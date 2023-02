[株式会社フロムワン]

株式会社フロムワン(本社:東京都中央区、代表取締役社長:道上直人)が運営する野球専門Webメディア『ベースボールキング』は、ファン共創型ショート動画配信企画として、2023WBCの試合映像をクリエイターの皆様にご活用いただき、WBCコンテンツの2次創作を共創する取り組み『OUR MOMENTS (-2023 WORLD BASEBALL CLASSIC edition-) supported by カーネクスト』(カーネクスト 2023 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) 東京プール公認企画)を始動しています。









今回厳正な審査の上、選出いたしました「OUR MOMENTS認定クリエイター」23組を発表させていただきます。



プロ野球OB

掛布雅之の憧球( YouTube / Twitter )

江川卓のたかされ( YouTube / Twitter )

フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】( YouTube )

谷繁ベースボールチャンネル( YouTube / Twitter )

川上憲伸カットボールチャンネル( YouTube )

上田剛史( YouTube / Twitter )



タレント・インフルエンサー・ライター

ティモンディチャンネル( YouTube )

qooninTV( YouTube )

田中大貴のアスリートチャンネル( YouTube / Twitter )

ウルトラスポーツ( YouTube / Twitter )

グラスラ BASEBALL TV( YouTube / Twitter )

ARA( YouTube / Twitter )



一般クリエイター

NEXTSTEP⚾︎BASEBALL (JAPAN)( YouTube )

野球YouTuberしょーへーTV( YouTube )

旅のヤマネ / Travel Yamane( YouTube / Twitter )

浅野公輝 kouki asano( YouTube )

やきうのじかん( YouTube / Twitter )

野球応援yokopen( YouTube )

シフクのチャンネル( YouTube / Twitter )

ALWAYS AKIRA( YouTube / Twitter )

NOYKベースボールチャンネル( YouTube / Twitter )

野球蜘蛛 -Baseball spider-( YouTube / Twitter )

ヤマ・たいせい( YouTube / Twitter )



(順不同)



ここに既に発表しておりますアンバサダー3組、上原浩治さん、里崎智也さん、YouTubeチャンネル「トクサンTV【A&R】」と、ベースボールキングが運営するYouTubeチャンネル・Twitterアカウントを加えまして、2023年2月より各クリエイターが2次創作コンテンツをYouTube、Twitterで順次公開していく予定となっております。



世界一の野球国を決めるWBCをより一層盛り上げていく「OUR MOMENTS」にもぜひご期待ください。











■OUR MOMENTS特設サイト

https://baseballking.jp/our-moments



■本件についてのお問い合わせ

・メール:our-moments@baseballking.jp

・TEL:03-3523-7131(代表)



