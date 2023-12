[若井産業株式会社]

花の美しさと手作りの楽しさが融合した、心温まるアート作品を作ってみませんか?







若井産業株式会社(本社:大阪府東大阪市、代表取締役:若井 俊宏)は、釘と糸を使ったストリングアート等のアイテムを展開する「Nail it!!(ネイルイット)」からドライフラワーのお花屋さん「MUKUTOU(ムクトウ)」とのコラボレーションアイテムを2023年12月25日より販売いたします。



MUKUTOU×Nail it!! のコラボレーション



おしゃれな雰囲気が魅力的でインテリアに大人気の「ドライフラワー」

釘と糸を使ってアートを表現し、手づくりを楽しむ「ストリングアート」



そんな2つをもっと多くの人に楽しんでもらいたいという思いから、ドライフラワーのお花屋さん「MUKUTOU」とストリングアート等のアイテムを扱う「Nail it!!」がコラボレーションを実現しました。



作り方



まずは「かご」のデザインを作っていきます。

板に釘を打ち込みます。付属のネイルガイドを使えば釘を直接持たずに釘打ちができます。ハンマーで手を打つ心配が減るため、釘打ちがはじめての方でも安心して楽しむことができます。

次に糸をかけます。糸のかけ方は説明書にイラスト付きで分かりやすく説明されています。











完成した「かご」の作品に、ドライフラワーのブーケを挿して完成です。



ドライフラワーは「かご」のデザインサイズに合わせた大きさになっています。またブーケの状態になっているので簡単に入れることができます。



お部屋のインテリアや手作りプレゼントに



完成した作品は玄関やテーブル、棚に飾ってお部屋のインテリアとして楽しむことができます。また、お祝いやありがとうの気持ちを込めた手作りプレゼントとして贈るのにもおすすめです。





季節や気分に合わせてドライフラワーを入れ替えて楽しむこともできます。

ブーケは4つのカラーをご用意しました。同じ色系統でも季節によって使われる花が異なります。一点一点心を込めて手づくりしてお届けいたします。







自分だけの特別なオリジナル作品



釘打ちや糸かけ、ブーケの飾り付けなど、自分の手で作って楽しむことができます。

好きなカラーを選択したドライフラワーに、釘と糸を使って自分の手で作った「かご」デザインの作品を組み合わせることで、自分だけの特別なオリジナル作品が誕生します。手づくりならではの独自性や温かみを感じられるはずです。



手づくりの楽しさとドライフラワーの美しさを体感してみてください。



商品概要











商品名:Nail it!! キット パターンNo.802 デザイン:かごホワイト/ドライフラワー/フレーム のセット



セット内容:

・Nail it!! キット パターンNo.802 デザイン:かごホワイト

・MUKUTOU ドライフラワーの小さなブーケ

・ネイルイット フレーム 10×10cm用



希望小売価格:5,500円(税込)







商品購入ページ













商品名:Nail it!!キット パターンNo.802 かごホワイト



セット内容:釘(ホワイト 100本)、糸(ホワイト 1巻)、板(10X10cm 塗装済)、ネイルガイド、パターンシート付き説明書



希望小売価格:1,540円(税込)







商品購入ページ











商品名:ドライフラワーの小さなブーケ



セット内容:ドライフラワー(1本)

色:オレンジ&イエロー系/ブルー&パープル系/ピンク&レッド系/ホワイト系



希望小売価格:1,100円(税込)









商品購入ページ





MUKUTOUとは?



2021年から夫婦で営んでいるドライフラワー専門店です。

ウェディング用のドライフラワーのオーダーメイドや、ギフト・インテリアとしてのドライフラワーを全国にお届けしています。

埼玉県さいたま市浦和区にあるアトリエで、生花からドライフラワーを制作。年間200件以上のオーダーメイドや受注でのドライフラワー販売をしています。





MUKUTOU公式オンラインストア

MUKUTOU公式Instagram



Nail it!!(ネイルイット)とは?



当社は創業80年以上の釘メーカーです。古くから作っている釘で何か新しいことに挑戦できないか?そこで出会ったのが、このストリングアートでした。

Nail it!!はカラフルな釘や便利 アイテム、キット品など、初めての人でも楽しんでいただける商品を取り揃えています。

まだまだ知られていないストリングアートの楽しさを日本中に広めたい、それが Nail it!!の願いです。





ネイルイット公式サイト

ネイルイット公式Instagram

ネイルイット公式X

ネイルイット公式Facebook

ネイルイット公式Pinterest

ネイルイット公式YouTube



▼取り扱い店舗

手芸・クラフト店、ホームセンターなどで展開中。



▼若井産業公式オンラインショップ

WAKAIオンラインストア

楽天市場店

Amazon

ヤフー店



若井産業株式会社

代表:代表取締役 若井 俊宏

設立:1940年4月

所在地:〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号

事業内容:建築資材、建築工具、DIY用品、その他の販売及び輸出

ウェブサイト https://www.wakaisangyo.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/25-11:17)