[株式会社アトランティックカーズ]

“Undress me mentally”







RIKKA Gallery / 株式会社アトランティックカーズ(本社 : 東京都港区 / 代表取締役社長 野澤隆之)は、2023年月6月30日(金)~7月16日(日)まで、Violetta Polt(Vivi)の初個展“Undress me mentally”を開催いたします。



■Violetta Polt (Vivi) 初個展 "Undress me mentally " 開催

会期|2023年6月30日(金) - 7月16日(日)

営業時間|11:00 -18:00

会場|RIKKA GALLERY 東京都港区麻布台3-5-5

入場|無料



Viviはロシアのメジゴーリエとウファで育ち、2013年に東京に移住。アートスクール、インターカルト日本語学校、文化服装学院を中退し、モデルとしての活動を開始。「テラスハウスTOKYO2019-2020」にも出演した。2023年にはロサンゼルスに移住。Viviはアート、映画、神経科学、遺伝子学を愛し、自分の激しいメンタルを理解するために精神学を学んだり、哲学書を読みながら自分の答えを探し、徐々に神経科学と遺伝子学へと興味が移行していった。子供の頃のトラウマや戦争に対しての怒りや友人の自殺の悲しみ、癌で母親のように慕っていた祖母を亡くした時に感じた強い感情をキャンパスにぶつけたものだという。



■アーティストステートメント

自分の感情から逃げるのはバカ!

無視しても我慢しても消えはしない、積み重なりより大きくなるだけ。

病気と同じように早めに気づいて、原因を自覚して。

自分も周りも傷つく前に自分の内面と素直に向き合うべき。

感情って自分の魂の言葉。

何かを教えようとしてくれてる友達。

精一杯感じて、精一杯人生を生きていきたい。

It’s time to heal my soul!



■アーティストプロフィール

Violetta Polt(Vivi)/ヴィオレッタ・ポロト



メジゴーリエ&ウファ育ち

2013年東京移住

アートスクール退学

インターカルト日本語学校退学

文化服装学院退学

モデル活躍退学

テラスハウス東京2020卒業

2023年ロスアンゼルス移住

2040年ロシア大統領になる



芸術と医学への愛がファミリーのDNAにある

特にアート、映画、神経科学、遺伝学を愛している



昔から自分の激しいメンタルを理解するために精神学を学んだり、哲学を読みながら自分の答えを探したりしていた。それが徐々に神経科学と遺伝学にズームインしました。

私が描いている絵も自分を深く理解するために

私を中から殺そうとしてくるあまりに強い感情をキャンバスにぶつけて心のヒーリングをしている。



頭の中の声たちがうるさ過ぎて、自分が何を感じているのか説明できない事が多い。

キャンバスの上に形になった感情や昔のトラウマを自覚しやすい。分析しやすい。



描いた後にはもう私のものではない。私の中にある宇宙から出て形になって世の中のものになる。

私が死んだとしても生き続けていく。



そのキャンバスたちが強いヒーリングパワーを持っていると良く言われます。でもその作品には私からのメッセージはありません。誰にも何も伝えたくない。

みんな自分の人生を自分でしか歩くことができないので他人のメッセージに影響されて右左流れるより、自分の心の声を聞いて、自分のtalent, 自分の事実で真っ直ぐ自分の道を歩いた方が幸せになると強く思っている。

一人一人に宇宙、神様に与えられたtalentが必ずある。この世に一人一人が必要だからこそ生まれてきた。

人生の仕事は自分だけの特別な才能を発見し、

自分の中のそれを持ちながら世界との関係を作りながら生きてゆくことだと思う。



才能のない人は居ない!誰にでも神や宇宙からのギフトがある。

だけど外ばっかりみて、自分の中で探そうとしない人が多い。だから悩む、だから苦しむ。答えはいつも自分の中!外ではない、SNSではない、他のどんなにすごい人の答えでもあなたの答えではない。

その絵を鏡のように、自分の内面と向き合うきっかけに!



自分の中で眠る天才を起こさなきゃ!

そうした方が人生は楽しい



とにかく楽しもう!

時間は戻らない!





■問い合わせ先

RIKKA GALLERY

東京都港区麻布台3-5-5

E-mail:info@rikkagallery.com

URL:https://www.rikkagallery.com



■会社概要

会社名:株式会社アトランティックカーズ

所在地:〒106-0041 東京都港区麻布台3-5-5

代表者:野澤 隆之

設立:2003年8月

URL:https://atlantic-c.jp

事業内容:アート販売、輸入家具の販売、輸入車の販売、整備



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/03-19:16)