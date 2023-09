[Stake Technologies Pte Ltd]

「Astar zkEVM Powered by Polygon」の開発提供を通して、日本市場における連携を開始。



日本発のパブリックブロックチェーンであるAstar Networkの開発をリードするStake Technologies Pte Ltd(本社:シンガポール、代表取締役CEO:渡辺創太)は2023年9月13日、アジア最大級のWeb3カンファレンス「Token2049」においてAstar Networkの新ブロックチェーン 「Astar zkEVM Powered by Polygon」(以下 Astar zkEVM)の提供を発表しました。Astar zkEVMはゼロ知識証明を活用したPolygon CDK(Chain Developer Kit)を採用して開発されます。Astar NetworkはPolygon Labsとの協業を開始し、Astar zkEVMを通じて日本のWeb3事業展開を強力に推進します。







Astar Networkは2022年のローンチ以降、様々な企業・パートナーの方々に応援していただき、多くのWeb3活用事例を創出してきました。さらなるWeb3の社会実装・開発者体験の向上を目指すため、世界のWeb3業界を牽引し続けているPolygonプロトコルの開発をリードするPolygon Labsとの協業を決定し「Astar zkEVM」を発表しました。



Astar zkEVMはブロックチェーン最大規模のユーザー数を有するEthereumの拡張機能であるレイヤー2技術を実装し、EVM環境と同等のEVM等価性を保持しています。本ブロックチェーンは、Astar Networkのエコシステムが提供してきた相互運用性に加え、ネットワーク上の取引処理を行う際にゼロ知識証明(zk Proof)と呼ばれる技術を活用することにより、高度な処理能力・拡張性(スケーラビリティ)・安全性を担保します。Astar zkEVMにはグローバルの様々なWeb3ツールが対応され、ガスレストランザクションやアカウントアブストラクションなどマスアダプションに向けたソリューションが提供されていく予定です。



今日、世界的な動向を踏まえ日本はWeb3市場にて世界中のトッププレイヤーから注目されている市場となりました。日本は世界的に熱狂的な支持を得るゲームタイトルやコミック、IPコンテンツを数多く擁する市場としても認知されています。Astar zkEVMは、これら創作活動がより持続可能な形でグローバル展開し、継続的なユーザー・ファンコミュニティを維持するために提供されます。そして日本からWeb3事業の先進事例をさらに創出していくために、Astar NetworkとPolygon Labsは事業連携を開始、多数の日本企業やエンターテインメント領域での取り組みから得られたノウハウを結集します。今後はゲーム、IPコンテンツ、金融、ロジスティクス、小売事業など各事業領域のトッププレイヤーとの連携・協業をより一層深め、日本市場においてAstar zkEVMが最も信頼されるチェーンとなることを目指します。



Polygon Co-Founder Sandeep Nailwal氏からのコメント

「アジアはWeb3に対して世界で最も先進的な地域の1つだと考えており、Astarとのコラボレーションを通じて日本のブロックチェーン業界のさらなる成長の力になれることを嬉しく思います。私たちは共に、分散化がもたらす高い透明性が日本にとってさまざまな恩恵をもたらすと信じています。」



Astar Network Founder 渡辺創太からのコメント

「Astar zkEVMを軸としたAstar NetworkとPolygon Labsの密な連携は、そのゴールとしてWeb3業界及び日本経済の成長ドライバーとなることを目指しています。Astar NetworkとPolygon Labsは、これまでに世界的なIPコンテンツやゲームタイトル、グローバルに活躍するトップ企業、地方創生に取組む自治体に至るまで、様々なコンテンツ・組織と共に多岐に渡るプロジェクトを起案・実行して参りました。その豊富な経験に基づき、今後はPolygon Labsと共にAstar zkEVM を通じて日本企業のWeb3進出をサポートし、ブロックチェーン技術の社会実装を更に加速します。」



Astar Networkについて

Astar Networkは、次世代の分散型インターネット「Web3」の社会実装・大衆化を目指すパブリックブロックチェーンであり、日本トップの時価総額とグローバルプレゼンスを有しています。世界を牽引するバイナンスやコインベースなどに投資され、その革新的なテクノロジーと稀有なエコシステムを高く評価されています。

現在、Astar Networkは世界最高峰の開発チームであるPolygon Labsと協業し、世界最大規模のブロックチェーン「Ethereum」を高速化し、プライバシー性を高めた「Astar zkEVM Powered by Polygon」を新たに開発・提供しています。

今後Astar zkEVMを加えた私達のエコシステムは、高いUXと拡張性によりWeb3の大衆化を加速します。そして日本国内外の企業・自治体と事業連携を深め、世界に先駆けた事例創出やゲーム・アニメ等日本のコンテンツのグローバル展開を牽引して参ります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/13-19:16)