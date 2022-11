[47ホールディングス株式会社]

働く場所や環境など“ワークプレイス”の質の向上に取り組む47ホールディングス株式会社(本社:東京都渋谷区/代表取締役:阿久根 聡)は、2022年11月1日、Great Place to Work Institute Japanが実施する「働きがいのある会社」調査において『働きがいのある会社』として認定を受けました。













「働きがいのある会社」認定について



世界60カ国7,000社を超える企業の働きがい調査を行うGreat Place to Work Institute Japanは、認定・ランキングにエントリーした企業へアンケート調査を実施し、調査結果が一定水準を超えた企業を1年間「働きがいのある会社」として認定しています。



2022年11月1日、当社を含む47グループ4社(47ホールディングス株式会社・47株式会社・47内装株式会社・47インキュベーション株式会社)は、「働きがいのある会社」として認定されました。



今回の認定にあたり特に高い評価を受けたのは、下記の3点です。





働く環境の設備が整っている

商品・サービスは顧客から評価されている

仕事に必要なものが与えられている





詳細はこちらをご覧ください。

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1101_721.html





当社代表コメント(47ホールディングス株式会社 代表取締役 阿久根 聡)









この度は「働きがいのある会社」に認定いただき、大変嬉しく思います。ワークプレイスの総合コンサルティング企業として、お客さまのワークプレイス構築はもちろんのこと、自社のワークプレイス構築にも力を入れてきたことが、今回の認定に繋がったのではないかと思います。



今後も従業員一人ひとりが成長できる働きやすい会社を目指し、ハード面・ソフト面の両軸で様々な取り組みを行ってまいります。





Great Place to Work (R) Institute Japanについて



Great Place to Work(R) Institute は、世界約60ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。



▼Great Place to Work (R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info/



▼日本における「 働きがいのある会社」認定企業ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/





47ホールディングス株式会社について



47ホールディングス株式会社は、ワークプレイスの総合コンサルティング企業です。「ワークプレイスで、ゆたかな未来を」を理念に掲げ、働く場所や環境の質の向上に取り組んでいます。



ワークプレイスとは、人が時間や場所に限定されることなく、知識創造活動を行うあらゆる場のことを指します。テクノロジーの発展によって「いつでもどこでも」働ける環境が整い、オフィスだけでなく、コワーキングスペースや自宅、カフェ、公園など、ワークプレイスの選択肢は一気に広がりつつあります。



働き方が多様化していくなかで、最適なワークプレイスをどう定義し、選択するのか。その答えは決して一辺倒なものではなく、一社一社、一人一人異なります。すべての人が自分らしく生き生きと働き、社会に貢献できるような世の中を実現したい。それが、私たちの想いです。



47ホールディングス株式会社では、グループ会社が運営する事業(オフィス仲介事業・内装事業・家具EC事業)を通じて、今後もさまざまな角度からワークプレイスづくりを支援していきます。





会社概要



47ホールディングス株式会社 概要

所在地:東京都渋谷区広尾1-13-1 フジキカイ広尾ビル6階・7階(受付)

創業:2002年11月11日(前身の東京オフィスコンサルティング設立日)

代表取締役: 阿久根 聡

資本金:2億6,000万円(資本準備金含む)

株主:阿久根 聡

ニッセイ・キャピタル株式会社

SMBCベンチャーキャピタル株式会社

みずほキャピタル株式会社

りそなキャピタル株式会社 など



■47(よんなな)コーポレートサイト

https://47co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/06-06:40)