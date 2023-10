[FTF株式会社]

~6,600円以上ご購入でレコードプレーヤーが当たる!買取サービス利用者の特典も~



アナログレコード専門店 Face Records(フェイスレコード)を展開するFTF(エフティエフ) 株式会社 (本社:東京都渋谷区、代表取締役:武井 進一)は、関西初出店となる「Face Records KYOTO TAKASHIMAYA S.C. T8(以下、京都店)」を2023年10月17日(火)、京都高島屋S.C.[T8](京都府京都市)にオープンいたします。

17日のオープン時にはBMAT(Best Music of All Time)レコード(※詳細は下記「BMATレコードとは」を参照)を6,600円(税込)以上お買い上げのお客様にレコードプレーヤーが当たるキャンペーンを実施します。また京都店で買取サービスをご利用のお客様は、期間限定で買取金額を30%増額いたします。さらに京都店限定商品として新たなデザインのトートバッグを販売いたします。

■Face Records 京都店特設ページ:https://kyoto.facerecords.com/







BMAT(Best Music of All Time)レコードとは





音楽制作は、レコーディング(トラッキング、ミキシング、マスタリング)によるマスター音源制作を経てから、メディア制作のプロセスに至りますが、音楽を聴くメディアとしてレコードが主流であった時代は、レコード媒体を再生した時に最高の音を出すための対応が随所で行われていました。フェイスレコードでは70年代~80年代に作られた、まさしくレコードのために作られた”音”を味わえる名盤中の名盤を「Best Music of All Time」BMATレコードとしてシリーズ化しています。京都店でもジャズ、ロック、シティポップなどさまざまなジャンルのBMAT人気作をお手頃な価格で取り揃えています。“時代を超える名盤”という名の通り、初めてレコードに触れる方でも馴染みやすいラインナップをご用意しています。

また、京都店はコレクターが探しているレアアイテムも含め、様々なレコードを約1万枚在庫しています。オープニングラインナップは下記特設サイトからご覧いただけます。

BMATレコード6,600円(税込)以上お買い上げのお客様に抽選でレコードプレーヤーが当たる!







京都店にてBMAT(Best Music of All Time)レコードを6,600円(税込)以上お買い上げのお客様には、トランク型ポータブルレコードプレーヤー 「ion Vinyl Transport(ブルー)」が当たる抽選にご参加いただけます。スピーカー内蔵でこの1台があれば気軽に再生できる為、レコードに興味はあるけど何から始めたら良いかわからないという方には是非利用していただきたいキャンペーンです。





実施期間:2023年10月17日(火)~2023年11月16日(木)

適用条件:BMATレコード6,600円(税込)以上購入の方

特典:ION Audio スピーカー内蔵 スーツケース型レコードプレーヤー Vinyl Transport ブルー(20名)

※景品が無くなり次第終了



レコード買取金額30%UP!







京都店にて店頭持込の方法で買取サービスをご利用いただいた方を対象に、買い取り金額を通常より30%増額するキャンペーンを実施します。

キャンペーン実施期間:2023年10月17日(火)~2023年11月12日(日)

適用条件:京都店で買取サービスを利用、

特典:買取金額を通常時より30%割増



京都店限定デザイン トートバッグ









京都店限定グッズとして、普段使いにもぴったりなトートバッグをご用意しました。黒地に白抜きのトラディショナルなロゴとタグライン”MUSIC GO ROUND”を配したシックなデザインで、どんなスタイルにもお持ちいただけます。サイズもLP盤が20枚程度入る大きさで、レコードの持ち運びにも便利な仕様となっております。

サイズ:W370×H370×D50mm

価格:3,300円(税込)

店舗詳細





店舗名: Face Records KYOTO TAKASHIMAYA S.C. T8

開業予定日: 2023年10月17日(火)

営業時間: 10:00~20:00

定休日: 商業施設に準拠

所在地: 京都府京都市下京区四条通寺町東入二丁目御旅町35 京都高島屋S.C.[T8]4F



Face Recordsが目指すこと





フェイスレコードはレコードを売買するうえで単なるモノとしてそれを扱うだけでなく、ストーリーや思い出も受け取っていると考えています。消費した先に廃棄という結果をもたらすのではなく、レコードとその文化を次のユーザーに繋ぎ巡らせることで、掲げているスローガンである”Music Go Round”を実現し続けて参ります。音楽・文化に対する敬意を持ち、古きに学び、新しさを生むことは一つのものを長きにわたって輝かせることができると信じています。私たちフェイスレコードはレコード売買を通じて、持続可能な音楽文化の継承を目指します。



会社概要





会社名: FTF(エフティエフ)株式会社

所在地: 東京都渋谷区松濤1-4-9-101

代表者: 代表取締役 武井 進一

事業内容: 中古レコード・CD・書籍・オーディオの売買

フェイスレコード、General Record Storeの各店舗、自社ECサイト運営、

エコストアレコード(買い取り専門サイトの管理運営)ファッション衣料その他関連商品の輸入・製造・販売

公式ホームページ:https://ftfinc.co.jp/

Face Records オンラインショップ:https://www.facerecords.com/shop/index.php

Face Records 京都店特設ページ:https://kyoto.facerecords.com/



