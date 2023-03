[株式会社 L.W.C.]

株式会社L.W.C.(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:塚越克美)は、2023年3月4日(土)に、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツおよびMLBとのパートナーシップのもと、『LOONEY TUNES×MLB』スペシャルコラボコレクションをアパレルブランド「BACK TO THE FIELD」(読み:バック トゥ ザ フィールド/略:BTTF)より発売する。









今回のコラボレーションは、今最もホットな「MLB(メジャーリーグベースボール)」と、今年創立100周年を迎えるワーナー・ブラザースのアイコン的存在で、アメリカを始め世界中で楽しまれているアニメーション「ルーニー・テューンズ」のモチーフが融合したスペシャルコラボ。



MLBチームのユニフォームやアクセサリーを纏ったオリジナル描き起こしデザインの「バッグス・バニー」や「トゥイーティー」などの人気キャラクターを、Tシャツ、ロンT、スウェット、シャツの4アイテムに落とし込み、BTTFのテーマでもある「ファッション×ストリート、スポーツ」のテイストにも沿ったコレクション。









本コレクションは3/4(土)に開催されるKANSAI COLLECTION 2023 s/sのファッションショーステージにてお披露目となり、コラボコレクションならではの演出を予定している。





【Visual】



ビジュアルモデルを務めるのは、ガールズ・パフォーマンスグループ『Girls²』(読み:ガールズガールズ)の小川桜花(読み:おがわ ようか)とスタンフォード所属 エルビス太郎の2人。

今回のテーマの「ストリート×ダンス、スポーツ」とBTTFらしさを全面に出したスタイリングで登場。2人の普段とのギャップにも注目。





【NEW OPEN情報】

2023年3/31(金)~4/10(月)の期間、大阪梅田ESTにてBACK TO THE FIELDのPOP UP STOREが出店決定!

関西2度目のポップアップショップは『LOONEY TUNES×MLB』コレクションだけではなく、通常のMLBコレクション全ラインナップも展開する。





▽ブランドコンセプト:

【いつもどんな時でもあのFIELDに戻ろう!様々なカルチャーを独自のFIELD(ステージ・舞台)でPLAY(楽しむ)する。】ストリートシーンへ新たなスポーツファッションを”ハイブリッドなスタイル”で提案する。

それぞれのスポーツのルーツやカルチャーを大切にし、「独自性と遊び心をMix」した「価値のあるストリートコミュニティー」を作り発信し続けていく!





【BACK TO THE FIELD】

・SNS・

Instagram:@back_to_the_field_official

https://www.instagram.com/back_to_the_field_official/



Twitter:@BTTFIELD

https://twitter.com/BTTFIELD



TikTok:@backtothefield

https://www.tiktok.com/@backtothefield





【取り扱い店舗】3月4日(土)より発売開始。



■SPIRALGIRLOSAKA-UMEDA店・

・住所 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町3-25 EST OSAKA-UMEDA 1F

・電話番号:06-6371-6776

・営業時間:11:00~21:00



■BACK TO THE FIELD POP UP STORE 仙台PARCO店

・住所 〒980-8484 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台PARCO 5F

・電話番号:022-797-1049

・営業時間:10:00~20:30

*期間限定:1/13(金)~3/12(日)



<NEW OPEN>

■BACK TO THE FIELD POP UP STORE OSAKA-UMEDA店

・住所 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町3-25 EST OSAKA-UMEDA 1F

・電話番号:06-6371-6776

・営業時間:11:00~21:00

*期間限定:3/31(金)~4/10(月)



<EC>

■SPIRALGIRLオフィシャルオンラインストア

https://store.spiralgirl.jp



■SPIRALGIRL ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/spiral_girl/



※店舗営業時間は状況に応じて変更になる可能性がございます。





リリース発行元:株式会社グレイス/株式会社L.W.C.



≪本リリースに関するお問い合わせ先≫

株式会社L.W.C.

担当:吉濱彩子

東京都渋谷区広尾1-7-23 グレイスビル

Tel:03-5422-8007/Fax:03-5423-6203

E-mail: a.yoshihama@lwc.tokyo



LOONEY TUNES and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)



※本製品は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツ および MLBと株式会社グレイスとの契約により製造したものです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-21:40)