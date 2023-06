[LocationMind株式会社]

~xPop for Professional Data~



東大発の位置情報AIベンチャーであるLocationMind株式会社(東京都千代田区、代表取締役CEO:桐谷 直毅、以下LocationMind)は、GPSデータに基づく人流データをCSV形式で提供する「 xPop for Professional Data」を開始しました。そして本サービスの第1弾として、道路リンク単位でGPSデータを集計し、店舗前の人流がどのように増減しているか、を鳥瞰できる「xPop 店舗前人流データ」を本日から販売を開始しました。





従来、GPSデータでの人流分析では、空間を縦横500メートル、もしくは250メートルなどのメッシュ単位に分解して集計することが一般的でした。当社では、これらのGPSデータに機械学習アルゴリズムを適用し、独自に日本全国の鉄道ネットワークのデータ整備を行った上で交通モード判定を行い、徒歩、鉄道、クルマによる移動を判別しています。さらに、このデータを道路や鉄道ネットワークにあわせてマップマッチング(※1)を行い、これらのネットワーク単位での推定通行量を分析しています。これにより、メッシュ単位のデータでは精度が低かった店舗前の人流を、より精度高く推定できるようになりました。



この度当社ではこの集計済データをCSV形式のデータとして販売を開始しました。広い地域に店舗展開をしており、店舗カバレッジの有効性を検証されたいリテール企業、土地の売買や物件の賃料設定の根拠材料をお探しの不動産関連企業、そしてこうした企業にコンサルティングサービスを提供しているプロフェッショナル・ファームなどを顧客として想定しています。



(※1)一般的に携帯電話のアプリケーションから取得されるGPSデータには数メートルから数十メートルの位置情報のズレが生じます。また、通常数分おきに緯度、経度情報を記録するため、連続する「点」のデータとなっており、通行量を正確に推定するには、これを「線」のデータに変換する必要があります。LocationMindでは、位置情報を正確に地図上の道路や鉄道ネットワーク上に補正し、そしてそれらを連続する線形のデータに補完することで従来よりも精度の高い推計データを提供しています。



xPop for Professional Dataとは





LocationMindの高度なGPS位置情報解析手法を活用し、特定の人流解析業務向けに予めデータを加工した集計済データを提供するサービスです。



xPop 店舗前人流データサービス概要





【提供データ】

(1)月次延べ通行量

(2)月次ユニーク通行量(※2)

どちらも「店舗が面する道路の交差点から交差点の間の区間」

《集計時間》5:00~23:00で1時間毎(※3)、平日・休日別

《交通モード》徒歩、徒歩以外の2種類

《提供形態》CSV形式





【プラン】

■データ更新なしプラン:

《データ更新》なし

《利用ライセンス》提供から1年間(ライセンス期間終了後はデータの消去証明を提出いただきます)

《価格》1~50施設までの登録で300,000円、51~100施設まで500,000円(いずれも税別価格)

登録施設数の上限を超えた場合は、10施設追加ごとに40,000円



■データ更新ありプラン:

《データ更新》月1回

《利用ライセンス》最低契約期間1年間のサブスクリプションタイプ

《価格》1~50施設までの登録で600,000円、51~100施設まで1,000,000円(いずれも税別価格)

登録施設数の上限を超えた場合は、10施設追加ごとに80,000円



ご指定により、自社の店舗以外にも、競合企業の店舗や、将来の店舗進出候補地、他にベンチマーク対象となる施設(※4)など、ご要望に応じた集計を行います。





(※2) 1ヶ月、平休日単位で、同一人物が店舗前をx回通行したと見なされる場合、延べ数ではx回、ユニーク数では1とカウントします。

(※3)地域によっては、個人情報保護の観点から、集計結果が秘匿化される場合があります。詳細は営業担当にお問い合わせください。

(※4)集計対象はお客さまにお選びいただけますが、店舗の緯度経度情報のリストをご提出いただきます。LocationMindにて緯度経度情報を付与する場合は、別途費用をいただきます。



「LocationMind xPop」データは、NTTドコモが提供するアプリケーションの利用者より、許諾を得た上で送信される携帯電話の位置情報を、NTTドコモが総体的かつ統計的に加工を行ったデータです。位置情報は最短5分毎に測位されるGPSデータ(緯度経度情報)であり、個人を特定する情報は含まれません。



LocationMind株式会社について





位置情報データを活用したビジネスソリューションを提供するAIベンチャー企業。東京大学・柴崎亮介(当社創業メンバー)研究室の位置情報解析技術を継承するデータサイエンティスト集団。内閣官房の新型コロナウィルス感染症対策サイトや東京都コロナ感染症モニタリング会議など高度な意思決定の場に対し、精度の高い分析データやダッシュボード(xPop)を提供。位置ビッグデータ・IoT機器を用いた位置情報分析や人流予測、コンサルティング、測位衛星システムを用いた宇宙からのセキュリティサービスも提供し、これらのサービスによって、クライアントの意思決定を支援している。



社 名:LocationMind株式会社 (英語表記:LocationMind Inc.)

所在地:東京都千代田区神田司町2-8-1 PMO神田司町4F

代表者:代表取締役 / 桐谷 直毅

設 立:2019年2月

URL:https://locationmind.com/





>>お問い合わせ

本サービスに関してはこちらのフォーム(https://locationmind.com/#contact-us)より「LocationMind xPopに関するお問い合わせ」を選択してお問い合わせください

※営業を目的としたお問い合わせはご遠慮いただきますようお願い致します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/16-20:40)