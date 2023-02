[500 Global]

海外のスタートアップ企業との新たなイノベーションとビジネスパートナーシップの機会を提供







2023年2月2日 – 世界的ベンチャーキャピタルの500 Global(ファイブハンドレッド・グローバル)と愛知県がスタートアップエコシステムの発展を促進するプロジェクト「Accelerate Aichi by 500 Global」は、2月16日に名古屋インターナショナルレジェンドホールにて、海外スタートアップ支援プログラム「Landing Pad Program(ランディング・パッド・プログラム)」のデモデイ を開催します。



Landing Pad Programは、日本進出を目指すグロース・ステージの海外スタートアップ企業を対象とし、日本市場参入や資金調達を強化するための8週間の支援プログラムで、同デモデイはプログラムの成果を発揮する最終イベントです。モビリティ、スマートシティ、フィンテック、サステナビリティ、ヘルスケア、製造業およびロジスティックス向けSaaSなど、成長を期待される分野を代表する10ヶ国17社のLanding Pad参加者が、業界の主要関係者に対してプレゼンテーションを行い、パネルディスカッションに登壇します。



デモデイは、スタートアップエコシステム関係者、企業イノベーションの専門家、業界リーダーを招待し、愛知県知事によるビデオでのオープニングスピーチ、矢野剛史 愛知県経済産業局長および500 Global マネージングパートナーのトニー・ワン(Tony Wang)のスピーチで開始され、スタートアップ企業による自社紹介とともに、「スマートシティ」、「スマートワーク」、「持続可能な未来」に関する3つのパネルディスカッションが行われます。参加スタートアップ企業と他の参加者とのネットワーキングは、海外のスタートアップ企業との新たなイノベーションやビジネスチャンスを直接手にいれることができる絶好の機会です。



海外スタートアップ企業17社は、500 Globalの世界レベルのメンターネットワークの支援を受け、マスタークラス、ワークショップ、コーチングによる集中トレーニングを受け、日本市場の理解、日本での市場開拓戦略の改善、日本の潜在的ビジネスパートナーとのネットワーク、資本成長戦略の検討を行ってきました。500 Globalのマネージングパートナーであるトニー・ワンは、「有望な海外スタートアップが日本市場参入プログラムを成功裏に終了したことに祝意を表し、彼らの進捗と成長を見守っていきます。今回参加のスタートアップは、日本と世界のスタートアップ企業のグローバル規模での成功を支援する本プログラムの最新の実績例です」と述べています。



デモデイへの参加を希望する参加対象者の方は、以下からお申し込みください。



Accelerate Aichi by 500 Global 「Landing Pad Program」デモデイ概要

開催日時 : 2023年2月16日(木)19時~21時

会場 : 名古屋インターナショナルレジェンドホール

言語 : 英日同時通訳

主催 : 愛知県

共催 : 500 Global

参加対象者 : 企業のイノベーション担当者、ベンチャーキャピタル業界代表者、報道関係者

参加申し込み : https://www.eventbrite.com/e/bridging-together-accelerate-aichi-by-500-global-demo-day-tickets-523338167547



参加スタートアップ企業一覧(アルファベット順)



3DK Tech Limited (香港)https://www.3dktech.com/:金属3Dプリンター共同開発サービスの提供と耐久性を200倍に向上させる独自の金属3Dプリンター技術の開発

Autopass Inc(台湾) https://autopass.xyz/:駐車場、ガソリンスタンド、充電スポットなどのドライバーが向けに構築された、クラウド型のエンドツーエンド・フィンテックAPI指向のプラットフォーム 。500 Global 投資先企業(ポートフォリオ企業)

Bitskout (エストニア) https://www.bitskout.com/:AIを活用した作業の自動化

Blazing Audio(米国) https://blazingaudio.com/:AR/VR内の仮想オブジェクトを、何も装着せずに触ったり感じたりできるリモートタッチ技術を開発

Cereb Intelligence Limited(香港) https://www.cereb.ai/:顧客が簡単に接続し、さまざまなサードパーティシステムを一元管理できる基幹システム

Climate Technology Solutions Pte. Ltd.(シンガポール)https://www.thecapture.club/):従業員の行動変容を促すことで組織の気候変動対策を支援する、サステナビリティ・エンゲージメント・プラットフォーム

Crescendo Lab (株式会社クレッシェンド・ラボ)(台湾)https://www.cresclab.com/jp:台湾とタイにおいて450社以上のブランドに利用されているLINEマーケティングオートメーションツール。500 Global 投資先企業(ポートフォリオ企業)

MOVE IT MOVE IT LIMITED(香港) https://moveitmoveit.io:ビッグデータとAIを活用したAI物流プラットフォームで、グリーン物流のテックイノベーションと包括的な不動産エコシステムを提唱

Pollen(シンガポール) https://www.pollen.tech/:賞味期限切れや余剰在庫のためのB2B在庫処分マーケットプレイス

Profet AI Technology Co. Ltd.(台湾) https://www.profetai.com:ノーコードAutoMLプラットフォーム

PT Virtual Online Exchange (インドネシア )https://www.duithape.com/:生体認証システムを使った企業や組織向けラストマイル決済。500 Global 投資先企業(ポートフォリオ企業)

ROBOPRENEUR(マレーシア) https://www.robopreneur.com/:プロ用および家庭用のサービスロボット製品およびソリューションを提供するサービスロボット企業

Silvia Health Inc. (韓国) https://silvia.io/en/:AIテクノロジーとヒューマンタッチを単一のプラットフォームで組み合わせ、物忘れに悩む人々にエンドツーエンドの認知医療サービスを提供

siolla.(サウジアラビア) https://siolla.com/:余剰資金を収入源に変えるマイクロ投資プラットフォーム。500 Global 投資先企業(ポートフォリオ企業)

Turing Chain Ltd.(台湾 )(https://certs.turingchain.tech/):ブロックチェーン上でデジタル証明書を発行・管理・検証するワンストップサービス

Untrite (英国) https://untrite.com/:公共機関や民間企業のデータの可視化を支援する人工知能ソフトウェア

URBANCHAIN(香港) https://urbanchain.world/:環境にやさしいスマートシティソリューションの開発





Accelerate Aichi by 500 Global および Landing Pad Programの詳細については、次のリンクをご参照ください。

https://500.co/accelerators/accelerate-aichi.

また、スタートアップとの協働を希望される方は、次のリンクからご連絡ください。

https://airtable.com/shrjAJXjMAtmb65Fb



<500 Globalについて>

500 Globalは、27億ドルの運用資産を持つベンチャーキャピタルで、急成長中のテクノロジー企業を設立する創業者に投資します。私たちは、テクノロジー、イノベーション、そして資本が長期的な価値を引き出し、経済成長を促進する市場に焦点を当てています。また、主要なステークホルダーと緊密に連携し、政府や企業に対して、起業家のエコシステムをどのようにサポートすればスタートアップ企業が成長できるかをアドバイスしています。500 Globalは、81カ国で活動する2,700社以上の企業の5,000人以上の創業者を支援してきました。これまでに投資した会社は、評価額10億ドル以上の49社、1億ドル以上の150社以上(未公開企業、公開企業、イグジットした企業を含む)です。世界27カ国以上に在住する180名以上のチームメンバーは、世界有数のテクノロジー企業の起業家、投資家、経営者としての経験を有しています。http://500.co/About



スタートアップならびに事業会社からのお問合せ:

500 Global 担当 : 真島(まじま) メール: accelerateaichi@500.co



報道機関からのお問い合わせ:

REDHILL 株式会社 500jp@redhill.asia



本プレスリリースは、一般的な情報提供のみを目的としています。500 GLOBAL と愛知県は独立した第三者機関です。 両機関は本プレスリリースに含まれる情報が正確かつ最新であることを保証するために合理的な措置を講じていますが、いかなる誤謬または脱落についても責任を負うものではありません。本プレスリリースの内容および第三者リンクに依拠することによって生じる特定の結果について、いかなる表明をするものではありません。

本プレスリリースの内容は、いかなる場合においても、投資アドバイスとして解釈されるべきものではありません。本プレスリリースに記載されたいかなる内容または情報も、本プレスリリースに記載されたいかなる当事者の有価証券の売買の申込みまたはその助言として解釈されるべきものではありません。本プレスリリースに記載された全ての見解及び意見は、当該当事者自身のものです。





