[沖縄UDS株式会社]

ホテル アンテルーム 那覇(2020年開業、沖縄県那覇市前島3丁目27番地11 運営会社:沖縄UDS株式会社、沖縄県那覇市牧志1-19-8、代表取締役:片桐雄一郎)では、『おひとりさまホテル』原案者まろさん監修による宿泊プランを、2023年9月1日~9月30日の期間限定で販売いたします。







ホテル アンテルーム 那覇では、おひとりさま。(https://www.instagram.com/ohitorigram/)メディア運営や、『おひとりさまホテル』((C)まろ マキヒロチ/新潮社)の原案を手掛けるまろさん監修による「ホテル アンテルーム那覇 おひとりさま沖縄旅」宿泊プランを、2023年9月1日~30日の期間限定で販売いたします。

まろさんの宿泊体験を元にした、おひとりさまステイを最大限楽しむ宿泊プランでは、『おひとりさまホテル』2巻でも取り上げられたホテル アンテルーム 那覇の客室やラウンジのほか、沖縄県産品をお楽しみいただけます。



ホテル アンテルーム 那覇における過去実績では、1名での宿泊利用が約17%を占め(自社集計、2022年10月1日~2023年8月31日)、沖縄全体においても1名での来島は約33%と最も多くなっている一方、1名での項目別満足度の比率においては、宿泊施設51%(全体平均64%)、44%(全体平均50%)(沖縄県令和3年度観光統計実態調査報告書より)と改善の余地があります。

ひとり旅ならではの滞在が叶うサービスや沖縄県産品を組み込んだプランを提供することで、より充実した沖縄ひとり旅に繋がることを期待しています。



2023年9月3日(日)21時~(予定)には、まろさんが実際に来沖し、Instagramアカウント「おひとりさま。」(https://www.instagram.com/ohitorigram/)にて、おひとりさま沖縄旅の魅力を伝えるインスタライブを行います。



【公式サイト限定】ホテル アンテルーム 那覇 おひとりさま沖縄旅 宿泊プラン





オーシャンビューのワーケーションがかなう!ラウンジアクセス



『おひとりさまホテル』でも出てくる、オーシャンビューのラウンジアクセス。ドリンクと軽食の他、ワーケーション滞在でも便利な電源付きのテーブルを完備しています。

併設する無料のギャラリースペースでは、沖縄県内を中心としたアーティスト作品を展示し、アートやカルチャーに触れる機会をご提供します。

画像:Photo by Nacasa & Partners





「ひとり沖縄」のはじまりに。ウェルカムドリンク&スイーツ



目の前のオーシャンをイメージしたノンアルコールカクテルと、ホテルシェフが手作りしたアフォガートをウェルカムドリンク&スイーツとしてご提供します。

(ご提供は9時~18時まで。チェックイン当日以外でもご利用可能です。時間外でご利用の場合はパウンドケーキをご提供します。)









旅疲れも吹き飛ぶ、癒されバタフライピーバスボム付き(1個/人 お持ち帰り可能)



ついつい歩き回ってしまいがちなひとり旅。旅疲れの夜を癒してくれる、沖縄県産バタフライピーのバスタボムをご用意しました。沖縄の青い海を連想させる、バタフライピーならではの青。フローラルの香りに包まれ、ゆったりとしたバスタイムをお過ごしいただけます。







株式会社バタフライピー研究所

「バタフライピーの供給を通じて、人々の健康・美容に貢献する」をミッションとするバタフライピー産業のリーディングカンパニーです。

https://butterflypea.jp/



沖縄の手作りTIMELESS CHOCOLATEで、夜もぐっすり。(1個/人 お持ち帰り可能)



就寝前のまったり時間のお供には、沖縄初の“Bean to Bar”スタイルのチョコレート専門店TIMELESS CHOCOLATE”が提供するシングルオリジンチョコレート インドネシア 72% -STONE GRIND-」を。沖縄で最高賞となる「県知事賞」を2020年に受賞。世界中から厳選した個性豊かなカカオ豆を自家焙煎する事で味わいを引き出し、大自然の恵みをふんだんに受け育った純粋なサトウキビと繋ぎ合わせたチョコレートです。アルコールとのペアリングもおすすめです。



TIMELESS CHOCOLATE

2014 年沖縄初となる“Bean to Bar” スタイルのチョコレート専門店として誕生。

タイムレスチョコレートの原料は2つだけ。世界中から厳選した個性豊かなカカオ豆を自家焙煎する事で味わいを引き出し、大自然の恵みをふんだんに受け育った純粋なサトウキビと繋ぎ合わせています。

ここ沖縄でしか実現出来ないチョコレートを日々手作りしています。

https://shop.timelesschocolate.com/





■プラン料金・予約方法

漫画で取り上げられた「コーナースイート」の他、スタンダード、アートルーム、スイートまで幅広く客室をお選びいただけます。

1室1名11,000円~ ※料金は変動しますので、最新情報はプランをご覧ください。

宿泊期間:2023年9月2日~2024年3月31日

予約可能期間:2023年9月1日~9月30日



ホテル アンテルーム 那覇公式サイトからの予約限定です。

プランURL:https://onl.tw/MRGJKDf

公式サイトURL:https://okinawa-uds.co.jp/hotels/anteroom-naha/



※1室2名様~でもご予約いただけます。

※おきなわ彩発見NEXTもご利用可能です。



プラン監修 まろさんコメント





実は当初沖縄=リゾート地の印象が強く、ひとりで沖縄を楽しむことがイメージしにくかったのですが、実際にひとりで訪れた際、誰かと行くのとは違う”沖縄の景色”が見えて...! 街とじっくり向き合えるのが、ひとり旅の良さだなと思っているのですが、沖縄はとてもいい意味で独特で、建物や器、人、空気...全ての要素に「沖縄らしさ」が詰まっているなと実感できて、感動しました。そんな「ひとり沖縄」の起点に「ホテル アンテルーム那覇」さんはぴったり!おひとりさま向けのステイプランにしたので、ホテルでも、街でも、ひとりでぜひ満喫いただきたいです。



おひとりさまホテルについて







ホテル設計会社に勤める塩川史香は、「おひとりさま」でホテルを過ごす月に1度の楽しみを最高のよろこびにしている。同僚たちも、それぞれ独自の「ひとり時間」の楽しみかたでホテルライフを満喫していて……王様のブランチ、めざまし8、#ふらっとなど各メデイアで話題沸騰!! 『いつかティファニーで朝食を』のマキヒロチが描く、ホテルを巡る様々な物語――!!

8月8日第2巻発売。(新潮社)



コミック情報

https://www.shinchosha.co.jp/book/772636/







原案:まろ

「ひとり時間の楽しさ」を多く の人に伝えたいと、ひとり時間の過ごし方を提案するメディア『おひとりさま。 』を運営。Instagramアカウント(@ohitorigram)のフォロワーは約6万人。ひとりホテルステイの楽しさを発信していたことが、漫画「おひとりさまホテル」の原案に。『 Hanako.tokyo』では「ひとりホテルのすゝめ」を連載中。ホテル等とコラボして 、ひとり向けプランの企画・プロデュースも手掛ける。





漫画:マキヒロチ

第46回小学館新人コミック大賞入選。ビッグコミックスピリッツにてデビュー。リアルな人間模様を描いたストーリー漫画から、時計専門漫画、ギャグエッセイなど幅広いジャンルで活動中。著作に『いつかティファニーで朝食を』『創太郎の出張ぼっちめし』(いずれも新潮社刊)『吉祥寺だけが住みたい街ですか?』『SKETCHY』などがある。





ホテル アンテルーム 那覇







「常に変化するアート&カルチャーの今」を発信するホテルをコンセプトに掲げ、沖縄のみならず、全国から集まるアートやカルチャーに触れ、旅行者と地元の方との交流を育み、新たな賑わいを生み出す場を目指しています。



所在地 :〒900-0016 沖縄県那覇市前島3丁目27番地11

アクセス : 那覇空港より車で約15分、那覇泊港より徒歩約7分

開業日 : 2020年2月27日

客室数 : 126室、全室ハーバービュー

付帯施設 : ギャラリー、レストラン、バーラウンジ、ショップ

Photo by Nacasa & Partners



本件に関するお問合せ先





沖縄UDS株式会社 広報グループ

sales-and-marketing@okinawa-uds.co.jp

098-860-8554



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/02-02:16)