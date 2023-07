[株式会社ROUTE06]

ウェルネスをテーマに、センティングデザイナーMEGUMI FUKATSU氏と共同制作



株式会社ROUTE06(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:遠藤崇史、以下ROUTE06)は、新しく入社する従業員向けに「The Day One Box vol.2」の提供を開始したことを発表します。



第二弾となる今回は、ROUTE06の企業理念からインスピレーションを得た6本のアロマオイルを、日本を代表する企業やブランドを表現する香り制作や空間デザインを手がけてきたMEGUMI FUKATSU氏とともに制作。天然の植物の香りが心身のリラックスをもたらし、ROUTE06の持つ信念とこれから始まる新たな物語を想起させます。







新たな物語の1日目を祝福する「The Day One Box」







ROUTE06は、従業員一人ひとりが主体となりそれぞれの個性や熱量が物語のように紡がれていくナラティブな組織でありたいと考えています。新しく入社する従業員は、ROUTE06に新たな物語を加えてくれる大切な一員です。このチームを選んでくれた感謝と歓迎の気持ちを伝えるために、そしてこれから始まる新たな物語の1日目を祝福するために、「The Day One Box」を入社したその日にお届けしています。



「The Day One Box vol.2 」テーマはウェルネス





リモートファーストをテーマに掲げた第一弾につづき、「The Day One Box vol.2」ではウェルネスをテーマに心身を豊かにするアイテムを展開。五感の中で最も直感的に働き全身の体験を呼び起こす嗅覚に注目し、ROUTE06の企業理念からインスピレーションを得て制作した6本のアロマオイルと、天然木から作られたディフューザーを選定しました。フルリモート環境で働く日々の中でも、天然の植物の香りを通じてROUTE06の信念を感じ取ったり、自分自身の内面と静かに向き合ったりできるような余白を生み出すことをイメージしています。



6本のアロマオイルをデザインしたMEGUMI FUKATSU氏は、ANAやレクサス、ルイスポールセンなど数多くの企業やブランドを表現する香りの制作や空間デザインを手がけてきた、日本におけるセンティングデザインの第一人者です。ROUTE06の信念を表す象徴的な言葉と、産地や抽出方法の違いで繊細に変わる天然の植物の香りを専門的な観点によって結びつけ、建築やインテリア設計のようにデザインを施すことで優しくも力強い特別な6本のアロマオイルが誕生しました。



「The Day One Box vol.2」には、その他にも前回と同じく新しい航路へのスペシャルチケットとして、カジュアルにランチ会を開催する「ウェルカムランチ」、遠方に住む従業員でも好きな時にオフィスに来られる「ウェルカムオフィス」、そして創業者を身近に感じてほしいという思いからROUTE06の代表といつでも食事に行けるチケットの3種類を用意。すべてのアイテムは、新しい物語の始まりを感じさせる洋書風の特製ブックボックスに封入されており、新入社員が入社日に受け取ってから箱を開けるまでの体験にもこだわって制作しています。



ORIGINAL AROMA OIL "DEFINE THE ROUTE"





ラテン語の「spirare(呼吸する)」はインスピレーションの語源です。天然の植物の香りとともに深呼吸することで心身のリラックスを誘い、それぞれが生まれながらにして持っているクリエイティビティに優しくアプローチします。



まったく表情の違う6種類のアロマオイルは不思議と相反することはなく、混ぜ合わせるとさらに豊かな香りへと変化します。高品質の精油で配合しているため、透明感があり馥郁とした香りの広がりを感じることができます。



ジェンダーレスなクリーンさを目指したボトルのデザインは、嗅覚が呼び起こす直感的な体験をロジカルに表現。平滑な紙に細かく凹凸のあるタントで制作したディフューザー用オリジナルボックスは、お気に入りの香りを自由に混ぜ合わせたような柔らかい六角形が白箔であしらわれています。個性が融け合うアロマオイルとともに、未踏の世界を発見する旅にでかけましょう。



No.1 Be a disruptor

柑橘をベースにレモングラスの力強いエネルギーとブラックペッパーの刺激が特徴。情熱を持ったチェンジメイカーと、信じる道へ踏み出そう。



No.2 Act besides

20mの大木となる清らかなブルーサイプレスと、奥行きのある個性的なラベンダーが心に静寂と落ち着きを誘う。



No.3 Build beyond

うっとりする華やかさと成功の力強さを表すイランイラン。モダンな感性で明日を切り開き、まるで幸福に包まれたような気分に。



No.4 Give first

集中力を高めるローズマリーと心を落ち着かせるシダーウッドは、硬派で紳士的。シャープでスパイシーな香りが大胆な勇気を呼び起こす。



No.5 Connect anywhere

太陽のようなオープンさ、感性の広がりを赤い果肉のオレンジで表現。気分を高揚させるフレッシュな香りをどうぞ。



No.6 Go root

祝いの木と呼ばれるギンバイカや生き生きとしたボタ二カルで表現された集大成。軸を持ち、前進し続ける強さと成長を。



【ウッドディフューザー リン】

アロマオイルの相棒としてセレクトしたのは@aromaのウッドディフューザー リン。天然木から作られ、湿度・温度・経年など置かれた環境で緩やかに変容する木目や色合いの表情や個性は、常に変化し続ける私たちの良き相棒にもなってくれます。



コメント





嗅覚香りは、人の感性や気持ちにリアルにそしてダイレクトに働きかけます。多種多様な植物の香りから誕生した6つのアロマオイルは、そのひと時と過ごす空間へ豊かな彩りを加え、健やかでポジティブな価値を生み出してくれるでしょう。



Scenting Designer MEGUMI FUKATSU, A Green Inc.



MEGUMI FUKATSU氏について





Scenting Designer、大分県日田市生まれ。18歳まで大自然のなかで過ごす。20代のはじめに、航空会社で働いた経験がホスピタリティーを培う原点となる。その後、香りの世界へ。『@aroma』の立ち上げから携わり、ANA、ルイスポールセンなど、数多くのカオリ制作や空間デザインのプロジェクトを国内外で約20年にわたり手掛ける。香り素材を発掘するアロマプランツハンターとして産地での活動も。近年は、大学での教鞭、講演やセミナーも行い、この文化を広げることに尽力。2020年「A Green」設立。著書『Scenting Design -カオリしつらえ-』。



株式会社ROUTE06について





ROUTE06(ルートシックス)は、大手企業のビジネスモデル変革を支援するDXパートナーです。エンタープライズ・ソフトウェア基盤の提供とアジャイルでの事業化支援によって商取引のプラットフォーム化を実現し、新たな企業価値を生み出すことに貢献します。



設立:2020年1月24日

URL:https://route06.co.jp

所在地:100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6-5 丸の内北口ビルディング 9F

代表者: 遠藤 崇史

事業内容: エンタープライズソフトウェアサービス及びプロフェッショナルサービス



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/04-09:46)