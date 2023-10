[ウォーゲーミングジャパン株式会社]

「霧の艦艇」より新たな艦艇WoWSLの大海にやってくる!



ウォーゲーミングは、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S向け『World of Warships: Legends』とアニメシリーズ『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ』とのコラボレーションをお知らせ致します。





報道関係各位 2023年10月 3日(火)

・アップデート紹介動画: https://www.youtube.com/watch?v=wqrPwNE9quU

※字幕をオンにして、歯車のマークより日本語字幕を選択してご視聴ください。



■『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ』より「霧の艦隊」がやってくる!

PC向け『World of Warships』でも実現した、人気ミリタリーSFアニメシリーズ『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ』が満を持して『World of Warships: Legends』の大海にやってきます!10月2日よりプレミアムTier VI 重巡洋艦「ARP Haguro」、「ARP Nachi」、大和型の戦艦「ARP Musashi」のコラボ艦艇3隻が新登場です。



















レジェンダリー級艦艇「大和」向けには特別なスキンの他、コラボスキン、4つの記念旗も入手できます。コラボ艦長としてユニークスキルを持つ「ARP Haguro」、「ARP Nachi」、「ARP Musashi」そして「ARP Yamato」ももれなくゲットし、「霧の艦隊」をキミだけの港に迎えましょう!







■ 10月はいよいよお待ちかねハロウィーンの季節!ラスプーチンからトランシルヴァニアを守れ!

身の毛もよだつハロウィーンイベントが今年もやってきます…。怪僧より名づけられた艦艇「Rasputin」より「Transylvania」を全力で守り切るのが今年の遊び方。その他イベント開幕記念で用意された艦長コスチュームや魅力なアイテムが出現する(かもしれない)クレート、艦艇用のスキンを入手し血も凍るような恐ろしいWoWSLのハロウィーンを謳歌しようではありませんか…







■ 新キャンペーン「Northern Sentinel」では新しい戦艦や艦長が登場

5週間100のマイルストンが用意された新たなキャンペーン「Northern Sentinel」では、海事支援を取得すると強力な主砲と様々な消耗品を兼ね備えるTier VII アメリカのプレミアム巡洋艦「Anchorage」が最終褒賞として入手できます!その他にもハロウィーンテーマのクレートやイギリス戦艦クレートもプレイヤーを待ち受けています。









■新コンテンツ「カレンダー」が登場!イギリス艦艇を入手せよ!さらに新しいランク戦が開幕!

毎日何かがガッポリもらえる「カレンダー」が登場、イギリス海軍の艦長「John Fisher」や特別な迷彩とともに4隻の新艦艇が登場するだけでなく、スピードが自慢で巨大な主砲を持ち、旋回式の魚雷を搭載するイギリスのTier VI「Renown」やTier VIII「Hawke」がアーリーアクセスとしてクレートで入手可能となります。











更に新しいランク戦2シーズンが開催されます。航空母艦を除くTier VIIIからTier VIIIで3対3形式にて占領戦を行います。ランク戦開催期間は10月3日から9日、10月10日から16日の予定です。



その他のバグ修正や詳しいアップデートの内容は、下記のリンクよりご確認ください。

アップデート最新情報:https://wowslegends.com/blogs/



■『World of Warships: Legends』について

PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S版『World of Warships: Legends』は、数々の歴史的艦艇を操り、オンラインで対戦する海戦アクションゲームです。史実に名を残す名艦長と共に、自分の艦艇をアップグレードし、世界中のプレーヤーとリアルで没入感のあるアクション海戦が楽しめます。世界中のプレイヤーが熱狂する本家PC版の、重厚かつ戦略的、また美麗で迫力のあるゲーム性はそのままに、現存する家庭用ゲーム機のスペックをフルに引き出して開発された本作では、よりスピード感のある戦闘、艦長を強化するオプションやUIの改善、直観的な操作方法など家庭用ゲーム機でこそ可能になった独特の機能や特徴も追加されています。



■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界16か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。



■TVアニメ『蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-』について

2039年、人類は温暖化に伴う急激な海面上昇により、地上での版図を大きく失った。それに呼応するかのように、霧を纏う謎の軍艦群「霧の艦隊」が世界各地の海洋に出現、搭載した超兵器で人類の艦を攻撃し始めた。



人類は持ちうる戦力を投入し、最終決戦「大海戦」に臨むも、「霧」の圧倒的な武力の前に脆くも敗れ去った。すべての海域、運搬経路を「霧の艦隊」によって封鎖され、政治経済は崩壊、人類は疲弊の一途をたどっていた―――――――



「大海戦」から7年。

士官候補生・千早群像の前に現れた「霧の艦隊」の潜水艦「イ401」。敵であるはずの「イ401」、そのメンタルモデル「イオナ」との出会いは群像に、そして人類に何をもたらすのか?



【タイトル概要】

■タイトル

『World of Warships: Legends』

■ジャンル

マルチプレイオンライン海戦アクション

■プラットフォーム

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X/Xbox Series S/Xbox One

■配信日(日本)

・PlayStation(R)4版:2019年 4月16日

・Xbox One 版:2019年11月25日

※PlayStation(R)5及びXbox Series X/Sでの後方互換性対応済

■価格

・基本プレイ無料 (一部有料アイテムあり)

・パッケージ版 開戦パック 希望小売価格 3,980円+税(PlayStation(R)4版のみ)

■CERO

A (全年齢対象)

■公式サイト

https://wowslegends.com/

■公式ツイッターアカウント

https://twitter.com/WoWSL_Japan

■ウォーゲーミングジャパン株式会社公式サイト https://wargaming.co.jp/

※一般向け問い合わせ先https://console.wargaming.net/support/ja/



