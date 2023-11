[Arlo Technologies, Inc.]

包括的なセキュリティパッケージは、お手ごろな価格で多くの家庭に安心をもたらすソリューションを提供します。



東京、日本 - 2023年11月21日 - スマートホームセキュリティの業界をリードする Arlo Technologies, Inc. (NYSE: ARLO) は、最新のサブスクリプションサービスArlo Total Securityをアメリカで発表しました。この包括的なサービスは手ごろな月額価格で提供され、初期費用は一切かかりません。Arlo Total Securityは、24時間365日のプロフェッショナルモニタリングとセキュリティハードウェアを組み合わせ、月額$9.99から始まる3つのサービスパッケージを提供します。これにより、すべての家庭に完全なセキュリティと安心を提供します。







Arlo Total Securityは、Arloが提供する革新的で簡単に設置できるスマートセキュリティソリューションの使命を象徴しています。Arloは、優れたユーザーエクスペリエンスを提供することを目標に掲げ、誰もが自宅または外出先で安心感を得る権利があると信じています。Arloはお客様が最も大切にするものを守り、プライバシーを損なうことなく、生活を心配せずに楽しむために必要なツールを提供しています。



ArloのCEO、マット・マクレー(Matt McRae)は次のように述べています。「Arloは、ワイヤレスソリューションを用いて家庭や外出時の個人の安全を簡素化する分野での先駆者です。そして今日、私たちは信頼性のあるブランドから提供される包括的なホームプロテクションを備えた新しいサブスクリプションを誇りに思っています。Arlo Total Securityは、モバイルデバイスの契約と同様のモデルであり、お客様にArloが提供する24時間のプロフェッショナルな保護を初期費用なしに利用できるようにします」





Arlo Total Securityのサブスクリプションには、24/7のプロフェッショナルモニタリング、Arlo Secureアプリを介したセンサーやセキュリティシステムの通知、緊急事態への迅速な対応、火災や医療、警察への直接ディスパッチなどが含まれ、侵入、火災、洪水などからの究極の安心と保護を提供します。また、一部の提供業者によっては、住宅保険料が最大20%削減されることも期待できます。





Starter Plusパッケージには、Arlo Backup Boxが含まれます。このバックアップボックスは、電源やWi-Fiが利用できない状況でもセルラーおよびバッテリーバックアップを確保し、合わせて10個のホームセキュリティシステムのオールインワンセンサーが付属しています。一方、Advanced with Videoパッケージには、盗難防止マウントが備わったArlo Pro 5S 2Kカメラ3台、充電可能なバッテリー4個、デュアルバッテリー充電ステーション、さらにAI搭載の人物、車両、動物検知など、高度なソフトウェア機能が充実しています。



Starter - 月額$9.99

24/7 プロフェッショナルモニタリング



Arlo Home Security System Keypad Hub



Home Security System オールインワンセンサー(2個)



Arlo ヤードサイン







Starter Plus - 月額$19.99

24/7 プロフェッショナルモニタリング



セルラーおよびBattery Backup Boxを備えたHome Security System Keypad Hub



Home Security System オールインワンセンサー(10個)



Arlo ヤードサイン







Advanced with Video - 月額$49.99

24/7 プロフェッショナルモニタリング



セルラーおよびBattery Backup Boxを備えたHome Security System Keypad Hub



Home Security System オールインワンセンサー(10個)



盗難防止マウント備えたPro 5S 2Kカメラ(3台)



Pro 5S 2K カメラの充電式バッテリー(4個)とデュアルバッテリー充電ステーション



30日間の of Secure クラウドビデオストレージ



AI搭載の人物、車両、動物検知



AI搭載の荷物検知



AI搭載の煙/CO音声アラート



Alexa, Google Assistant およびHomeKit Support1



Arlo ヤードサイン









Arlo Total Securityのサブスクリプションは現在アメリカでご利用いただけます。Affirmを通じて迅速で簡単な36ヶ月のファイナンスもご利用いただけます。対象のお客様は、Affirmの安全なオンラインプロセスを利用してサブスクリプションをファイナンスし、数分で便利な低月額支払いを0%の年率で手に入れることができます。





Arlo Total Securityに関する詳細については、arlo.com/en-us/arlototalsecurity(英語)をご覧ください。





Arlo Technologies, Inc.について

Arloは、数々の賞を受賞している業界の先駆者的存在であり、人々が体験する社会との繋がり方に変化を与え続けています。製品デザインやワイヤフリー接続、クラウドインフラストラクチャ、最先端のAI技術におけるArloの幅広い専門知識は、Arloユーザーに毎日手軽に利用してもらえるよう、シームレスでスマートなホーム体験を提供することに注力されています。Arloのクラウドベースのプラットフォームは、Wi-Fiやモバイル接続を備えたあらゆる場所から、ユーザーが大切な人や物をリアルタイムで見守り、そして繋がるためのサービスを提供します。Arloはこれまでにも、ワイヤフリースマートWi-FiやLTE対応セキュリティカメラ、オーディオビデオドアベル、投光照明など、数々の賞を受賞した各種スマート接続デバイスを販売しています。



お客様に安心感を与えることを使命とし、自宅や家族を守ることのみでなく、お客様のプライバシーもお守りします。Arloは、ユーザーの個人情報を非公開にして管理できるように設計された業界標準のデータ保護をお約束します。Arloは個人情報を収益化せず、ユーザーデータのために強化された制御を提供し、プライバシー法に従いユーザーデータを安全に保管し、企業文化の最前線にセキュリティを設けております。





1995 年私募証券訴訟改革法のセーフハーバー条項

このプレスリリースには、1995 年の米国私募証券訴訟改革法において定義された「将来予想情報」に関する記述が含まれています。「予想」“anticipate”、「期待」“expect”、「確信」 “believe”、「将来 の意志」“will”、「可能性」“may”、「推量」“should”、「見積もり」 “estimate”、「計画」 “project”、「見通し」“outlook”、「予測」“forecast”などの表現は、そのような「将来予想情報」に関する記述であることを識別するために使用されます。しかし、これらの表現が記述に無い場合でも、それが「将来予想情報」の記述でないとは限りません。将来予想に関する記述は、記述が行われた時点で入手可能な情報に基づいた将来の Arlo Technologies, Inc. による将来の出来事に関する予想又は見通しを表しており、以下括弧内に関する記述を含みます(Arlo 製品、Arlo Secure、将来発表予定のArlo製品。)「将来予想情報」の記述は、経営陣による現在の予想に基づいており、特定のリスクおよび情報には一定の不確実性が存在します。当社の製品に対する将来の需要は予想を下回る可能性があり、消費者は、当社の新製品を選択せず競合製品を購入する場合もあります。製品の性能は、実社会の情勢により営業上、不利な影響を受ける可能性があります。また、一定の「将来予想情報」の記述は、正確であるとは証明できない将来の出来事を仮定し作成されています。したがって、実際の結果や成果は、「将来予想情報」の記述に表現、予測されているものとは大幅に異なる場合があります。Arlo およびその事業に影響を与える可能性のある潜在的なリスク要因に関する詳細情報は、証券取引委員会への定期的な提出書類に記載されています (年次報告書10-K及び四半期報告書に記載されているリスク要因も含む)。これらの事情により、「将来予想情報」に関する記述は将来の確実性を保証するものではありません。Arloは、本文書の日付以降の出来事や状況および予測できない事象の発生を反映するため、本文書に含まれる「将来予想情報」に関する記述に対して加えられたいかなる修正についても公表する義務を負うものではありません。



