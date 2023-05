[プルーフポイント]



サイバーセキュリティとコンプライアンス分野のリーディング カンパニーである日本プルーフポイント株式会社 (本社:東京都港区、代表取締役社長:茂木正之、以下プルーフポイント)はこの度開催した、Proofpoint Partners' Dayにおいて、「2023年パートナーアワード」の受賞者を発表しました。今年で3年目となるこのイベントと授賞式は、2022会計年度におけるパートナーの優れた業績を称えるものです。



日本市場におけるプルーフポイント製品の普及拡大に尽力したことが評価されたパートナーの受賞は以下のとおり:



●ニューパートナー・オブ・ザ・イヤー賞

(New Partner of the year 2023)

・株式会社IIJグローバルソリューションズ

●リセラー&インテグレーター・オブ・ザ・イヤー賞 Eメールセキュリティ部門

(Reseller and Integrator of the year - email security 2023)

・株式会社日立ソリューションズ

●リセラー&インテグレーター・オブ・ザ・イヤー賞 ITM部門

(Reseller and Integrator of the year - ITM 2023)

・NRIセキュアテクノロジーズ株式会社

●リセラー&インテグレーター・オブ・ザ・イヤー賞 パブリックディール部門

(Reseller and Integrator of the year - Public Deal 2023)

・株式会社マクニカ

●サービスパートナー・オブ・ザ・イヤー賞 Eメールセキュリティ部門

(Service Partner of the year - email security 2023)

・日本電気株式会社

●サービスパートナー・オブ・ザ・イヤー賞 PSAT部門

(Service Partner of the year - PSAT 2023)

・JTP株式会社

●サービスパートナー・オブ・ザ・イヤー賞 ITM部門

(Service Partner of the year - ITM 2023)

・ソフトバンク株式会社

●ディールレジストレーション・オブ・ザ・イヤー賞

(Deal Registration of the year 2023)

・テクマトリックス株式会社

●パートナー・オブ・ザ・イヤー賞

(Partner of the year 2023)

・テクマトリックス株式会社



プルーフポイントのパートナーエコシステムは、それぞれ得意分野を持ったパートナーグループによって構成されています。プルーフポイントのパートナーは、プルーフポイント製品に関する包括的なトレーニングや販売マーケティングのためのリソース、市場をリードする販売プログラムのほか、以下の支援をプルーフポイントから受けることができます。

・(新制度)セキュリティ意識向上トレーニング Proofpoint SATのパートナー向けセルフサービス販売制度

・ Eメールセキュリティ製品群のLight User向け価格

・ 製品無償評価の実施支援

・ お客様環境の無償Health Checkの実施支援



日本プルーフポイントでは、販売パートナーを100%介した販売戦略に取り組むとともに、組織が攻撃チェーンを断ち切るためのイノベーションを提供することに注力しています。直近では、Proofpoint Aegis(脅威防護プラットフォーム)、Proofpoint Identity Threat Defense(アイデンティティ脅威検知)、Proofpoint Sigma(情報防護プラットフォーム)の各プラットフォームで多数のイノベーションを発表し、悪意のあるメール攻撃の防護、アイデンティティベースの脅威の検知と防止、機密データの窃取および損失、内部脅威からの防御を可能にしました。これらの新しいイノベーションは、新たに発足したIdentity Threat Defense(旧称Illusive)を含む、プルーフポイントの主要なプラットフォームをさらに強化し、お客様のMicrosoft 365などに対する生産性への投資を柔軟に増強し、最大限保護できるよう支援します。



日本プルーフポイント株式会社の代表取締役社長、茂木 正之は次のように述べています。「プルーフポイント独自の『人』を中心にセキュリティを構築するPeople-Centricアプローチを用いてお客様のセキュリティ向上に対して優れた実績を納めたパートナーを表彰できることを嬉しく思います。プルーフポイントはNo.1 Eメールセキュリティをはじめ、今年政府統一基準で推奨されるメール認証のDMARC導入支援、情報漏洩対策の盲点となっている内部脅威対策など、日本のお客様が今まさに必要としている優れたソリューションを提供しています。これらに、パートナーのサービスを付加することによって、お客様が享受する価値を最大化させることができます。プルーフポイントとパートナーとの連携により、進化するサイバー脅威に対してプロアクティブな防御をお客様に提供することが可能となります」



プルーフポイントのグローバルチャネルおよびパートナーセールス担当シニアバイスプレジデント、ジョー・シコラ(Joe Sykora) は、次のように述べています。「当社は、チャネルパートナーからの幅広いフィードバックに基づいて Proofpoint Element を一から構築しました。シンプルで現代的、かつ分かりやすく、パートナー様に真の価値をもたらすサポートプログラムを提供できることを嬉しく思います。引き続き、私たちは、パートナー様の収益向上と、市場機会の獲得を強化するために、人材、プラットフォーム、ツール等への投資を強化していきます」





