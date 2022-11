[株式会社RATEL]

コロナウイルスの影響で開催が中止されていた、KOFファン向けの大イベント「KOFes」が戻ってきた!当日はトーナメントやコスプレイベントを実施予定。













KOFes 2022とは





国内最大級のTHE KING OF FIGHTERSのイベント、KOFesが2022年11月13日(日)に大崎ブライトコアホールにて開催されます。



本イベントは2016年よりスタートし、プロプレイヤーやコスプレイヤー、声優ファンなどすべてのKOFファンに向けたイベントを開催してきました。海外のプロ選手も来場するなど、国際的にも注目されているイベントとなっております。



今回開催される「KOFes2022」では、トーナメント戦、コスプレイベント、声優イベントなどファンやマニアなら必見のコンテンツを実施いたします。THE KING OF FIGHTERSをまだまだ楽しみ足りない人は是非ご参加ください!!





実施イベントについて



■ コスプレステージ(開始時間 15:00 ~ 16:00)

KOFesの会場内はコスプレイヤー向けに開放中!(事前受付制)

ステージイベントも実施し、ゲスト審査員による特別賞も!100人弱のコスプレイヤーが参加予定。



■ トーナメント戦(開始時間 11:00 ~ 19:00)

トーナメントで採用するタイトルは「KOF XV」「サムライスピリッツ」の2タイトル。

いずれも試合模様はKOFes公式YouTubeにて配信予定。



■ ゲスト出演(開始時間 11:00 ~ 19:00)





NOモーション。(お笑い芸人)

格闘ゲーム好きのお笑いコンビ。

玄人ゲーマーほど思わずツボってしまう二人の深~いネタに大注目!





劉セイラ(声優)

明天君(KOF)、呉瑞香(サムスピ)の声優であり、漫画家でもあり、

最近ではテレビやラジオ番組にも出演しマルチに活躍中!

一度あった人をファンにしてしまう、とても魅力的な方です!





山崎るい(声優)

KOFXVで復活した大人気キャラクター「クリス」の声優。

ストーリーでも重要なキャラクターを務めながらも、SNSでもファンとも

積極的に交流するなど画面内外問わず、目を離せないぞ!





イベント概要について



▶︎イベントタイトル:KOFes 2022

▶︎大会公式ページ:https://kofesgaming.studio.site/

▶大会公式Twitter:https://twitter.com/KOFesGaming

▶︎日時:2022年11月13日(日) 10:00 ~ 19:00

▶︎場所:大崎ブライトコアホール(大崎駅[新東口] 約徒歩5分 / 五反田駅[西口] 約徒歩12分)

▶︎イベント参加料:3,000円(税込)※イベント参加には参加費用として3,000円が必要となります。

来場者様に精一杯楽しんで頂けるよう、運営一同イベントを盛り上げる企画を展開して参ります。



■KOFes 2022配信チャンネル

https://youtube.com/channel/UCiyRxeia7wYqgwLN5_tKUVQ



■KOFes過去実施動画

・KOFes 2018:https://www.youtube.com/watch?v=oobu-RjYfrY&t=27182s

・KOFes 2019:https://www.youtube.com/watch?v=KyyiW2Do3S4&t=144s





イベント運営会社について(株式会社RATEL)



2018年設立以来、Bet all on esports, Unlock the new world.というミッションを掲げ、eスポーツ大会の運営/放送事業を展開。主にCoDモバイル / Apex Legends / VALORANT / 荒野行動等の様々なタイトルの公式大会や大規模大会を運営。



■弊社関連ページ

・ホームページ :https://ratel.games/

・過去大会運営実績:https://ratel.games/tournament



■お問合わせ・運営 / 放送のご依頼

・メールアドレス:ratelbiz@ratel.games

・お問い合わせフォーム:https://ratel.games/contact



