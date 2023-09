[Frank Smythson Ltd]

スマイソンから、色彩豊かな2024年版のダイアリーコレクションが発売。







スマイソンから2024年版のダイアリーコレクションが発売されました。

2024年版は、ユーカリやウォーターメロン、フォレストグリーンやピオニーなど、色彩豊かなラインナップに加え、バーチカルタイプのソーホーダイアリーや、スマイソン初のエバーグリーンリフィラブルダイアリーも登場します。



スマイソンのダイアリーは、移動中やデスクワークにも使いやすいよう、大小様々なサイズから、1週間見開き、1日1ページなど、豊富なデザインが揃っています。



ダイアリーはそれぞれ、スマイソンのシグネチャーレザーである、パナマ、マーラ、ラドローの3種類からお選びいただけます。

表紙には「2024」の繊細な刻印が入り、ページマーカーにはグログランのネイビーブルーがアクセントに。



どのダイアリーにも、スマイソンのアイコンである、ナイルブルーのフェザーウェイトペーパーに、地球儀と羽の模様の透かしが入り、ページの縁には手作業で金箔が施されています。





ダイアリーのページをめくると、日本を含む世界各地の祝日やイベント、美術館や劇場などの文化施設の厳選されたリストが掲載。

スケジュール管理だけでなく、ライフスタイルや、様々なアイデアの、インスピレーションを得ることができます。





2023年11月5日から使用が可能な2024年版ダイアリーコレクションは、店頭およびsmythson.comのオンラインストアでお買い求めいただけます。



日常の様々な瞬間に彩りを添えるスマイソンのダイアリーを生活に取り入れてみませんか。







お気に入りのダイアリーを選んだらパーソナライズサービスをお忘れなく!

遊び心のあるモチーフやニックネーム、シンプルなイニシャルの刻印などを施し、あなただけのスマイソンダイアリーに仕上げてください。









PANAMA : クロスグレイン・パナマレザー。1908年にフランク・スマイソンによってデザインされた、有名なパナマ手帳に由来するクロスグレインのテクスチャーを持ち、スマイソンのアイコンとなっており、軽量で耐久性に優れています。



MARA : クロコダイル・エンボス加工。スマイソンの最もアイコニックなコレクションのひとつであるマーラ・レザーは、光沢のあるクロコダイル柄の仕上げが特徴。職人がプリントと染色を施し、最後に手作業でブラッシングを施します。



LUDLOW : レザーにエンボス加工を施し、自然なシボを出した後、職人が特殊な「タンブリング」加工を施し、自然なシボを引き出すことで、贅沢な質感を実現。



DAY PER PAGE : 1日1ページのスタイル。忙しい日でも、十分なスペースに書き込むことができます。



WEEK TO VIEW : 1週間見開きのスタイル。スケジュールを一目で把握することができ、大きいサイズにはメモページも付き、ToDoを書き留めることもできます。







ポケットサイズダイアリー









2024年Maraレザー Panamaウィークリーダイアリー ¥16,800(税込)





2024年Panamaレザー Waferウィークリーダイアリー、ペンシル付き ¥16,800(税込)





2024年Panamaレザー ウィークリーダイアリー ¥9,500(税込)





2024年Panamaレザー Waferウィークリーダイアリー ¥8,600(税込)







ミディアムサイズダイアリー









2023-24年 Maraレザー Sohoウィークリーダイアリー、スライド式留め具付き ¥49,500 (税込)





2024年Panamaレザー New Chelseaウィークリーダイアリー ¥22,500(税込)





2024年Panamaレザー New Chelseaウィークリーダイアリー ¥22,500(税込)





2024年Panamaレザー Sohoウィークリーダイアリー ¥37,000(税込)







デスクサイズダイアリー









2023-24年 Maraレザー Portobelloウィークリーダイアリー、スライド式留め具付き ¥58,300(税込)





2024年Maraレザー Portobelloウィークリーダイアリー ¥52,700(税込)





2024年Panamaレザー Portobelloウィークリーダイアリー ¥50,400(税込)





2024年Ludlowレザー Sohoウィークリーダイアリー ¥44,800(税込)











スマイソンについて



1887年、フランク・スマイソンがロンドンのニューボンドス トリートに最初の店を開いて以来、スマイソンは人々のライフスタイルに欠かせないアイテムを作り続けています。

バッグや アクセサリー、ノートブック、ダイアリー、ステーショナリ ー、ホームアクセサリーなど、日々の美しい瞬間や非日常の体験に寄り添い、人生の相棒としてお使いいただけるアイテムが揃います。



現在、2つのロイヤルワラント(英国王室御用達)を保持する スマイソンは、ヨーロッパ王室からインドの王族を始め、グレース・ケリー、キャサリン・ヘプバーン、クローデット・コルベール、ヴィヴィアン・リーなど、現在に至るまで数々のセレブリティや著名人から絶大な支持を集めています。









商品は公式オンラインストアで購入可能です。

公式オンラインストア https://www.smythson.com/jpy/

インスタグラム @smythson

Facebook @smythsonlondon

Twitter @smythson



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-20:16)