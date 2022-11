[株式会社クレア・ライフ・パートナーズ]

―新しい有形資産の形― 海外において高い利益率で大きな注目を集める"オーナーズカスク"について



株式会社クレア・ライフ・パートナーズ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:工藤 将太郎)は、世界のウイスキーマーケットに精通した、イギリスのウイスキーサプライヤー(所在地:イギリス)CEOニール・ブラウン氏の来日にあわせて特別イベントを、10月29日(土)「新宿BAR FIVE Arrows」にて開催いたしました。







近年、ウイスキーの樽で資産形成を行う”オーナーズカスク”が世界中で注目されています。今回のイベントでは、ウイスキーカスクによる資産形成ついて、専門家でもあるウイスキーサプライヤーCEOニール・ブラウンが特別セミナーが、開催されました。

「オンライン」では、ニール氏による最新のウイスキーマーケット情報についての特別セミナーが、「オフライン」では新宿のBar「BAR FIVE Arrows」を貸し切り、ニール氏の特別セミナーは勿論、限定カスクのテイスティング即売会が実施されました。



オンラインイベントの様子



オンラインイベントでは、ニール氏によるオーナーズカスクについての特別セミナーが実施されました。

ニール氏がウイスキーカスク投資の魅力や、詳細なマーケットレポートに基づくウイスキー市場の分析情報などについて語りました。また、今後価値の上昇が期待できる蒸留所の予測やスコッチウイスキー200年の歴史、「スペイサイド、ハイランド、キャンベルタウン、ローランド、アイランズ、アイラ」に区分されるスコッチの産地などについても言及し充実したセミナーとなりました。



質疑応答の時間も設けられ、「購入したカスクの将来の価格は予測できるのか」「各蒸留所の成長率は何に起因するか」など、参加者の質問にもニール氏が回答致しました。





オフラインイベントの様子



オフラインイベントは2部制で開催され、第1部では、英国ウイスキーサプライヤーCEOであるニール氏のマーケットレポートが、2部ではウイスキーの試飲会や購入会が行われました。以下イベントの詳細について説明させて頂きます。

▼第1部 マーケットレポート



ウイスキー樽による資産形成に関心のある方々が多く参加し、世界のウイスキーマーケットの専門家による解説を楽しみました。マーケットの変動要素に起因するオーナーズカスク・資産運用の利点やスコットランドの蒸留所の詳細についてお話しいただきました。また、スペイサイド、ハイランド、キャンベルタウン、ローランド、アイランズ、アイラの6つの産地におけるそれぞれのユニークな特徴や価値についてもポイントを踏まえ言及しました。



▼第2部試飲会と購入会第

2部では、CLPとニール氏が共同作成したボトルのウイスキーが振舞われました。また、英国現地に保管されているカスクから直接取り出したウイスキーを試飲して選ぶことが可能なカスクの販売会も行われました。味・資産価値の二側面からウイスキーを評価し、実際にウイスキーを味わいながらカスクの購入を検討出来る貴重な機会となりました。



オフラインイベントでは、特別セミナーに加え、主催のCLPとニール氏のこれまでの歩み・関係性や、共同作成したボトル(蒸留所:ジュラ、熟成年数:10年)についてなど、オフラインイベントならではの裏話も語られました。

▼参加者の声

・本国のサプライヤーに質問が出来る機会は貴重であった。

・ウイスキー樽の購入を自身で味わいながら検討出来たことが大きな利点だった。

・ウイスキーの熟成期間と価値変動の関係についてサプライヤーの作成したリストを拝見し理解が深まった。

・コロナ禍での「実物がある資産の価値」についての話にとても納得がいった。

・自身の資産形成について新しい観点で見つめなおすことが出来た。



イベント動画について



YouTubeにて、ニール・ブラウン氏にオーナーズカスク特別セミナーの一部始終をご覧いただける動画を配信いたしました。

▼以下のURLから是非ご覧ください (本編は9分10秒から開始されます)

【現地英国サプライヤーCEO特別イベント】最新のウイスキー投資マーケット情報

https://youtu.be/ovkiCLocLNk







会場「BAR FIVE Arrows」について







イベント会場に利用した「BAR FIVE Arrows」は、現代アートとBFAスタイルという新しいジャンルを提供する、新宿西口に最近OPENしたBARダイニングになります。BARとは思えない本格的な料理と、色鮮やかなカクテルなどを楽しむことができます。





BAR FIVE Arrowsを会場に選んだ理由としては、実際にウイスキーカスク(樽)をボトリングし、オリジナルのウイスキーを提供しているため、本イベントとの親和性も高く利用をいたしました。



クレア・ライフ・パートナーズについて



国内では非常に珍しい、有料での資産形成コンサルティングサービスをご提供。3か月~6か月かけて、ライフプランからマネープラン、投資商品の選定、お手続きまでを全てワンストップで実施。満足度95%以上の本サービスについての詳細は、HP上にお客様の声として300名分を公開!

就業規則の分析から、自社株の効率的な使い方、社会保障制度の活用まで多岐にわたる本サービスは、現在多くの個人・経営者様にご利用いただき、最近では企業の福利厚生サービスとしての導入数も増加!



【会社概要】

社名:株式会社クレア・ライフ・パートナーズ

本社所在地:〒163-0603 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル3F

代表取締役:工藤 将太郎(くどう しょうたろう)

事業内容:ライフマネートレーニング事業、他多数。

設立:2012年7月

公式ホームページ:https://crea-lp.com/





