリアが一体となり、朝と夜とで異なる雰囲気を見せる、スタイリッシュな空間が広がります。個室やテラス席もあり、様々なシーンや用途で重宝します。

東京・中目黒「CRAFTALE」のエグゼクティブシェフ・大土橋 真也氏がプロデュースを行いました。大阪の食文化に敬意を払い、五感に響く料理の数々を提供いたします。







Zentis Osaka (ゼンティス大阪)



2020年7月に開業した、大阪・堂島浜に位置するホテル。パレスホテルが展開する宿泊主体型ホテルブランドの1号店。「Zentis」とは、究極を象徴する「Z」と、ラテン語で本質を表す「entis」、また日本語の「zento(前途)」、「en(縁)」から作られた造語。自らのライフスタイルの本質を極める人達が、暮らすように滞在を楽しみながら、前途を切り拓き、縁とめぐり合える場所になるという想いを込めています。



ホテル概要

■名称 :Zentis Osaka (ゼンティス大阪)

■開業日 :2020年7月15日(水)

■所在地 :大阪市北区堂島浜1丁目4番26号

1階 フロント、ゲストラウンジ

2階 「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」、多目的ルーム「Room 001」、フィットネス

3~13階 客室

■延床面積 :9,153.15平方メートル (2,767.46坪)

■経営会社 :株式会社パレスホテル

■運営会社 :株式会社パレスホテルマネジメント

■総支配人 :秋山 幹雄

■デザイン :タラ・バーナード&パートナーズ 代表タラ・バーナード

■客室 :212室(スイート2室含む、25平方メートル ~57平方メートル )

■アクセス :JR「大阪」駅 徒歩約12分、JR東西線「北新地」駅 徒歩約4分、地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 徒歩約4分、京阪電鉄中之島線「渡辺橋」駅 徒歩約4分

■公式サイト :https://zentishotels.com/ja/osaka/

■Facebook :https://www.facebook.com/zentishotels/

■Instagram :https://www.instagram.com/zentishotels/



