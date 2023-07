[THREE ARROWS株式会社]

東京埼玉で7店舗の白髪染め&ヘアカラー専門店Ageと自まつげ改善サロンPreage(吉祥寺)を運営するTHREE ARROWS株式会社(東京都三鷹市、代表取締役:今井基成)は、運営する専門店Ageの2年で売上げ高営業利益率を店舗単位で25%達成の実績と低離職率高再来店率といった店舗運営の強みを活かした白髪染め&ヘアカラー専門店のフランチャイズ事業で、2023年6月一般からの加盟店募集を開始しました。フランチャイズ店舗としては、既に社内独立制度によるフランチャイズ1号店が埼玉県で運営をスタートしています。





THREE ARROWSが運営している「白髪染め&ヘアカラー専門店」とは、ヘアカットしない美容室で、白髪染めヘアカラーと関連する頭皮頭髪ケアに特化した専門店です。「業務効率化」などにより一般的な理美容室よりお得な価格でサービス提供できることを強みに、ここ10年ほどで駅ビルやショッピングモールへの出店が多く、ご存じの方も多いと思います。



白髪染めヘアカラー専門店は、前出「業務効率化」としてオンライン予約・オートシャンプー・勤怠業務管理ツールのクラウド化・電子決済とクラウド会計などを活用することで、一般的な理美容室よりお得な価格と最適な施術時間を実現しています。以下は特定エリアでの一般的な理美容室の料金調査と私どものサービス提供価格の比較表です。(※私どもでは天然由来成オーガニックカラー剤を使用しています)





THREE ARROWSは2018年6月三鷹南口店からはじまり、5年で8店舗(自まつげ改善サロン含む)を運営するノウハウと以下の強みをフランチャイズ事業として加盟店に渋谷FCキャリアサポートセンターでのトレーニングして提供していきたいと考えています。



THREE ARROWSの強み

顧客の3ヶ月後再来店率85%達成。



従業員の低離職率の実現。



店舗毎の会計で2年で売上高営業利益率25%達成。



白髪染め+駅名やエリア名でインターネット検索して上位表示される。



顧客カルテや勤怠管理などをクラウドで運用することで業務効率化の最大化。



厳選した天然由来オーガニックカラー剤を使用している。





強みは他にも店舗出店場所にもあると考えています。競合専門店の多くは、ショッピングモールや駅ビル出店を中心としているため、モールなどの運営ルールに縛られた営業時間や店舗スタイルを確保する必要があり自由な営業時間で営業できないなどデメリットがあると考えています。私どもは、路面店への出店が主なので、自社独自の時間で運営できるメリットがあると考えております。働くスタイルにも多様性をめざし、正社員以外にも、短時間正社員・パート・アルバイト・業務委託といった労務スタイルを採用しており、理美容免許をもっているが、子育てなどで一定期間現場から離れた方でも、ライフスタイルに合わせた働き方ができると評価されています。



「 世間のトレンド → 多くの人が必要とするサービスである 」

白髪染め専門店・ヘアカラー専門店がインターネットでどれくらい検索されているか?以下のように2018年7月から5年間で拡大しています。(以下はGoogleトレンドより)



「 業界の動向→美容室は専門特化が進んでいる 」

美容院の専門特化は大手新聞で取り上げられるほどのトレンドです。以下の読売新聞記事では私ども荻窪店が取材されました。つまり、美容業界は、専門特化したサービスが拡大して定着している。例として10分カット(1000円カット)の最大手QBハウスは国内591店舗ありすでに一般に知られている事実。



白髪染め専門店とは(THREE ARROWSのページ)

https://ccage.tokyo/faq/%e7%99%bd%e9%ab%aa%e6%9f%93%e3%82%81%e5%b0%82%e9%96%80%e5%ba%97%e3%81%a8%e3%81%af/





「就労可能な理美容師免許保持者が拡大傾向である」

国家資格である理美容師免許の取得者数と就労者数を示す厚生労働省が発表した「美容師国家試験及び美容指数の推移」のグラフ(以下)です。理美容師資格をもちながら美容の仕事に就いていない休眠美容師の数が、就業した美容師よりも多いのが現状。就労可能な理美容師が増加している。



これらから、1)白髪染め&ヘアカラー専門店は多くの人が必要とするサービス業態であり、2)美容業界も白髪染めヘアカラー専門店といった専門店が増加している。3)国家資格である理美容師免許をもっていて理美容業界に就労していない人が増加しているという業界である。つまり、施術を受ける私どもの顧客、店舗で働く人、加盟店として事業する人、この3者がプラスになる事業であるととらえています。



白髪染め&ヘアカラー専門店を運営したい事業者や理美容師さんで独立開業をお考えの方は、私どものフランチャイズ事業に加盟店として参加してください!まずは、以下の私どもフランチャイズサイトから資料ダウンロードをしてご覧いただき、ご連絡いただけますと幸です。





https://fc.ccage.tokyo/

フランチャイズ事業部 / THREE ARROWS株式会社

〒181-0013東京都三鷹市下連雀4-14-20

電話:042-315-2171

メール:webmaster@fc.ccage.tokyo



















企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-18:46)