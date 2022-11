[渋谷ヒカリエ]

4月26日に開業10周年を迎えた渋谷ヒカリエは、今後も渋谷エリアの先駆的な施設として進化をつづけていくため「あしたのヒカリへ。」を10周年のテーマとし、年間を通じて様々なイベントやプロモーションを実施しています。この度、渋谷ヒカリエにて香取慎吾さんの3年ぶりとなる個展「WHO AM IーSHINGO KATORI ART JAPAN TOURー」の開催が決定しましたのでお知らせいたします。







アート、お芝居、バラエティ、音楽、ファッションなどエンターテイナーとして多方面で活躍を続ける香取慎吾さんの3年ぶりとなる個展の開催が決定しました。2018年パリ・ルーブル美術館にて自身初となる個展「NAKAMA des ARTS」を開催。2019年IHIステージアラウンド東京で行われた「BOUM!BOUM!BOUM!香取慎吾NIPPON初個展」では18万人超を動員され、アーティストとしても大きな注目を集められています。「BOUM!BOUM!BOUM!」で展示された作品はもちろん、「JANTJE_ONTEMBAAR」、「週刊文春WOMAN」の表紙書き下ろし、そして本個展の為に制作される完全新作など約200点を一堂に展示。アーティスト活動を凝縮させた贅沢な空間となります。





また、香取慎吾さんに制作いただいた渋谷ヒカリエの10周年記念ロゴマークの原画も展示予定です。渋谷ヒカリエのネーミングコンセプトである「ヒカリ」をテーマに、「光の三原色」である赤・緑・青と「色の三原色」であるシアン・マゼンダ・イエローで、渋谷ヒカリエが体現したいカラフルな世界を表現し、さらにその中心には渋谷ヒカリエに訪れる人々の心のトキメキを「10本のヒカリ」で現わしています。







香取 慎吾さん 記者会見でのコメント







3年ぶりに個展を開催することができて本当に嬉しいです。前回日本初開催した個展「BOUM!BOUM!BOUM!」は劇場で開催しましたが、本個展は新しく100点書き足し、ヒカリエホールで開催します。今年、渋谷ヒカリエの記念ロゴを描きました。僕が描いた記念ロゴがフラッグとして掲げられている場所で個展が開催できることを嬉しく思っています。

今回、自分は一体誰なんだろうという意味を込めて「WHO AM I」というタイトルにしています。皆さんが知っている香取慎吾の絵、知らない香取慎吾の絵を見て、より僕の深い部分を知ることができる個展となっています。3年ぶりの個展開催ですが、人生何度でも個展を開催できるわけではありません。出し惜しみなく自分を曝け出していこうと思いますので、初めての僕を皆さんに見てほしいです。











イベント概要



【イベント名】WHO AM I ーSHINGO KATORI ART JAPAN TOURー

【イベント日】12月7日(水)~ 2023年1月22日(日)※2023年1月1日(日)は休館

【営業時間】平日12:00~19:00(最終入場18:30)※金曜日は20:00まで営業(最終入場19:30)

土曜日 11:00~20:00(最終入場19:30)

日曜日・祝日 11:00~18:00(最終入場17:30)

【会場】渋谷ヒカリエ ヒカリエホールA(渋谷ヒカリエ 9F)

【主催】「WHO AM I」製作委員会

【チケット】各プレイガイドにて11月3日より販売※前売券の販売は12月6日(火)まで

料金:一般 平日 2,300円(前売り 2,100円)、土日祝 2,500円(前売 2,300円)

中高生 平日 1,300円(前売り 1,100円)、土日祝 1,500円(前売 1,300円)

※小学生6年生まで無料

【HP】https://www.whoamitour.jp/

【お問い合わせ】「WHO AM I」イベントダイヤル 0570-06-1234(10:00~18:00)



<渋谷ヒカリエ 概要>

2012年4月26日に渋谷の街のシンボルタワーとして開業した地下4階から34階建ての渋谷駅東口直結の高層複合施設。地下3階~5階はフード・ビューティ・ファッションなど約230のショップが入る商業施設「ShinQs」他、6階~11階は世界各国の料理が楽しめるカフェ&レストラン、8階はギャラリーやデザインの展示会などが開催されるクリエイティブスペース「8/(はち)」、9階はファッションショーやイベントなどを開催する「ヒカリエホール」、11階には1,972席を有するミュージカル劇場「東急シアターオーブ」が入り、17階以上にはオフィスも構える。



<施設情報>

・住所:東京都渋谷区渋谷2-21-1

・敷地面積:約9,640平方メートル /延床面積:約144,000平方メートル /高さ:約182.5m

・フロア:階層 地上34階、地下4階

-商業施設(ShinQs):地下3階~5階

-カフェ&レストラン:6階~7階(8階,11階にも一部レストランあり)

-クリエイティブスペース「8/」:8階

-ヒカリエホール:9階

-東急シアターオーブ、カンファレンスルーム:11階

-オフィス:11階~34階

・営業時間:ShinQs 10:00~21:00/カフェ&レストラン 11:00~23:00

※店舗により休業または営業時間の短縮している場合がございます。詳細はHPをご確認ください

・店舗数:約260店舗(ShinQs約230店舗/カフェ&レストラン 26店舗)

・アクセス:JR線・京王井の頭線「渋谷駅」と2階連絡通路で直結

東京メトロ銀座線「渋谷駅」と1階で直結

東急東横線・田園都市線・東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」B5出口と直結



■最新情報は渋谷ヒカリエHPをご確認ください( https://www.hikarie.jp/)

■営業時間はShinQs(地下3階~5階):11:00~21:00 /

カフェ&レストラン(6階~11階):11:00~23:00

※各店舗により休業または営業時間が異なる場合もあるため、事前にHPをご確認ください



