[株式会社HONU]

HONU Co., Ltd. has completed duty-free shop registration.



感染症予防サービスを提供するKOHKIN LAB(抗菌ラボ / 株式会社HONU 本社:東京都港区 代表取締役:内田賢一)は、駐日大使館・領事館向けの感染症対策サービスを加速させるため、免税店登録が完了しました。







日本には約150カ国の大使館があり、その半数以上が港区に集中





江戸時代末期に日本が世界へ国際交流の門戸を開き、最初の外国公使館がアメリカは善福寺に、イギリスは東禅寺に、フランスは済海寺に、オランダは西応寺に置かれました。

明治維新後、政府は旧大名家から没収していた屋敷の跡地を大使館用地として各国に提供しました。このような経緯により、大名屋敷が多くあった港区に大使館が集まったのです。(港区HPから参照)



大使館と領事館の役割





大使館の役割・・・自国を代表して、相手国政府との政治・経済交渉や連絡などの外交活動を行う機関。大使が長で、特命全権大使と呼ばれる最上位の外交使節団の階級です。大使館は、各国の首都に1つだけ設置されます。大使館の敷地内は実質的な治外法権が認められているので、外国の警察や軍は勝手に立ち入ることができません。



領事館の役割・・・外国で自国民の保護を目的とした業務を行う施設。領事が長で、領事館は館長の階級によって名称が異なります。領事館は、派遣国の任意で設置の有無や数が異なりますが、基本的に首都とは別の主要都市に設置されます。領事館には政治的に国を代表して交渉する権限はありません。自国民の書類手続きなど役所的な窓口業務を行います。







コロナ禍を経験した大使館と領事館の課題





・アメリカなどの大国以外は限られた人数で運営しいるため、陽性者が出てしまうと業務が止まってしまう。

・外国においては消毒が一般的であり、抗菌・抗ウイルスの存在自体知らない。

・多くの大使館・領事館で館内感染が広がってしまった。

KOHKIN LAB × 港区 × 大使館・領事館





・KOHKIN LABができること

・英語・スペイン語・中国語を話せるスタッフの確保

・当社が保有する感染症対策動画の翻訳

・商取引がスムーズにできるようDS(免税)登録の実施





会社概要

商号 :株式会社HONU

代表者 : 代表取締役 内田 賢一

所在地 : 〒107-0052 東京都港区赤坂6-19-7

設立 : 2008年3月

事業内容: 医療施設向け院内感染対策及び防災ECサイト運営

資本金 : 1000万円

URL : https://honucare.co.jp/







KOHKIN LABについて





災害救助や医療現場などで働く人々を、感染症リスクから防御するために開発されたサービスを提供。 「感染ゼロを目指して」をコンセプトに、法医学の現場で生まれた抗菌製品「デルフィーノ」のほか、空気感染対策製品を取り扱う。 施工実績は、医療施設中心に院内感染対策を行い、宿泊施設、学校、保育園、プロスポーツ施設など多数。また消臭についても多くの実績を保有し、2023年8月ホテル向け消臭サービス『触媒のチカラ』をローンチしています。

問合せ先(contact information)

mail : info@kohkinlab.jp

TEL: 050-1808-8049







企業プレスリリース詳細へ (2023/08/26-11:16)