[株式会社バップ]







3/4(土)国立代々木第一体育館にて開催された「第36回マイナビ東京ガールズコレクション 2023 SPRING/SUMMER」に、XYが当日シークレットゲストとして発表されたプロデューサーのYOSHIKIと共に新曲「Crazy Love」を初披露した。XYは2/28(火)の日本テレビ系「スッキリ」にてデビューメンバーが発表されてわずか4日後という異例のステージとなった。



スクリーンに「前代未聞のグループ誕生」という紹介文が浮かび、YOSHIKIがその歌声を絶賛したYOSHI(昨年11月に不慮の事故により19歳で他界)のストリートライヴ映像も流れ、「YOSHIKI降臨」というサプライズ・ゲストの告知が現れると、満杯の会場は歓喜に沸いた。

初めにYOSHIKIが真紅のバラを携えて花道をゆっくりとランウェイ。バラを会場に投げ入れるパフォーマンスで会場を沸かせた。



そして、遂にXYが完成したばかりの新曲「Crazy Love」をこの日初パフォーマンス。

ステージに鎮座するクリスタルピアノでYOSHIKIが弾き始めた、静謐な音色に合わせて、メインボーカルの後町が繊細かつソウルフルな歌声を存分に発揮。YOSHIKIが大絶賛した天性の歌声は、会場中が息を飲むほどの美しさで響き渡らせた。



物静かな立ち上がりからデジタル調のサウンドに移行すると、バンドのメンバーからカルマ、Gai(ガイ)のボーカル2名に、ダンスボーカルグループのメンバーである有薗莞爾、kice(キス)、後町和輝、道木来明、西垣道隆、P→★(ピー)、藤岡孝成、丸尾隼の8名を加えた総勢10人のメンバーのダンスは激しさを増していく。



暴力的な過激さと水を打った静けさが同居する曲調こそ、YOSHIKIプロデュース楽曲の真骨頂と言えるだろう。Gaiによる力強いラップも飛び出し、また、西垣が華麗なダンスを披露した後、曲中にメンバー10人がランウェイする演出を経て、P→★の刺激的なダンス・ソロで観客を魅了。再び奏でられたYOSHIKIのピアノに合わせ、後町が再び伸びやかに歌い上げ、ほかのメンバーは躍動的なダンスで華を添えていく。最後にはメンバー全員が片手を上げたポージングで静止するという鮮やかな締め括りで、XYのステージは幕を閉じた。



演奏後、YOSHIKIは再び花道を歩きながら、「みんなどうもありがとう!」と挨拶。さらに「これから世界に向かって頑張っていくので、みんな応援よろしくお願いします。」と語り、最後には「We are X!」とここに集まった観客と熱いコール&レスポンスを繰り広げ、盛大な拍手が会場に響き渡った。



静と動の起伏激しい曲調とダンスに耳目を奪われつつ、YOSHIKIのピアノが物語性をより一層増幅させ、亡きYOSHIへの想いを乗せた世界基準のパフォーマンスに大勢の観客が酔いしれ、初パフォーマンスは大成功をおさめた。



【関連楽曲 配信リリース情報】

配信日:2月26日

タイトル:XY feat. YOSHI

アーティスト名:XY feat. YOSHI

配信サイトリンク

「XY feat. YOSHI」

https://yoshikisuperstar.lnk.to/xyfeatyoshi





<「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」とは>

YOSHIKIプロデュース、世界に勝負を挑む前代未聞のバンド&ボーイズグループオーディション。

2022年2月からスタートし、KISSジーン・シモンズ、世界最高峰のソプラノ歌手サラ・ブライトマン、マイケル・ジャクソン『THIS IS IT』の振付師トラヴィス・ペイン、唯一無二のボーカリストHYDEなど国内外から集結した超豪華ゲスト審査員や、初回から合格者を発表するなど予測不可能な展開で進み、SNSでも話題騒然。

バンドメンバー4人が決定し、2022年内デビューを目指し準備していた矢先、ボーカルYOSHI(享年19)が急逝。それでもご遺族の強い想いを受け、新たなボーカリストを募集しオーディションを開催。熾烈な“デビュー争奪戦”が繰り広げられ、2023年2月、バンド&ダンスボーカルの計13名が見事デビューの座を掴んだ。





【オーディション番組概要】

タイトル:「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」

Huluにて独占配信中

公式YouTubeでも新エピソードを配信中

Audition Official Site https://yoshikisuperstar.com/

Official Instagram https://www.instagram.com/xy___official/

Official Twitter https://twitter.com/xy___official

Official YouTube https://www.youtube.com/@yoshikisuperstarprojectx

Official TikTok https://www.tiktok.com/@yoshikisuperstar

Officialファンクラブ https://pre.x-y.love

Hulu https://www.hulu.jp/yoshiki-superstar-project-x



YOSHIKI Official Site https://jp.yoshiki.net/





企業プレスリリース詳細へ (2023/03/05-11:15)