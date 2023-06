[株式会社プラスプ]

価格も抑えて2023年6月26日(月)より出荷再開



発芽したての玄米が全自動で美味しく炊ける炊飯器「なでしこ健康生活(R)‎」





株式会社プラスプ(東京都千代田区神田美土代町9-7 代表:横山充洋)は新型コロナによる資材調達難で中断していた 美と健康づくりのための炊飯器「なでしこ健康生活(R)」の出荷を6月26日(月)より再開致します。



従来のタイプ(NHL-2)は販売を終了し、発芽玄米ごはん炊飯器の最高峰としての実績ある「Premium New 圧力名人」をリニューアルした新モデルを、今後は株式会社プラスプが「なでしこ健康生活(R)」NHL-3として販売致します。非I Hタイプなので電磁波に敏感な方も安心してご使用いただけます。



●「なでしこ健康生活(R)‎」新モデル特徴

1:特色ある内釜でムラなく美味しく炊飯

内釜の中ほどを絞り、ひょうたん型にすることで釜内の発芽した玄米の対流を均一化しムラのない炊きあがりを実現しております。玄米を入れて音声案内に従い簡単にセットするだけで、数時間後には発芽したて玄米ごはんが自動的に炊きあがります。



市販されている工場で発芽加工した玄米を炊飯するのではなく、生きて発芽する玄米を使うので新鮮な美味しい発芽したての玄米ごはんを食べることができます。発芽時間は3種類(2時間・4時間・6時間)から選択が可能です。「発芽」という科学変化によって玄米以上に栄養価が増し、柔らかく消化しやすい美味しい玄米ごはんが炊き上がることから近年愛用者が増加傾向にあります。



2:1.8気圧で圧力調理も

白米はもちろん全自動で「発芽玄米ごはん」を炊飯するだけではなく、1.8気圧で調理する機能を持っています。様々な食材を圧力調理で短時間で美味しく料理することが出来るのも、他の炊飯器には無い特色です。リニューアルした本モデルは価格も従来より低く設定。美と健康づくりに役立つ栄養豊富のサプリメントな発芽したて玄米ごはんの普及を目指しています。



●「なでしこ健康生活(R)‎」注文方法

オンラインサイト 及び お電話でご注文可能です。

▶︎セルフケアサイト「ヘルスリテ」(www.health-lite.com)及び 楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon 等で「なでしこ健康生活」と検索してください。

▶︎【フリーダイヤル】0120-009-443(注文専用ダイヤル)



■販売価格

69,740円(消費税・送料込み)



出荷再開記念プレゼント、炊飯器と玄米を同時にお届け

出荷再開記念として「生きて発芽・発酵する有名ブランド玄米」3kgと「BEE & YOU プロポリス入りのどスプレー」1本、「BEE & YOU 蜂蜜スプレッド」2瓶を、プレゼント致します。(数量限定となります)





●管理栄養士 麻生れいみ先生も推奨「発芽したて玄米ごはん」

玄米は、発芽することでGABA(γ-アミノ酪酸)という成分が大幅にアップされます。

発芽玄米では、白米の10倍、玄米の2~3倍に増加するといわれています。GABAは、「血圧を下げる」「 疲労を軽減する」「リラックス効果がある」といった効果があります。

また、発芽時にぬか層がやわらかくなり、消化吸収されやすくなると考えられます。プチプチ、もちもちとした食感の『発芽したて玄米ごはん生活』を健康とパフォーマンスアップのためにおすすめします。



麻生れいみ〈プロフィール〉管理栄養士・料理研究家

医療栄養学修士。企業の特定保健指導・栄養相談を務める傍ら、病院の臨床研究において栄養療法を監修。医療と予防医学、栄養学を深く結びつける役割を担うべく料理研究を行う。

著書は『20kgやせた10分ご飯』(宝島社)、『麻生れいみ式ロカボダイエット』(ワニブックス)、『一皿でしっかり栄養がとれる!70歳からの一人分レンチンおかず』(PHP研究所)など多数の、ミリオンセラー作家。



●「なでしこ健康生活(R)‎」仕様・機能について

主な仕様

▶電源:AC100V、50/60Hz

▶消費電力:調理時1040W

▶最大調理容量:1.08リットル(6合)

▶調整装置圧力:78.5kPa(1.8気圧)

▶寸法:幅27.0x奥行37.5x高さ27.9cm

▶重さ:5.9kg



主な機能

▶発芽玄米炊飯(最大4合、2時間・4時間・6時間発芽を選択可)

▶白米炊飯(最大6合)

▶銀シャリ炊飯(最大5合)

▶玄米炊飯(最大4合、発芽玄米機能にて0時間を選択)

▶炊き込みご飯(最大4合)

▶白米早炊き炊飯(最大6合)

▶おかゆ(最大1合)

▶あまざけ(最大180cc)

▶万能調理(35℃~115℃で調理可)

▶予約炊飯(最大設定13時間、白米・銀シャリ・おかゆ・炊き込みご飯で設定可)

▶節電モード機能

▶自動洗浄お知らせ機能

▶圧力パッキン交換お知らせ機能



注:「なでしこ健康生活‎(R)」は発芽玄米ごはん炊飯器の登録商標です。同名のショッピングサイト「なでしこ健康生活公式オンラインショップ」とは無関係です。



● 会社概要

【社名】:株式会社プラスプ

【代表】:代表取締役 横山充洋

【設立】:2012年10月1日

【U R L】:www.prasp.co.jp

【資本金】:8,840万円

【事業内容】:全自動 発芽玄米ごはん炊飯器『なでしこ健康生活(R)‎』の販売、家庭用医療機器等の販売、セルフケアECサイト『ヘルスリテ』の運営、高品質健康 生はちみつ・プロポリス『BEE&YOU』の独占販売

【所在地】 :〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9-7 千代田21ビル3階/4階

【関連企業】:シェンペクス・インターナショナル株式会社/株式会社ジーエムピージャパン



※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



