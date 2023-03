[MAGES.]

株式会社MAGES.は、今年でデビュー5周年を迎えるHi!Superbの7th Single発売と発売記念リリースイベント、5周年記念LIVEの実施が決定したことをお知らせいたします。



5月31日(水)7th Single『Bling Bling Party』発売決定!









2023年5月30日(火)にデビュー5周年を迎えるLEO(三谷怜央)、RYO(滝澤諒)、OMI(大海将一郎)、MAGURA(助川真蔵)による4人組Dance&Vocalグループ「Hi!Superb」の7th Single、『Bling Bling Party』のリリースが5月31日(水)に決定しました!



CDに収録される表題曲『Bling Bling Party』は、エッジが効いた重めのサウンドにダンスミュージックの高揚感が融合した、これまで5年間の集大成となる挑戦的なナンバー。ブザー音から始まるイントロや、目まぐるしく変化するテンポと魅力的な4人の歌声は、一度聴けば必ず耳に残るヘビロテ間違いなしの一曲です!



2曲目の『80% Night』は、夜に揺蕩う大人の雰囲気満載のネオ・シティポップを感じる楽曲。



また、2月14日(火)に発売されたバレンタインデーとホワイトデーをテーマにしたデジタルシングル2曲も収録となります。



5周年を祝し発売される今回のシングルは、表題曲『Bling Bling Party』のMusic Video、Music Video Dance ver. 、Music Video Making Movieが収録されたDVD付きの特装盤と、ジャケットデザインが異なる通常盤A/B/Cの計4形態でのリリース。特典として、ランダムブロマイド(ソロカット4種、全員カット1種/全5種のうち1枚)がすべての形態に封入されます。













なお、初回生産分には2023年夏に実施予定のLIVEの先行チケット抽選に申し込めるシリアルコードが封入されます。LIVEの詳細は後日発表となるので、HiSuperbの今後のお知らせを要チェックです!





表題曲『Bling Bling Party』の試聴もHiSuperb HPで公開されたので、ぜひ、ご試聴ください。

http://hisuperb.com/discography/



発売記念リリースイベント開催決定!

「Bling Bling Party」の発売を記念し、都内でリリースイベントの開催が決定!



5月3日(水祝)トーク会&お渡し会(アニメイト)

5月3日(水祝)個別ネットサイン会(LOVE&ART SHOP)

5月4日(木祝)ミニライブ&ハイタッチ会(Space emo 池袋)

5月4日(木祝)5Shotチェキ会(LOVE&ART SHOP)

5月5日(金祝)ミニライブ&お見送り会(HMV)

5月20日(土)ミニライブ&ハイタッチ会(タワーレコード)

5月20日(土)5Shotチェキ会(LOVE&ART SHOP)

5月28日(日)ミニライブ&お見送り会(タワーレコード)

6月3日(土)トーク会&ハイタッチ会(HMV)

6月3日(土)ミニライブ&お渡し会(アニメイト)



※開催時間、場所、ご参加方法などの詳細は後日お知らせいたします。イベント会場、店舗へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。

※特典会実施の際は、感染症対策として飛沫防止シートの設置や、メンバーが手袋を着用させて頂く可能性がございます。

※政府からの要請及び社会情勢を鑑みて、イベント内容自体が変更となる場合がございます。



法人別のオリジナル特典付きでご予約受付スタート!

アニメイト(通販含む)、ステラワース、HMV、HMV&BOOKS online、楽天ブックスにてご予約、ご購入いただいたお客様には、各法人別のオリジナル特典をお渡しいたします。



◆ 全国アニメイト(通販含む):L判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真)

https://www.animate-onlineshop.jp/



◆ ステラワース:L判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真)

https://www.stellaworth.co.jp/shop/



◆ HMV、HMV&BOOKS online:L判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真)

https://www.hmv.co.jp/



◆ 楽天ブックス:L判ブロマイド(撮り下ろしアーティスト写真)

https://books.rakuten.co.jp/



※写真は各法人ごとに異なります。後日の公開をお待ちください。

※特典は無くなり次第終了となります。詳細は各店舗にお問い合わせください。



■商品情報

アーティスト:HiSuperb

タイトル:『Bling Bling Party』

発売日:2023 年5 月31 日(水)

特装盤(DVD 付):¥ 3,630(税10%:¥330)/品番:USSW-0408

通常盤A/通常盤B/通常盤C:¥2,200(税10%:¥200)/品番:USSW-0409/USSW-0410/USSW-0411

発売元:MAGES. 販売元:MAGES.



【CD 収録内容】

1:Bling Bling Party

2:80% Night

3:Don't you fall in love?

4:Just believe in love

5:Bling Bling Party -off vocal-

6:80% Night -off vocal-

7:Don’t you fall in love? -off vocal-

8:Just believe in love -off vocal-



【DVD 収録内容】

1:Bling Bling Party -Music Video-

2:Bling Bling Party -Dance ver.-

3:Bling Bling Party -Music Video Making Movie-





◆Hi!Superb

【OFFICIAL WEBSITE】http://hisuperb.com/

【OFFICIAL Twitter】https://twitter.com/hisuperb

【OFFICIAL Instagram】https://www.instagram.com/hisuperb.info/

【OFFICIAL TikTok】https://www.tiktok.com/@hisuperb_official



◆Radio

Hi!Superbの『Hi!HighCast!』

パーソナリティは週替わりで毎週土曜日21:00更新!

LOVE&ART OFFICIAL FANCLUBでは会員限定おまけパートも配信中

【Hi!Superb公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/c/HiSuperbCh



◆Web

Hi!Superbの『Hi!SuPunch!!』

YouTubeとTwitterLiveにて毎月1回配信中!

【Hi!Superb公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/c/HiSuperbCh



