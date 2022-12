[株式会社ワールドパーク]

冬のホワイトビーチで焚火!プールでニジマス釣りを楽しもう!



株式会社ワールドパーク(本社:千葉県千葉市、代表取締役:石山高広、以下ワールドパーク) は、

稲毛海浜公園内「SUNSET BEACH PARK INAGE*」にて、12月から体験できるさまざまなアクティビティとイベントをお知らせいたします。

*「SUNSET BEACH PARK INAGE」は稲毛海浜公園の中でワールドパークが管理運営するエリア総称です。











冬の「SUNSET BEACH PARK INAGE」を楽しむ5つのポイント



1.ウッドデッキで冬の海上散歩とサンセットを楽しむ!

いなげの浜から海へ延びるウッドデッキ突端にある 『THE SUNSET Pier & Café』 にて、各種ホットドリンクや「焼き芋」などをご用意しています。桟橋で海上散歩を楽しみつつ、テーブル席で休憩しながら、体を温めるメニューをぜひお試しください。



2.ホワイトビーチでTAKIBI(焚火)を囲む!

冬のビーチでは、『SUNSET BEACH CLUB TAKIBI』と題して、コールマンの道具一式を使用したTAKIBI(焚火)をお楽しみいただけます。サンセットを傍らに、波の音に耳を澄ませて、火の揺らめきを眺めながら、癒しの時間をお過ごしください。



3.プールでニジマス釣り!

夏は屋外プールで親しまれている『稲毛海浜公園プール(通称:いなプー)』は、冬季は『FISHING POOL PARK INAGE(釣り堀)』に変わります。「エサ釣り」と「ルアー釣り」の二種類が楽しめ、釣り具もレンタルしていますので、釣り初心者でも気軽にご利用できます。釣った魚は、その場でBBQで塩焼きにして召し上がることも可能です。



4.12月の週末はキッチンカーと『small planet café』でシェフ特製メニューを堪能する!

好評だった秋のキッチンカーフェスティバルに続き、12月の週末(12月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、17日(土)、18日(日))はメインストリートにキッチンカーが出店予定。バラエティに富んだ食事をお楽しみください。

また、『small planet CAMP&GRILL』(グランピング)に併設するカフェ『small planet café』では、専属シェフが考案したスペシャルメニューを週末に提供予定です。



5.ワンちゃんとマラソンができるイベント『Bark Run in the park』に参加する!

2023年2月18日(土)ワンちゃんとオーナー様が一緒にマラソンをするイベント『Bark Run in the park』を開催予定です。芝生エリアではワンちゃんに関わる様々なブースやワークショップなども企画中。

*詳細はHPで2023年1月頃公開予定。





12月3日(土)『FISHING POOL PARK INAGE(釣り堀)』グランドオープン!





【概要】

イベント名:『FISHING POOL PARK INAGE』

期間:2022年12月3日(土)~2023年5月7日(日)(不定休・年末年始除く)

*水温によって閉場日程が早まる可能性があります

営業時間:7:00-16:00

場所:稲毛海浜公園プール内

利用料:ルアー釣り平日1,200円、土日祝1,500円/1時間~

餌釣り平日2,500円、土日祝3,000円/1時間~

利用方法:HPよりご予約(https://sunsetbeachpark.jp/activity/fishing)

*当日利用人数に余裕があれば、プール入り口受付でチケットをご購入の上ご利用が可能です。

*安全上の観点から人数制限を設けています。























12月9日(金)『SUNSET BEACH CLUB TAKIBI(焚火)』スタート!



【概要】

イベント名:『SUSET BEACH CLUB TAKIBI』

期間:2022年12月9日(金)~2023年3月31日(金)(年末年始除く・不定休)

営業時間:二時間・二部制 第1部 14:30~16:30、第2部 17:30~19:30

場所:稲毛海浜公園内 いなげの浜

利用料:焚火3,000円(税込)/人、小学生1,000円(税込)、小学生未満は無料

*フードメニュー別途あり

利用方法:HPよりご予約(12月5日公開予定 https://sunsetbeachpark.jp/event/detail/10)

*当日空きがあれば受付にてお支払い・ご利用が可能です。

















12月1日(木)、2023年2月開催ドッグマラソンイベント『Bark Run in the park』参加受付スタート!





【概要】

イベント名:『Bark Run in the park』

日程:2023年2月18日(土)

時間:START 10:05

場所:稲毛海浜公園内

料金:1,35kmコース:3,000円 ~

2kmコース :4,000円~

参加登録:HP(https://sunsetbeachpark.jp/event/detail/1)から予約専用サイト(外部)より事前ご登録









