株式会社yui(東京文京区、代表取締役 南 達也)は、2022年12月7日(水)より、社員満足度を高めるために誕生日に福利厚生としてデジタルカタログギフトを贈ることができる法人様向けギフトサービス『yui365 for 誕生日』を、リリースいたしました。





■yui365 for 誕生日 サービスサイト

https://www.365.yui.gift/birthday









■リリースの背景

株式会社yuiでは、創業時から結婚式の引き出物として、カタログギフト事業を展開しておりますが、デジタルのオリジナルカタログギフトを作成・送付できるというサービスの特性から、

企業様に対して福利厚生の需要を発見し法人向けサービスyui365をリリースいたしました。

yui365を利用いただく中で、特に従業員の誕生日に贈る用途が多いことに気づき、誕生日での送付に特化した本サービス「yui365 for 誕生日」のリリースに至りました。





■導入事例

「yui365」を誕生日用途でご導入いただいた企業様にインタビューをさせていただきました。

不二家労働組合様:https://www.365.yui.gift/2022/08/fujiya-roudoukumiai/





■サービスの特徴

1. かんたんスタート、あとは“おまかせ“で大丈夫

最初に「月別の人数、カタログのランク」だけ決めていただければ、すぐにオリジナルのカタログギフトを作成することができます。さらに、1度ご発注いただければ次回以降発注の手間はほぼゼロ。

こちらから人数の増減がないかだけ確認し、毎月自動で納品させていただきます。









2. メッセージ、写真、ロゴを挿入し社員の誕生日にお祝いの気持ちを伝えることができます

yui365 for 誕生日では、社員の好みに合わせた世界に一つのオリジナルデジタルカタログを作ることができます。

用意している商品リスト以外にも、リクエストや自社商品を入れるなどのご対応も可能です。

会社から社員へ想いを直接届けることができたり、その企業オリジナルで特別なデジタルカタログギフトが作成できることに喜びの声をいただいております。

















3. 非対面でもURL送付ですぐに贈ることができます

URLをメールなどで送信いただくだけで、リモートワークで働く従業員にもプレゼントをすることができます。 ご相談いただければQRコードを記載したギフトカードを届けさせていただくことも可能です。









■株式会社yui概要





代表者:南 達也

本社:東京都文京区水道2-5-1 東和ビル703

創業:2017年9月

事業内容:デジタルカタログギフトの企画販売

URL:https://www.yui.gift/company



※GOOD DESIGN AWARD 2018年度 受賞



結婚式向けオリジナルカタログギフト作成サービス『結-yui-』

URL:https://www.yui.gift/



法人向けギフトサービス『yui365』

URL :https://www.365.yui.gift/



結婚や出産の内祝いを贈るサービス「yui for 内祝い」

URL :https://www.uchiiwai.yui.gift/



