大塚製薬株式会社(本社:東京都)は、ポカリスエット・アンバサダーの初音ミクとLeo/needメンバーが、入浴前の水分補給の大切さを呼びかけるWEBムービー「お風呂前もポカってGO!」篇を、2022年11月26日(土)より、大塚製薬公式YouTubeチャンネルで公開します。













<WEBムービー「お風呂前もポカってGO!」篇の見どころ>

本作で描かれるのは、通称”ポカリミク”とLeo/needメンバー(「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」)がお風呂から出てきてリラックスしているシーン。昨年度「イイ!風呂ルーティンはじめましょ」篇でお風呂前も水分補給をすることをポカリミクから教わったLeo/need。今年は「お風呂前もポカリ飲んだ?」という問いかけに「もちろん!」と答えています。汗をかくシーンには「ポカってGO!」の合言葉でポカリミク、Leo/needと一緒にカラダをうるおしましょう!

音楽は、ポカリスエット×プロジェクトセカイのテーマソングであるHoneyWorksさん書きろし楽曲「フレー」です。



<WEBムービー概要>

・「お風呂前もポカってGO!」篇

放送開始:2022年11月26日(土)12:00

URL:https://youtu.be/oGBVLI_yqpo



<コラボTwitterキャンペーン「ポカリスエットを購入すると当たる!」>

ポカリスエット、またはポカリスエット イオンウォーターを一度に2本以上購入したレシートを撮影して応募いただいた方の中から抽選で390名様に「オリジナル洗面桶」をプレゼントします。

●応募方法

STEP1:本キャンペーン期間中に対象製品を一度に2本以上購入したレシートをご用意ください。

STEP2:Twitterでポカリスエットの公式アカウント「@pocarisweat_jp」をフォローしてください。

STEP3:ポカリスエットの公式Twitteアカウント上に投稿されたレシート応募用のURLもしくはバナーをタップし、レシート画像をアップロードすると応募完了です。

●対象期間

2022年11月26日(土)12:00~2022年12月25日(日)23:59

●当選者の発表

2023年1月下旬頃 DMにて当選者に通知

●キャンペーンサイト

https://pocarisweat.jp/action/pocarimiku/pocattego_ofuro/







出演キャラクター



【初音ミク(ポカリスエット・アンバサダー)】







日本の暑い夏を乗り切る上で欠かせない情報を全世界に発信するため、世界的にもファンの多い初音ミクが2019年12月からアンバサダーに就任。オリジナルのコラボコスチュームに身を包み、ファンの間では“ポカリミク”の愛称で親しまれています。



【Leo/need from プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク】







iOS/Android向けゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」に登場する、幼馴染バンドユニット。様々なすれ違いを乗り越え、ギター兼ボーカルの星乃一歌(CV.野口瑠璃子)、キーボードの天馬咲希(CV.礒部花凜)、ドラムの望月穂波(CV.上田麗奈)、ベースの日野森志歩(CV.中島由貴)の4人で活動。2022年5月1日(水)には、1stアルバム『Leo/need SEKAI ALBUM vol.1』がリリースされました。







製品情報



【ポカリスエット】

発汗により失われた水分、電解質(イオン)をスムーズに補給するための健康飲料です。体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収され、長く体内に保持されます。

そのため、スポーツ、仕事中、お酒を飲んだ後、入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています





【ポカリスエット イオンウォーター】

汗をかいていない日常シーンにより適したイオンバランスで、さらにスッキリとした後味を実現しました。常温での飲用もお勧めです。普段の生活で失われた水分と電解質(イオン)をバランスよく補給し、毎日のコンディションをサポートします。











スタッフリスト





【クリエイティブディレクター/プランナー】福島滉大(ADK MS)

【ストラテジックプランナー】北園隼大(ADK MS)

【アートディレクター/プランナー】 井上 真友子(ADK MS)

【クリエイティブプロデューサー】瀬尾哲也(ADK MS)

【映像プロデューサー/ディレクター】 G2(Crossing)

【CG衣装・ステージモデラ―】大葉真琴 / ばね@まじめもでら

【CGアニメーター】Tomy / 犬風邪

【コンポジッター/ミキサー】冨士原徹(○○工房)

【エフェクトデザイナー】AniEmoN

【音声収録】 スタジオマウス

【アカウントエグゼクティブ】勝部義則(ADK MS)/ 大梅正幸(ADK MS)/ 佐伯茜(ADK MS)

【音楽】HoneyWorks

【キャスト】初音ミク(クリプトン・フューチャー・メディア)

星乃一歌(プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク)

天馬咲希(プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク)

望月穂波(プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク)

日野森志歩(プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク)





クレジットにつきまして



(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.



