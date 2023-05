[CLANE DESIGN株式会社]

デビュー時にレコードを記録したルミネ新宿 ルミネ2でのPOP UP STOREを再び開催。



クラネデザイン株式会社2022年5月より新たに展開をスタートしたレディースファッションブランド「MANOF(マノフ)」が2023年5月11日にブランドデビュー1周年を迎えます。デビューと同時に開催されたルミネ新宿店 ルミネ2でのポップアップストアを、2023年5月8日(月)より17日間限定で再び開催する事が決定いたしました。1周年を記念して作られたシースルーシリーズ2型の発売や、昨年即完し要望高かったレザーブランド「ITTI (イッチ)」とのコラボバッグ2型の復刻など多数のイベントを開催いたします。







1周年を記念した限定アイテムを発売





女性らしいシアー素材とカジュアルな雰囲気のカットソー素材を組み合わせたアイテムは、ブランドデビュー時より毎回完売する人気のシリーズ。女性らしいモノとカジュアルなモノを1つの商品に落とし込んだり、コーディネートで取り入れることが“MANOFらしさ”と根付いてきました。特別な1周年を迎えるにあたり、MANOFらしいディテールを落とし込んだ2つのアイテムを製作しました。



■SEE THROUGH LAYERED TOPS(1周年限定アイテム)



もちもちとした弾力感と、ツルッとした肌触りを兼ね備えたダンボール素材とシアー素材のスリーブをドッキングしたレイヤードトップス。身頃はゆったりとしたサイズ感で、1枚着るだけで簡単にレイヤードスタイルを楽しめます。中の袖もゆったりとしたサイズ感にしているので、全体的にルーズに着用していただけます。MANOFらしいカジュアルなルーズ感は取り入れつつ、袖の素材で女性らしさをプラスしています。



・Price:¥12,100(tax in)

・Color:White,Black

・Size:Free

・発売日時:

LUMINE2 POP UP STORE:2023年5月8日(月)

MANOF ONLINE STORE:2023年5月11 日(木)18:00





■2PACK ROUND SLEEVE T SHIRT(1周年限定アイテム)



カジュアルな天竺素材と女性らしいシースルー素材の2タイプがセットになったパックT。天竺タイプはMANOF定番のTシャツ型で、襟ぐりはフライス使いでカジュアルな印象に。シースルー素材の方は定番のTシャツをベースにリブを使わずやや広めの開きにし、カジュアル感を減らしています。MANOF 1st Anniversaryの特別なパッケージングでお渡しします。



・Price:¥9,900(tax in)

・Color:White×Black,White×Blue

・Size:Free

・発売日時:

LUMINE2 POP UP STORE:2023年5月8日(月)

MANOF ONLINE STORE:2023年5月11 日(木)18:00







ITTI×MANOFコラボアイテムが復刻発売





昨年オンライン発売後数十分で完売した、ITTI (イッチ)とのコラボバッグが1周年を記念して復刻。国内外の優れた素材を使った品質の高い革小物を展開するレザーブランドのITTI。ITTI 定番のRICE BAGをアレンジしたライスバッグと、フォルムが特徴的なトートバッグの2つのアイテムをPOP UP STORE、MANOFオンラインストアで発売。



■MANOF×ITTI TOTE BAG(1周年記念復刻アイテム)



くたっとしたフォルムとウェアにも使用される柔らかな素材感が特徴的なトートバッグです。

大容量なうえ国産ガーメント用ソフトレザーを使用しているので、軽量でストレスなくデイリーに使えます。

素材・形・使いやすさを追求したバッグで、内側にはITTI ×MANOFのレザーのネームタグ付き。



・Price:¥22,000(tax in)

・Color:Beige,Black

・Size:Free

・発売日時:

LUMINE2 POP UP STORE:2023年5月8日(月)

MANOF ONLINE STORE:2023年5月11 日(木)18:00









■MANOF×ITTI RICE BAG(1周年記念復刻アイテム)



ITTI定番のお米袋をモチーフに派生したRICE BAGをMANOF流にアレンジ。テープ部分も同素材のレザーを使用し、モードで上質なデザインにしました。素材はサスティナブルで革新的な革を生み出しているデンマークのecco社製のシュリンクレザー"DIPLO SKY"を使用しています。自然なシボ感を強調させたこの革は、部分によって若干表情が変わりますが、タフな見た目にマットな質感が融合することで漂う上品さが、ほかにはない空気感を演出します。見た目に反した軽さが特徴の高水準レザーです。



・Price:¥16,500(tax in)

・Color:Black,Camel

・Size:Free

・発売日時:

LUMINE2 POP UP STORE:2023年5月8日(月)

MANOF ONLINE STORE:2023年5月11 日(木)18:00







ルミネ新宿 ルミネ2でのPOP UP STOREを再び開催





MANOFデビューと同時に開催し同区画内でのレコードを樹立したルミネ新宿 ルミネ2でのポップアップストアを再び開催。ポップアップストアでは1周年限定アイテムのほか、5月6月オンライン販売アイテムの先行販売やノベルティフェアを実施します。また前回好評だったディレクターの松本ゆりなの来店イベントや、会期後半となる5月17日(水)~24日(水) には2023秋冬先行予約会など様々なコンテンツをご用意しております。



■POP UP STORE Novelty



5月8日(月)よりポップアップストア限定ノベルティフェアを開催。税込33,000円以上ご購入でMANOFロゴ入りかっさ、税込55,000円以上ご購入でオリジナルポーチ&ミラーを先着でプレゼント。※なくなり次第終了





【POPUP STORE開催概要】

■期間:2023年5月8日(月)~5月24日(水)

■場所:ルミネ新宿店 ルミネ2 2階 Gallery2 (東京都新宿区新宿3丁目38-2)

■商品ラインナップ:

・5月アイテムの先行販売

・6月アイテムの先行販売

・1周年限定アイテム販売

・ITTIコラボアイテムの販売(オンラインストア同時開催)

・2023秋冬先行予約(オンラインストア同時開催)

■フェア:

・ポップアップストア限定のノベルティフェアを開催。※なくなり次第終了

・ディレクターの松本ゆりなが店頭にて接客を行います。(ディレクターの来店日やイベントの詳細については随時MANOF公式インスタグラムに掲載いたします。)

・5月17日(水)~24日(水)2023秋冬先行予約会(オンラインストア同時開催)

・会員Point5倍



【DIRECTOR PROFILE】



松本ゆりな -Yurina Matsumoto-

1987年7月14日生まれ。三重県出身。

2018年CLANE DESIGN株式会社に入社し、CLANEのプレスを務める。

2022年5月に『MANOF』のクリエイティブディレクターに就任しブランドを立ち上げる。

・Instagram:@yurina0714 ( https://www.instagram.com/yurina0714/ )

・Youtube:Yurina’s Channel ( https://www.youtube.com/channel/UCgMmO6fb-82Jj-icYW-Xf7g )





【MANOF(マノフ)】

ーun complexed ―アンコンプレックス

ライフステージが変わりゆく大人の女性たちが年齢とともに感じるコンプレックス。

MANOFのアイテムを身につけることでコンプレックスが解消され、自信を持ってファッションを楽しんでいただけるようなアイテムやコンテンツを提案します。

-Simple and unadorned comfort-シンプルで飾らない快適さがコンセプト。

年齢、体型問わず、ライフスタイルを楽しんでいただきたいという思いから、着用しやすいサイズ感を展開。

MANO - 手、手から手へ、手と手、hand to hand / F - ファッション

手から生み出される「ぬくもり」を通じてファッションを提供していきたいという意味の造語。



・公式オンラインストア:https://clane-design.com/manof

・ZOZOTOWN:https://zozo.jp/brand/manof/

・Instagram:@manof_official ( https://www.instagram.com/manof_official/ )



