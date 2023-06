[公益財団法人せたがや文化財団]

日常の喧騒から離れ、ステキな音楽に身をゆだねながら、いつもとちがう金曜の夜を過ごしませんか?





2023年9月22日(金)19:00 開演(18:00開場)

【会場】北沢タウンホール



ジャンルレスに様々な音楽を魅力的に輝かせる、卓越したボーカリストによる究極の90分。伸びやかな声にのせて語られるメロディーと言葉に心を鷲づかみにされること、間違いなし!





【出演】佐藤竹善(ボーカル)/石井彰(ピアノ)

【曲目】木蘭の涙/川の流れのように/星に願いを ~When You Wish Upon A Star~ 他

※曲目は予告なく変更となる場合があります

【料金】一般 3,500円

せたがやアーツカード・世田谷パブリックシアター友の会 3,200円(前売のみ)

※全席指定・消費税込

※未就学児入場不可

【ワンドリンク付き!】ロビーにてチケットをご提示の上、お好きなドリンクとお引き換えください。

・おひとり様1回限り ・お持ち帰りも可能

【チケット申込】世田谷パブリックシアターチケットセンター

電話 03-5432-1515(10:00~19:00)

オンライン https://setagaya-pt.jp/membership/online/

【発売開始】2023年6月30日(金)10:00



