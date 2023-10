[オープンテキスト株式会社]

※本リリースは、OpenText Corporationが2023年10月10日(北米時間)に発表したリリースの抄訳です。

https://www.opentext.com/about/press-releases/opentext-introduces-new-unified-global-partner-network



OpenText(NASDAQ:OTEX、TSX:OTEX、日本法人:東京都千代田区、代表取締役社長:反町浩一郎)は本日、新たな統合型パートナープログラムである「OpenText Partner Network」を発表しました。OpenText Partner Networkは、OpenTextが2023年1月(北米時間)に買収したMicro Focusのパートナーエコシステムを統合し、3万社以上のパートナーからなるネットワーク全体に対し、一貫したサポートと機会を提供します。両社が、標準化されたプログラムの枠組みの下で連携することで、パートナー各社はOpenTextが持つ豊富な専門知識と情報管理技術を活用し、顧客企業に卓越した価値を提供するクラス最高水準のソリューションを提供します。



OpenTextの最高マーケティング責任者であるSandy Onoは、次のように述べています。「『opentext.ai』のビジョンと戦略を推進することで、OpenText Partner Networkは、コラボレーションとイノベーションが進展する活況なエコシステムとなるでしょう。OpenTextは、研究開発に投資し、パートナー各社の今後の開発の基礎となる先進技術を開発しています。また、世界中のお客様がAIを活用できるように、基盤となるデータと情報のフローを向上させ、安全性を確保できるよう支援していきます。OpenTextは、お客様に卓越した価値を提供するために、パートナーとの共同イノベーションに取り組み、クラウドとAIを新たな段階へと引き上げていきます。」



SAPのソフトウェア・パートナー・ソリューション担当グローバル・バイスプレジデントであるDarryl Gray氏は、次のように述べています。「生成AIが当初の誇張された期待から進化を遂げる中、現在では測定可能な投資対効果を確保する作業へと移行しています。SAPは、世界トップクラスのビジネスアプリケーションスイートを補完し、お客様の潜在能力を最大限に引き出すことができる未来のエンタープライズAIのエコシステム構築に取り組んでいます。当社はOpenTextのopentext.ai戦略を支えるビジョンを支持しており、OpenTextの最新のイノベーションによって、あらゆる規模や業界の企業が、想像を超える高みへと業務を引き上げられると確信しています。」



OpenText Partner Networkプログラムの内容は、以下の通りです。

OpenText Partner Program for Enterprise Partners:全世界で一貫したプロセス、期待値、将来の成長につながるメリットを備えた標準化された単一のプログラムフレームワーク



OpenText Cloud Acceleration Program:OpenTextのパブリッククラウド製品を通じ、パートナー各社が新たなビジネスと成長の機会を構築するためのプログラム



OpenText Aviator Thrust for Partners:顧客企業のAIジャーニーへの対応や業界別ソリューションの開発でOpenText Cloud APIサービスを使用するクライアントを対象に、カスタムソリューションを構築するパートナー向けの新サービス



OpenText SolExプログラム:OpenText製品の拡張機能と共同ソリューションを通じ、市場の特定のニーズに応える機会をパートナー各社に提供するイニシアチブ







OpenText Partner Networkは、世界150カ国で展開しており、業界をリードする情報管理ソリューションを通じ、数千社の最終顧客企業にサービスを提供しています。



提供開始時期

新しいOpenText Partner Networkは、対象パートナー全社に提供を開始しています。詳細については、当社Webサイトをご覧ください。

https://www.opentext.com/ja-jp/partners/find-an-opentext-partner#benefits



※本リリースには、海外でのみ提供されている製品や機能、サービスが含まれています。詳しくは弊社までお問合せください。



OpenTextについて

OpenTextグループは、The Information Company(TM) をブランドスローガンに掲げ、情報を強化・保護し、多種多様な業界・業種のお客様に情報の優位性をもたらします。オープンテキストは、情報管理のリーダーとして、コンテンツ、ビジネスネットワーク、デジタルエクスペリエンス、セキュリティ、アプリケーションモダナイゼーション、運用管理、開発者向けAPIなど、包括的なポートフォリオを提供しています。OpenText(NASDAQ: OTEX、TSX: OTEX)の詳細についてはopentext.comをご覧ください。



【オープンテキスト株式会社について】

オープンテキスト株式会社は、情報活用の変革を促す「企業情報DX」の推進に向けて、ビジネスに不可欠な情報やプロセスを自動化するビジネスコンテンツ&プロセス管理をはじめ、企業間取引の情報を可視化しコントロールするB2B/EDI連携・サプライチェーン統合やFAXソリューション、Web&デジタルメディア管理、データ保護やサイバーセキュリティ、フォレンジックツール、AIを用いた各種の分析・可視化ツールなど、多種多様な業界・業種のお客様へ最適なソリューションを提供しています。

https://www.opentext.jp



【マイクロフォーカス合同会社について】

マイクロフォーカス合同会社は、OpenTextグループの日本法人のうちの1社です。マイクロフォーカス合同会社に関する詳細は https://www.microfocus.co.jp/をご覧ください。



【マイクロフォーカスエンタープライズ株式会社について】

マイクロフォーカスエンタープライズ株式会社は、OpenTextグループの日本法人のうちの1社です。マイクロフォーカスエンタープライズ株式会社に関する詳細は https://www.microfocus-enterprise.co.jp/ をご覧ください。



