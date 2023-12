[株式会社MEETSHOP]

更年期の悩みや症状のパターンを1冊にまとめて出版



更年期専門ブランド「オアディスワン」を運営する株式会社MEETSHOP(本社:大阪市中央区、代表取締役:前田晴代)は、「自分の更年期のパターンを知りたい」というお客さまの声に応えて、さまざまな更年期の特徴や症状を一般の皆さまから集め「更年期パターン」を作るためのキャンペーンを12月13日(水)より募集いたします。自分自身の更年期のパターンを知ることが更年期のストレスを解消する手掛かりとなります、ぜひご応募くださいませ。



オアディスワン公式サイト:https://orthisone.com







悩める更年期を救う「更年期パターン」を作って1冊の本にまとめよう!キャンペーン募集概要







■募集期間

2024年12月13日(水)~2024年12月26日(火)23:59



■商品と当選人数

期間中に応募された方の中から抽選で「更年期ナッツ『こうねんきっす』」他をプレゼントいたします。あなたの「更年期のお悩み」を応募フォームに記入してご応募ください。



《抽選で100名の方にプレゼント》

更年期ナッツ「こうねんきっす」2,160円(税込)



《抽選で500名の方にプレゼント》

・更年期専門ブランド「オアディスワン」で使える金券1,000円分

・2023年版「更年期完全ガイドブック」1,100円(税込)

※両方をセットにしてプレゼントします



■更年期ブランド「オアディスワン」公式インスタグラム

https://www.instagram.com/orthisone_official/



■応募方法

1.公式Instagram(@orthisone_official)をフォロー

2.募集投稿にいいね

3.公式Instagramのプロフィールリンク、ハイライトのフォームより「更年期のお悩み」を書いて応募

4.当選された方にはオアディスワン公式よりメールもしくはInstagramのDMにて確認連絡をさせていただき、商品を発送



※当選商品は「更年期ナッツ『こうねんきっす』」または「更年期ガイドブック+金券1,000円分」のどちらか1種類で種類は選べません。

※応募締め切り:2023年12月26(火) 23:59

※今回の応募の対象投稿SNSはInstagramのみ。









本キャンペーンの背景





私たちは更年期専門ブランド「オアディスワン」で1000人以上のお客様に体質改善サービスをご提供してきました。そんな中で更年期のお客様の声として多いのが「自分の更年期のパターンがわかればストレスも少なくなるのに」というものです。事実として更年期の科学的な定義をご存知ないお客様がほとんどです。正体がわからない更年期を必要以上に怖がるのはストレス以外のなにものでもありません。



そこで私たちオアディスワンは500名以上のお客様の声をあつめ周りの人たちは更年期にどのようなことが起こっているのか?実際の更年期のパターンを整理して一冊にまとめることにしました。



今回の取り組みでつくった更年期パターンは、私たちが毎年発行している「更年期完全ガイドブック」の2024年版に収録いたします。私たちオアディスワンはこのことを通して、数多くの更年期の人たちの悩みの解消のきっかけをご提供することを目指します。



更年期専門ブランド「オアディスワン」とは





2021年に誕生した体質改善専門ブランドがオアディスワンです。ブランドコンセプトは「or this one(かわりにこれはどうですか?)」。体質改善のために何かをやめたりプラスして取り入れたりするのではなく、今あるものを少しだけカラダにいいものに置き換えることで体質改善にプラスになることをお客様にご提供できたら、とオアディスワンは考えています。



これまで、日本初のコロナ保険付きサプリメント、15日間10万円にもかかわらず毎年200名以上が参加する「食べるファスティング」体質改善プログラムなど、さまざまなヒット商品をお客様にご提供してきました。



日本初!新型コロナウイルス対応の傷害保険付きサプリメント* 新ブランド「OR THIS ONE(R)︎(オアディスワン)」を発表

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000052867.html



【15日間10万円ながらも253名が参加した「食べるファスティング」も正式リリース】オンライン完結の体質改善ブランドOR THIS ONE(オアディスワン)が12月6日に新サービスを開始!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000052867.html



【19歳の大学生が一部上場企業に提案】村田製作所との実証実験でコロナ禍の大学生のストレス状態を可視化 調査結果も公開

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000052867.html









MEETSHOP代表取締役 前田晴代からのメッセージ





私たちは体質改善専門店の自社店舗「サンナナサロン」とオンライン体質改善のブランド「オアディスワン」を通じてたくさんのお客様と体質改善をご一緒してきました。大手企業さまにも体質改善プログラムをご提供していますので、その参加者を合わせると実にたくさんの方々の体質改善にお付き合いしたことになります。



そのように皆さんの体質改善にお付き合いするなかで、お客様がご自身の更年期について必要以上に怖がっていることに気がつきました。「自分の更年期のパターンがわかればストレスが減るのに...」そう思われている方はとても多いのです。更年期のパターンがわからないことにストレスを感じておられるのです。



科学的にかんがえても更年期のさまざまな不調はストレスの多さが大いに関係しています。



お客様の声をもとに更年期のパターンをまとめて一冊にしてお届けすることが更年期の皆さんの悩みの解決にきっと繋がるはず!そうおもって今回の取り組みを考えました。



ご応募はとても簡単です。ぜひぜひご参加ください!







株式会社MEETSHOPについて





MEETSHOPはヘルスケアに関するサービスを一般のお客様と企業様に向けてご提供しています。2017年のオープン以来の顧客リピート率が90%を超える体質改善専門店「サンナナサロン」や、日本初のコロナ保険付きサプリメントを販売した「オアディスワン」を通じて、人々が自分のヘルスケアを見つめ直して変えていく機会を提供しています。



会社名:株式会社MEETSHOP(ミートショップ)

代表者:代表取締役 前田晴代

設立:2017年3月3日

所在地:〒541-0046

大阪市中央区平野町4-8-5 RE-013ビル 2階

URL:https://www.meetshop.co.jp



