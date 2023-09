[株式会社TSクラウド]

Google Cloud のパートナー(正規代理店)として「Google Workspace」の導入支援を行っている株式会社TSクラウド(本社:長野県上田市、代表:井上拓磨、以下「当社」)は、2023年9月28日と29日に「Duet AI 無料体験セミナー」を開催します。







本セミナーは「AI が搭載された Google Workspace を体験しよう!」をテーマに、Google Workspace を導入している企業を対象にした体験型のハンズオンセミナーです。

セミナー内では、業務効率化に向けて新しい AI 機能を使うための基本的な使い方をハンズオン形式で紹介するほか、今後発表が予定されているの AI 機能の紹介、TSクラウドオリジナル開発のChatGPTを使ったアドオンツールも取り上げます。



▼セミナー内容

・Duet AI for Google Workspace とは

・無料体験アカウントを使って一緒に操作してみましょう

・Duet AI の導入方法



▶ハンズオン内容(一部抜粋)

・Gmail でスレッドの内容を要約する

・Google ドキュメントでマニュアル作成を支援する

・Google スライドでプレゼンテーション用のオリジナル画像を挿入する



ーーーーーーーーーーー

《詳細・お申し込み》

https://tscloud.co.jp/google-workspace/archives/65253



ーーーーーーーーーーー

Duet AI in Google Workspace とは





Duet AI は、Googleが提供しているビジネス向けのクラウド型のグループウェアサービスである Google Workspace に組み込まれた新登場の ビジネスをサポートする AI 機能です。Google Workspaceは、効率的なビジネスに必要不可欠な、Gmail・Googleドライブ・スプレッドシート・Google Meetなどの多様なツールがパッケージされており、これらのツールの中で AI 技術を用いた自動生成機能などを利用することができます。



株式会社TSクラウドについて





TSクラウドでは、Google Workspaceの販売業務だけに留まらず、お客様に最適な導入プランのご提案や管理画面の操作に関するサポート、Google Workspace導入支援までを無料で行っております。初期設定や管理者代行サービスも行っており、社内にITに詳しい方がいなくても、スムーズな導入を実現できます(オプション料金になる場合あり)。



また、メールやお電話でのコミュニケーションだけで導入を完結できるため、フルリモートでの導入が可能で、コロナ禍のため在宅勤務をされている企業でも問題ありません。





TS Cloudグループについて





TS Cloudグループは、Googleが正式に認定したプレミアパートナー(代理店)です。2007年の台湾での設立以来、2,000社以上の企業にGoogle Workspace(旧:G Suite)の導入を成功させてきました。企業がGoogle Workspaceを導入する際に直面する課題を理解し、豊富な導入経験を活かして、企業の生産性と競争力を向上できるようサポートをしています。





---------------





【会社概要】

社名:株式会社TSクラウド

設立:2020年3月27日

代表取締役:井上拓磨

業務内容:オフィスツール・環境のクラウド化業務、Google Workspaceの販売代理店業務

所在地 :長野県上田市中央2-10-15 千曲錦ビル

会社Web:https://tscloud.co.jp/

電話番号:050-5526-7289



■ 認定

Google Cloud プレミアパートナー、Google Cloud Work Transformation

















---------------

【海外法人】

社名:TS Cloud Pte. Ltd. (シンガポール)

所在地:65 Chulia Street, #46-00 OCBC Centre Singapore 049513

会社Web:https://tscloud.com.sg/



社名:TS Cloud Sdn. Bhd. (マレーシア)

所在地:Wisma Leader Level10 No.3 Jalan Larut 10050 Pulau Pinang Malaysia

会社Web:https://tscloud.com.my/



社名:新加坡商田中系統雲端有限公司台北分公司 (台湾)

所在地:6F-5 No.141 Section1 KeelungRoad TaipeiCity 11070 Taiwan(R.O.C.)

会社Web:https://cloud.ts-consultancy.com.tw/



社名:TS CLOUD PTE. LIMITED(香港)

所在地:Room B1, 8/F, Good Luck Ind. Building, 105 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG

会社Web:https://tscloud.com.hk/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/16-20:40)