すっきりとコンパクトなデザインが魅力のブレードコーヒーグラインダーに、持ち運びのできるコードレス充電式タイプが登場。自宅、職場、キャンプ、旅先で、新鮮な挽きたてのコーヒーが楽しめます。



北欧デンマーク生まれのキッチンウエアを販売するボダムジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区)は、【BISTRO 充電式ブレードコーヒーグラインダー】をボダムオフィシャルオンラインショップ、取扱い販売店にて発売開始いたしました。









屋内でも屋外でも「挽きたての新鮮なコーヒー豆で淹れたコーヒーに勝るものはない」感動のコーヒー体験を!





本体重量約570gとコンパクトで持ち運びにも便利、スタイリッシュなデザインとコードレスで屋内でも屋外でも大活躍する BISTRO 充電式コーヒーグラインダー。

フル充電時間は約2時間、屋外で充電が切れても、モバイルバッテリー(DC5V/2AのUSB充電器)で充電することができるので、アウトドアでも挽きたてのコーヒーを思う存分楽しめます。



ボタン操作ひとつで誰でも簡単にコーヒー豆を挽くことができる、使いやすいシンプルな操作も魅力。

一回で最大60g(約8杯分)のコーヒー豆が短時間で挽けるので、友人や家族など大人数が集まる時にも便利です。

※ BISTRO 充電式コーヒーグラインダーのリッド1杯分が、コーヒー豆約60g。



”いつでもどこでも“ お気に入りの豆で淹れる挽きたてのコーヒーをお楽しみください。



ボタンを押すだけでコーヒー豆が挽けるシンプルな操作で、コーヒー初心者でも使いやすい







耐久性ステンレス製ブレードが正確に回転し、粗挽きから細挽きまで自在に調整できます。



挽き時間の目安

豆の量 3cup(12g)

粗挽き 8~10秒・中挽き・12~16秒・細挽き 19秒

豆の量 4cup(28g)

粗挽き 9~11秒・中挽き 13~17秒・細挽き 26秒

豆の量 8cup(56g)

粗挽き 11~13秒・中挽き 15~27秒・細挽き 37秒



バッテリー残量がわかりやすいLEDランプ







フル充電時間は、約2時間。

フル充電時に4つのLEDランプがすべて点灯し、LEDランプがバッテリー残量を表示します。

DC5V/2AのUSB充電器やUSBポート搭載のパソコンなどからも充電が可能で、付属のUSBケーブルは、本体裏面のコード収納部に格納して収納できます。



BISTRO 充電式ブレードコーヒーグラインダー







・すっきりとコンパクトなデザインが魅力のブレードコーヒーグラインダー。(最大容量60g)

・ 正確な回転数で回転する耐久性ステンレス製ブレード。

・ シンプルなボタン操作で挽き方を調整。

・ 透明な蓋で中が確認でき、好みの挽き具合に。

・ LEDランプがバッテリー残量を表示。(フル充電時に4つのLEDランプがすべて点灯)

・ USBコード付属。



■ 商品名:BISTRO 充電式ブレードコーヒーグラインダー

■ 商品番号:11160-01RC

■ 価格:7,150円(税込)

■ 商品サイズ:奥行9.4×幅8.7×高さ16.5cm

■ ボックスサイズ:奥行10×幅10.2×高さ17.2cm

■ 定格消費電力:40W

■ 電源:7.4V , 5.4A , 1500mA h リチウムイオン蓄電池

■ 連続使用時間:最大60 秒

■ コーヒー豆容量:最大60g

■ USB タイプ:USB A - USB C

■ ケーブル長さ:1m

■ セット内容:本体・リッド・充電用USB ケーブル

■素材:本体:ABS 樹脂・リッド:AS 樹脂・メタルコンテナー/ 挽き刃:ステンレス鋼・挽き刃留め具:ナイロン/ パッキン:シリコンゴム

■ 原産国:中国



https://www.bodum.com/jp/ja/11160-01rc-bistro



BISTRO 充電式ブレードコーヒーグラインダー 取扱い販売店(順不同)





横浜高島屋

神奈川県横浜市西区南幸1丁目6-31 7階 家庭用品売場

そごう横浜

神奈川県横浜市西区高島2丁目18-1 6階

宮崎山形屋

宮崎県宮崎市橘通東3丁目4番12号 本館5階

ラ・クッチーナ・フェリーチェ 渋谷店

東京都渋谷区渋谷2丁目21-1 渋谷ヒカリエShinQs 5階

ラ・クッチーナ・フェリーチェ モザイクモール港北店

横浜市都筑区中川中央1-31-1-3159 モザイクモール港北店 3階

ラ・クッチーナ・フェリーチェ 高槻店

大阪府高槻市白梅町4-1 高槻阪急スクエア 4階

ラ・クッチーナ・フェリーチェ アミュプラザ博多店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号 JR博多シティ アミュプラザ博多 7階



※詳しくは販売店にお問い合わせください。



ABOUT BODUM(R)(ボダム)







デンマーク発祥のキッチンウエアブランド、ボダム。



MAKE TASTE NOT WASTE(R)

It’s not only how you drink it - it’s also how we make it.



一杯のコーヒーを淹れるときに、持続可能な淹れ方を採り入れるといった簡単なことからでも、環境に優しい生活に変えることができます。

“使いやすく、長持ちし、デザイン性に優れ、そして環境に優しい持続可能な製品”をこれからもボダムは作り続けていきます。



・ ボダム オフィシャルオンラインショップ|https://www.bodum.com/jp/ja/

・ ボダム公式ショップ 楽天市場店|https://www.rakuten.ne.jp/gold/bodumshop/

・ ボダム公式ショップ Yahooショッピング!店|https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodumshop/

・ Instagram|https://www.instagram.com/bodumjapan

・ Facebook|https://www.facebook.com/BodumJp/

・ LINE|https://page.line.me/bodum



