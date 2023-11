[一般社団法人日本CPO協会]

Salesforce Japan PM元責任者・デジタル庁CPOをはじめ、国内のプロダクトマネジメントを牽引する講師陣による特別な2days



一般社団法人日本CPO協会(代表理事:ケンワカマツ、以下日本CPO協会)は、プロダクトマネージャー(以下PM)向けのプロダクトリーダー育成トレーニング講座「Product Leaders Training」を2024年1月より開始します。







背景





近年、国内外においてプロダクトマネジメント人材の需要は高まり続けています。国内でも着実にPMの数が増加しており、PM同士が情報交換を行うコミュニティや講座も拡充されてきました。



その一方、海外に比べて人材流動性が低い日本ではプロダクトマネジメントのリアルなベストプラクティスが共有されにくく、プロダクト戦略の立案やグロースまで幅広い知見を持ったシニア層の育成が課題となっています。



日本CPO協会は設立以来、国内のソフトウェアプロダクトの水準を引き上げプロダクトリーダーを日本から生み出すことを目指し、年に1度のカンファレンスを通じてプロダクト開発のノウハウを広く伝えてきました。今後は、さらに直接的な育成にも取り組んでいくべく「Product Leaders Training」を実施します。



「Product Leaders Training」詳細





◼️内容

プロダクトマネジメントの実践的な学びを得られるように、講義とワークを組み合わせた全2日間のトレーニングです。



【Day1】

日本CPO協会理事による講義

<講義内容>

プロダクトビジョンや戦略の作り方/プロダクト戦術の作り方/戦略戦術にあわせた組織づくり



【Day2】

受講者によるプレゼン発表並びに講師や協力企業からのフィードバック

※Day1及びDay2の間に、チームでケーススタディに取り組んでいただきます。



◼️日程

【Day1】2024年1月16日(金) 13:00~18:00(予定)

【Day2】2024年2月16日(金)13:00~18:00/終了後に懇親会を実施(予定)



◼️会場

都内にて調整中。両日ともにオフラインでの実施となります。



◼️対象

・現在CPOの方

・現在PM Manager、またはPM Managerを目指したい方



◼️費用

198,000円(税込)



◼️申込方法

「Product Leaders Training」紹介ページ下部の専用フォームからお申し込みください。

URL: https://unexpected-riddle-62e.notion.site/Product-Leaders-Training-9b1925fe316240f28a8a0b76400c2afb

(申込期間:2023年11月7日~2024年1月2日)

※応募多数の場合は、申込期間終了前に締め切る場合がございます。



◼️講師紹介

ケンワカマツ

日本CPO協会 代表理事 DCM Ventures Venture Partner



米国カリフォルニア州オレンジカウンティ生まれ、カリフォルニア大学バークレー校出身。大学卒業後、エンジニアとしてMacromediaに入社。その後、Kodak、Adobe、Ciscoを経てSalesforceに入社。2016年、Salesforce Japanに出向し、プロダクトマネジャーの責任者として、プロダクトマネジメントチームを立ち上げる。 2020年、AI交通費精算サービスを提供する株式会社metrolyに参画。2022年、DCM Venturesのベンチャーパートナーに就任。DCM Atlas シードプログラム、中小スタートアップ企業をサポート。



<その他の講師>

日本CPO協会 理事

Homage 執行役員 / CPO COO 花井 梓

株式会社EventHub CEO 山本 理恵

GO株式会社 執行役員 プロダクトマネジメント本部 本部長 黒澤 隆由

株式会社SmartHR Product Manager 松栄 友希

ファストドクター株式会社 執行役員 / VP of Product 西岡悠平

freee株式会社 ALL STAR SAAS FUND PM Advisor 宮田 善孝

株式会社メルカリ 執行役員 VP of Loyalty Program / 株式会社メルペイ 執行役員 CPO 成澤 真由美

ラクスル株式会社 執行役員CPO デジタル庁 CPO 水島 壮太



■ 一般社団法人 日本CPO協会について

日本と世界のプロダクト開発をつなぎ日本のソフトウェアプロダクトをグローバルで通じる水準へ引き上げることを目指し、2021年1月に設立。日本のプロダクトづくりを支えるエンジニア、デザイナー、プロダクトマネージャー、そして日本企業をサポートします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/11-22:40)