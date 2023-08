[シンガポール政府観光局]

シンガポール政府観光局(以下、STB)は、2023 年 8 月より、 オンライントラベルエージェントの株式会社エアトリインターナショナル(以下、エアトリ)、スーパーマーケットの株式会社 成城石井(以下、成城石井)、動画クリエイターの MrFuji from Japanとのコラボレーションにより、「食」をテーマとする各種キャンペーンを展開いたします。



キャンペーンの第一弾では、2023年8月1日(火)より、オンライントラベルエージェントの「エアトリ」が、シンガポールの「食」に焦点を当てたシンガポール旅行促進キャンペーン「シンガポール グルメ探索の旅 Culinary Journeys in Singapore」を実施します。エアトリ公式サイト内にキャンペーン特設ページ(https://www.skygate.co.jp/dp/campaign/stb/culinary_singapore/)を設置し、現地で役立つ最新の観光情報を発信していきます。さらに、エアトリのグループ会社が運営する旅行メディア「TRiP EDiTOR(トリップエディター)」(https://tripeditor.com/)では、美食の都シンガポールの定番から穴場まで、「食」の最新情報をレポートします。



キャンペーンの第二弾は、2023年8月4日(金)より約1か月間、世界中から選りすぐりの食品を取りそろえるスーパーマーケット「成城石井」にて「シンガポールフェア 2023」を開催します。新商品4品のほかリニューアル商品を含めた計10 品の自家製シンガポール風惣菜やデザートを、成城石井の全205店舗で展開、一部商品はネット限定セットとしてオンラインショップ「成城石井.com」(https://www.seijoishii.com/)でも販売します。また、「日本-シンガポールペア往復航空券」や「シンガポール雑貨」などが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも実施します。さらに、同社が運営するワインバー「Le Bar a Vin 52 AZABU TOKYO」(https://lbv52.jp/)の7店舗でも3商品を同期間内に提供します。



キャンペーン第三弾は、動画クリエイター MrFuji from Japanとのコラボレーションです。世界各国出身のメンバーとともに日本・世界の文化を紹介する動画で話題の、YouTubeを中心に活躍する動画クリエイター「MrFuji from Japan」が、「食」をテーマに独自の視点でシンガポールの多彩な魅力を紹介します。動画はMrFuji from Japanの公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@mrfujifromjapan)ならびにSTBの公式Facebookページ(https://www.facebook.com/VisitSingaporeJP)にて8月下旬から順次配信予定です。動画の公開に先立ち、MrFuji from Japanからのコラボレーション予告動画も8月14日(月)よりSTBの公式Facebookページ(https://www.facebook.com/VisitSingaporeJP)にてご覧いただけます。



STB北アジア局長 セリーン・タンは次のように述べています。「歴史の中で、地元の人々やシェフたちの食に対する深いこだわりによって形作られた、多彩でダイナミックなフードシーンをもつシンガポールは、唯一無二の体験を得ることができる「食」のデスティネーションとして、世界中の美食家をはじめ観光客を魅了し続けています。国境が再開し、海外旅行の機運が高まる日本でも、シンガポールのダイニングシーンへの関心は集まりつつあります。STBは、今回のキャンペーンを通して、今もなお進化を続けるシンガポールの「食」を入り口として、新たなシンガポールの一面を体験いただく機会を創出できたことを、大変嬉しく思います。「食」への情熱でつながる各パートナー企業の目線を通して、美食家の情熱を刺激する、革新的かつ新鮮なシンガポールへの旅のさらなる可能性を感じていただけると光栄です。」



各パートナー企業とのコラボレーションの詳細は以下の通りです。



■エアトリ「シンガポール グルメ探索の旅 Culinary Journeys in Singapore」



エアトリとエアトリのグループ会社が運営する旅行メディア TRiP EDiTOR(トリップエディター)では、シンガポールの多彩な「食」を入り口としたアクティビティ&ツアーの紹介や企画記事を通して、シンガポールの旅の魅力を訴求します。







詳しくは、エアトリ内に設置されたキャンペーン特設ページ「シンガポール グルメ探索の旅 Culinary Journeys in Singapore」(https://www.skygate.co.jp/dp/campaign/stb/culinary_singapore/)(スマートフォン用サイトはhttps://sp.skygate.co.jp/dp/campaign/stb/culinary_singapore/)、およびTRiP EDiTOR(トリップエディター)の公式ホームページ(https://tripeditor.com/)をご覧ください。





■成城石井「シンガポールフェア 2023」



成城石井は、2011年「成城石井自家製 シンガポール風ラクサ」の発売以来、過去4回にわたるフェアの開催を含め継続的にシンガポール風惣菜・デザートなどを開発・販売し、日本でのシンガポールの「食」の魅力訴求に貢献してきました。5回目となる今回の「シンガポールフェア 2023」では、現地視察から着想を得た「成城石井自家製 シンガポール風チキンビリヤニ」を含む新商品4品のほか、シンガポールの「食」の多様性と奥深さを反映しつつ、舌の肥えた日本人にも楽しんでいただけるように、絶妙な工夫を凝らし開発した自家製のシンガポール風惣菜やデザート計10 品を展開いたします。







またこの度、STBはより一層シンガポールの食文化の普及を進める架け橋として、株式会社 成城石井 代表取締役社長 原 昭彦氏を「フーディ・パーソナリティ」に任命いたしました。(任期は2023年12月31日まで)



詳しくは成城石井の公式ホームページ(https://www.seijoishii.co.jp/whatsnew/sale/desc/1129)をご確認ください。





■動画クリエイター MrFuji from Japanとのコラボレーション



世界各国出身のメンバーとともに、日本・世界の文化を紹介する動画で話題の、YouTubeを中心に活躍する動画クリエイター MrFuji from Japanが、「食」をテーマに独自の視点でシンガポールの多彩な魅力を紹介します。メンバーのフジ、アナ、アーロンによるシンガポールの現地取材では、料理体験や食事を通して、現地の人々と交流しながら美食の都シンガポールの多彩な「食」、そしてその背景に隠されたシンガポールの魅力を発見していきます。歴史の中で様々な文化が融合することで形成され、今もなお多くの人々に愛されるプラナカン料理やズーチャー料理をはじめ、国際都市であり、多民族国家であるシンガポールの特徴を見事に反映した「食」の魅力を余すことなく伝えます。さらに、シンガポール限定のお土産など現地の最新トレンドや観光地を訪問し、シンガポールの文化や地域、現地の人々が持つパッションを広く発信し、多彩な文化を楽しみながらシンガポールの旅へと誘います。







シンガポール政府観光局について

シンガポール政府観光局(英文名 Singapore Tourism Board)は、シンガポール通商産業省に所属する政府機関の1つです。シンガポールの経済の主要な産業である観光において、その促進と観光資源の開発に従事しています。現在、海外に20の支局と5のマーケティング・オフィスを持ち、日本においては1973年に東京オフィスを設立しました。

URL: http://www.visitsingapore.com



コーポレートサイト: https://www.stb.gov.sg/

公式Facebookページ: https://www.facebook.com/VisitSingaporeJP

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCB7oQc4Ip6XRty2SP4TGW5Q



