クオンタムリープ株式会社



クオンタムリープ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:中村智広)は、当社がアドバイザリーを行っているPlay Anywhere Inc.(本社:米国ニューヨーク州ニューヨーク、CEO:Yaacov Ben-Yaacov)と株式会社電通(本社:東京都港区、代表取締役社長執行役員:榑谷典洋)がスポーツビジネス領域における戦略的パートナーシップ契約を締結したことを発表いたします。クオンタムリープは、2014年からPlay Anywhereのアドバイザリーを行っており、同社の日本進出をこれまで支援してまいりました。今回の戦略的パートナーシップ契約締結に向け、Play Anywhereと電通の交渉のアドバイザーを務めました。Play Anywhereと電通は、本パートナーシップにより、スポーツを楽しむ海外のコンスーマーに対し、進化したスポーツ視聴体験を提供できるようになります。



電通は、マーケティング領域を超えて進化させた多様な企画力・実施力を掛け合わせ、顧客と社会の持続的成長に貢献する統合ソリューションを提供しています。スポーツビジネス領域でも、その専門性を活用し、スポーツ全体の成長に貢献することを目指しています。Play Anywhereは、電通のスポーツネットワークが関わる様々な国際的スポーツイベントが海外で放送・配信される際、全ステークホルダーの収益多角化のため、 Play Anywhereのプラットフォーム導入を推進してまいります。これにより、スポーツイベントのメディア権を有するメディアは、視聴者に対しより進化したインタラクティブな体験を提供できるようになります。たとえば、クイズにより得たポイントで賞品を獲得したり、各種商品やサービスを購入することもでき、ブランド各社とスポーツイベントの「奇跡の瞬間」を結びつけることができます。Play Anywhere の特許取得済みクリアリングハウスのプラットフォームを通じて、スポンサーシップ、広告、およびアフィリエイト収入によって生み出された新しい収益は、このメディア・バリューチェーンを構成するすべてのステークホルダーの間で共有されます。



Play AnywhereのCEOのYaacov Ben-Yaacovは次のように述べています。

「電通のスポーツビジネスと連携して、視聴者に優れたコンスーマー体験を提供すると同時に、バリューチェーンのすべての関係者に対価が得られるようにし、Play Anywhere のエコシステムをグローバルスタンダードとして拡大できることを光栄に思います。」



クオンタムリープの代表取締役社長の中村智広は次のように述べています。

「メディア、スポーツ、ゲーム業界で長い経験を持つPlay Anywhereのエコシステムを通じて、コンテンツ所有者と彼らのアジアおよび世界中の配信チャンネルに新たな収益をもたらすことができる契機となるパートナーシップを発表できることを嬉しく思います。」



■株式会社電通について

株式会社電通(https://www.dentsu.co.jp/)

所在地 : 〒105-7001 東京都港区東新橋1-8-1

代表者 : 代表取締役社長執行役員 榑谷 典洋

事業内容 : 顧客のマーケティング全体に対するさまざまなソリューション提供に加え、デジタル時代の変革に対応する効率的な広告開発、最適な顧客体験のデザイン、マーケティング基盤そのものの変革や、さらには顧客事業の変革をも推進。また、マーケティング領域を超えて進化させた多様なケイパビリティを掛け合わせ、顧客と社会の持続的成長に貢献する統合ソリューションを提供していく。



■Play Anywhere Inc.について

Play Anywhere(R)は、独自のインタラクティブな権利取引と特許取得済みのクリアリングハウス・プラットフォームを通じて、すべてのメディア関係者がインタラクティブ性を原動力とする新しい収益源に参加することを可能にします。Play Anywhere(R)は、リーグとインタラクティブな権利を確保し、バリューチェーンの各ステークホルダー間の収益分配を事前に定義することで、巨大消費市場へのインタラクティブな展開が可能になります。当社のパートナーは、初期費用や設定費用をかけずに新しい収益源を得ることができます。

企業URL: https://playanywhere.com/



■クオンタムリープ株式会社について

2006年にソニーグループの元会長兼グループCEO出井伸之が設立。スタートアップ・中小企業支援に特化した投資・コンサルティング事業を展開。差別化された技術またはオペレーションを持ち、国籍・規模の違いを超えた企業との資本・業務提携を通じて、アジア市場での速やかな成長を狙う企業に投資・支援することをミッションとする。成長戦略コンサルティング、投資、ステージに合わせたスタートアップ投資に特化するグループ会社7社との連携により、事業創出を具体的に支援している。

企業URL: https://qxl.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

クオンタムリープ株式会社 広報担当

E-mail: info@qxl.jp



